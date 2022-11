Startseite 100.000 Abschlussfeier - Nationale und ausländische Pastoren graduieren Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-11-29 15:04. Theologisches Institut unterzeichnet MOU und missioniert 294 Menschen Während der Abschlussfeier der 113. Abschlussklasse des Zion Christliches Missions Centers (das Bibel Schulungs-Institut der Shincheonji Kirche Jesu, Tempel des Zeltes des Zeugnisses), die im Daegu Stadion am 20. November 2022 stattfand, gab der südkoreanische Pastor Heo Jung-wook stellvertretend ein beeindruckendes Zeugnis. An diesem Tag fand, seit der COVID-19 Pandemie, die erste Live-Abschlussfeier der Shincheonji Kirche Jesu, mit 106.186 Absolventen statt. Unter den Absolventen der Klasse 113 befanden sich 552 Pastoren, 37 davon aus Korea, weitere 485 aus anderen Ländern, welche das Studium erfolgreich abgeschlossen haben. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Verhältnis der absolvierenden Pastoren deutlich gestiegen.

Das Ergebnis hängt eng mit den Online-Klassenräumen zusammen, die während der Pandemie eingeführt wurden. Während der COVID-19 Pandemie hat die Shincheonji Kirche Jesu Unterrichtseinheiten der Grund-, Mittelstufen als auch der Offenbarung (höchstes Level) in Form von Videos über YouTube veröffentlicht. In einer solch geschaffenen Umgebung, in der Schüler die Inhalte lernen können, ohne von Mitschülern oder anderen gesehen zu werden, nahm die Zahl der teilnehmenden Pastoren rasch zu. D. Jackson, der stellvertretend für die Gemeinden außerhalb Koreas sein Zeugnis mitteilte, ist Pastor in Indien. Im Oktober letzten Jahres änderte er den Namen seines eigenen Instituts, nachdem er ein MOU mit der Shincheonji Kirche Jesu unterzeichnete, in "Hepto Zion Christliches Missions Center". 294 Mitglieder seiner Kirche, sowie ein Pastor zwei weiterer Kirchen, haben den gesamten Kurs des Zion Christlichen Missions Centers beendet und gehörten damit zu den Absolventen der Klasse 113. Neben D. Jackson haben zum jetzigen Zeitpunkt über 1.000 Kirchen und Pastoren MOU"s mit der Shincheonji Kirche Jesu unterzeichnet.

Es folgt die Rede von Pastor D. Jackson während der Abschlussfeier. "Ich bin Pastor D. Jackson, Leiter des Hepto Theologie Instituts. Ich war ein religiöser Leiter, ein Seminarleiter, aber die wahre Bedeutung der Offenbarung kannte ich nicht. Bei meiner Suche nach Antworten auf die Offenbarung und die Bibel, traf ich durch Gottes Gnade eines Tages das offenbarte Wort von Shincheonji! Ich hatte ein unbeschreibliches Gefühl der Dankbarkeit, dass der Vorsitzende von Shincheonji von Jesus auserwählt wurde und dass er derjenige war, der all die Ereignisse sah und hörte, als Jesus die Offenbarung erfüllte und dass er das, was er gesehen und gehört hatte, der ganzen Welt weiter verkündet. Sofort begann ich mit meiner Evangelisierung, um über das "Geheimnis des Himmels der letzten Posaune" aus dem Buch der Offenbarung zu informieren. Im November 2021 unterzeichnete ich ein MOU mit der Shincheonji Kirche Jesu und stellte das Wort den Gemeindemitgliedern, Mitpastoren und Freunden vor. Und am 22. Mai 2022 änderte ich den Namen des Instituts, das ich leitete, in "Hepto Zion Christliches Missions Center" und ich erzählte den Menschen verschiedener Regionen davon. Derzeit wurden 294 Mitglieder der himmlischen Familie durch die Evangelisierung geboren, darunter der Pastor zweier Ortsgemeinden, und sie arbeiten hart daran, gemeinsam die Klasse des Missions Centers mit 1.000 Schülern zu starten! Wir möchten unzählige Menschen der globalen Gemeinschaft mit dem Wort von Shincheonji evangelisieren. Und ich gelobe, gemeinsam mit dem Vorsitzenden, dem verheißenen Hirten, zu rennen, der für Gottes Zweck rennt, der Vollendung des globalen Friedens und der Heilung der ganzen Welt! Gegenwärtig sind nicht nur in Indien, sondern auch 24.000 Menschen in Asien, 6.400 in Afrika, 5.300 in Amerika und 42.000 Menschen, einschließlich Europa, Ozeanien und dem Nahen Osten, zu Gottes Familie geworden und wurden durch das offenbarte Wort wiedergeboren. Die ganze Welt versammelt sich in Shincheonji, wo Gott ist, wie die Bibel es versprochen hat. Ich gebe dem Vater-Gott alle Ehre. Halleluja! Vielen Dank" Shincheonji Kirche Jesu Kontakt

