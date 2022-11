Startseite FE Battery Metals erweitert Lithiumportfolio in Quebec mit dem Projekt Rose West im Gebiet James Bay (Quebec) Pressetext verfasst von connektar am Di, 2022-11-29 12:40. Vancouver, B.C. (29. November 2022) - FE Battery Metals Corp (CSE: FE) (OTCQB: FEMFF) (WKN: A2JC89) (FE oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung über das Lithiumkonzessionsgebiet Rose West (Rose West) in der aufstrebenden Lithiumregion James Bay im Norden von Quebec unterzeichnet hat. Die neu erworbene Liegenschaft umfasst 32 Bergbau-Claims in einem erstklassigen Lithiumgebiet, das derzeit eine Reihe von Lithiumprojekten in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium beherbergt. Das Konzessionsgebiet befindet sich im Territorium der Eeyou Istchee und ist erreichbar über die James Bay Road, die Matagami und Radisson (Highway Route/109 von Val dOr) verbindet, sowie über die Route du Nord, die ganzjährig von Chibougamau (Quebec) aus befahrbar ist. Das Projekt Rose West erstreckt sich über etwa 1.695 Hektar und grenzt direkt an die Claims von Critical Elements Lithium Corporation (TSX-V: CRE), dem Standort der Lithiumlagerstätte Rose. Die Lithiummineralisierung in der Lagerstätte Rose ist in Pegmatitgestein eingebettet und verfügt derzeit über wahrscheinliche Reserven im Umfang von 26,8 Millionen Tonnen mit 0,96 % Lithiumoxidäquivalent (Li2O-Äq) sowie über einen 17-jährigen Minenplan, der im Rahmen der Machbarkeitsstudie vom Juni 2022 erarbeitet wurde. Das Konzessionsgebiet Rose West wird von ähnlichen geologischen Gesteinseinheiten unterlagert, die auch bei der Lithiumlagerstätte Rose vorkommen und aus der Lower Eastmain Group aus dem Archaikum bestehen. Diese Gesteinsabfolge setzt sich aus vulkanisch-sedimentären Formationseinheiten und ultramafischen bis felsischen Intrusionen zusammen. Gabbros, Pyroxenite und Diorite durchziehen das Konzessionsgebiet und Pegmatite treten als unregelmäßige, aber im Allgemeinen durchgehende Linsen innerhalb von Biotitschiefern auf. Gurminder Sangha, CEO und Director des Unternehmens, erklärt: Wir freuen uns sehr, unser großes Portfolio an hochwertigen Lithiumprojekten in ausgewählten Bezirken von Quebec zu erweitern. Wir planen derzeit ein Phase-1-Programm für Rose West, das geochemische Boden- und Gesteinsuntersuchungen, geologische Kartierungen, Schürfgrabungen und Prospektionsarbeiten umfassen wird, um lithiumhaltige Pegmatite und andere Arten von Mineralisierungen zu erkunden. Vorsorglicher Hinweis: Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Informationen über das Konzessionsgebiet Rose von Critical Elements Lithium Corporation aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen und das Unternehmen nicht in der Lage war, die enthaltenen Informationen unabhängig zu überprüfen. Diese Informationen sind nicht unbedingt ein Hinweis auf die Mineralisierung auf dem Projekt Rose West. Einzelheiten zur Transaktion: Das Unternehmen erwarb die Bergbau-Claims, die dem Konzessionsgebiet zugrunde liegen, von einem unabhängigen Verkäufer gemäß einer Optionsvereinbarung vom 28. November 2022 (das Gültigkeitsdatum). Im Rahmen der Vereinbarung wird der Optionsgeber sämtliche Anteile am Konzessionsgebiet verkaufen und an das Unternehmen übertragen und abtreten, und zwar gegen folgende Gegenleistung: (i) Barzahlungen in Höhe von 100.000 CAD, zahlbar über zwei Jahre, und (ii) die Ausgabe von insgesamt 2.000.000 Stammaktien von FE Battery Metals Corp. Das Konzessionsgebiet ist Gegenstand einer GMR-Lizenzgebühr von 1,5 % (Gross Metal Royalty), die nach Beginn der kommerziellen Produktion auf diesen Claims zu entrichten ist. Die Ausgabe der Stammaktien steht unter dem Vorbehalt des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich derjenigen der CSE. Die Stammaktien sind an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gebunden. Über FE Battery Metals Corp FE Battery Metals Corp. beschäftigt sich vornehmlich mit der Identifizierung, Exploration und Weiterentwicklung von Lithium-Pegmatit-Projekten in Kanada, die sich noch in einem frühen Stadium befinden. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf Explorationsprojekte in Quebec; das Vorzeigeprojekt ist das Lithiumkonzessionsgebiet Augustus. Augustus befindet sich in unmittelbarer Nähe von Val dOr in Quebec. In einem Umkreis von 10 km um das Konzessionsgebiet befinden sich mehrere historische Prospektionsgebiete und eine früher aktive Lithiummine. Die Mine North American Lithium (NAL) und das Projekt Authier sind zwei bemerkenswerte Projekte in diesem Gebiet, die das Potenzial des Lithiumkonzessionsgebiets Augustus unterstreichen. FÜR DAS BOARD VON

Chief Executive Officer & Director Die Canadian Securities Exchange (CSE) und deren Regulierungsorgane übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung und haben den Inhalt dieser Mitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Zukunftsgerichtete Informationen Abgesehen von den Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen basieren, die dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung entsprechen Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten Informationen über die hierin beschriebenen Absichten, Pläne und zukünftigen Maßnahmen des Unternehmens zu den entsprechenden Bedingungen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den Informationen basieren, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen über die Fähigkeit des Unternehmens getroffen, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten. Das Unternehmen hat auch angenommen, dass keine bedeutenden Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Informationen zugrundeliegenden Annahmen vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen und dementsprechend sollte man sich aufgrund der darin enthaltenen Ungewissheit nicht bedenkenlos auf solche Informationen verlassen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version, Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein, Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen, Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

