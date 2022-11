Startseite PSD Bank Hannover eG ist wieder "Beste Bank vor Ort" bei Baufinanzierungen Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-11-29 15:38. Die PSD Bank Hannover eG wird zum vierten Mal in Folge von der Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH ausgezeichnet und mit dem Prädikat "SEHR GUTE Baufinanzierung" Testsieger in Niedersachsen. In dem bisher umfangreichsten Bankentest in Deutschland zum Thema "Baufinanzierung" wurden 469 Beratungsgespräche geführt und anhand bestimmter Kriterien analysiert. Insgesamt konnten 135 Regionalbanken und eine Großbank überzeugen. Wer sich auf die Suche nach einer Immobilienfinanzierung begibt, stößt auf eine ganze Flut von Angeboten. Dabei zeigt sich deutlich, dass die Anbieter ganz unterschiedlich beraten. Eine hohe Komplexität in Verbindung mit diversen Produktlösungen bei der Immobilienfinanzierung lässt erwarten, dass nur ausgezeichnete Banken für ratsuchende Anleger eine echte Alternative darstellen. Wie intensiv wird beispielsweise auf die speziellen Bedürfnisse eingegangen, wie ist das Informationsmaterial aufbereitet, wie werden die individuellen Risiken abgeklopft und wie präsentieren sich die Banken digital? Welche Institute bieten nun also Ihren Kunden das beste Paket für die Finanzierung der Immobilie? Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH hat dies im verbraucherschutzorientierten Bankentest "BESTE BANK vor Ort" bundesweit untersucht. Der Test orientiert sich als einziger Bankentest in Deutschland an den aktuellen DIN-Standards für die Finanzberatung privater Verbraucher. Geprüft wurden die Institute in drei Hauptkategorien: Digital-Check, Servicequalität und Beratungsqualität. Das Testszenario sah einen klar definierten Kundentypen vor, damit eine optimale Vergleichbarkeit gegeben war. Der Testkunde war vordergründig finanziell gut ausgestattet, hatte aber Lücken in seiner allgemeinen Absicherung. Der Fokus lag auf dem Erkennen und der Beratung zu den finanziellen Lebensrisiken, die über die Baufinanzierung hinausgingen. Getestet wurden unter anderem 200 große Sparkassen und 200 Genossenschaftsbanken. Vor allem regional tätige Institute schnitten bei dem Test auch vergleichsweise gut ab. Im Ergebnis konnten 135 Regionalbanken und eine Großbank besonders überzeugen: Diese Institute erreichten eine Endnote von besser als 2,0 - was man als "sehr gut" wertete. In Niedersachsen hat die PSD Bank Hannover mit der Note 1,3 den ersten Platz erreicht. Torsten Krieger, Vorstandssprecher der PSD Bank Hannover, freut sich über die Auszeichnung: "Gerade vor dem Hintergrund steigender Zinsen und zunehmender Inflation ist eine qualitativ gute Beratung enorm wichtig. Unsere Berater haben immer eine ganzheitliche Beratung im Blick und erstellen für den Kunden ein optimales Gesamtkonzept, welches auch über ein Immobiliendarlehen hinausgehen kann. Die Auszeichnung zeigt uns, dass sich unsere Kunden auf unsere Beratungsqualität verlassen können." Die PSD Bank Hannover ist eine eingetragene Kreditgenossenschaft, die ihre Wurzeln im früheren Post-Spar- und Darlehensverein hat und damit 150 Jahre Erfahrung aufweist. Das Geschäftsgebiet reicht von Wolfsburg im Osten bis Nienburg im Westen und von Alfeld im Süden bis Lüchow im Norden. Die Bank ist im Kredit- und Einlagengeschäft für Privatkunden tätig. Schwerpunkte sind Immobilienfinanzierungen, Anschaffungsdarlehen, Vermögen und Vorsorge. Die PSD Bank Hannover arbeitet mit namenhaften Partnern in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe zusammen, darunter die Bausparkasse Schwäbisch Hall, Union Investment und die R+V-Versicherungen. Die Bank hat rund 50.000 Kunden, 30.000 von ihnen sind als Mitglieder gleichzeitig Eigentümer der Bank (Stand 31.12.2021). Die PSD Bank gehört dem Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) an und ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des BVR. Impressum: www.psd-hannover.de/Impressum/c413.html Kontakt

PSD Bank Hannover eG

Antje Schneider

Jathostr.

30163 Hannover

0511966530

antje.schneider@psd-hannover.de

http://www.psd-hannover.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten