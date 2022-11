Startseite Caledonia Mining Corporation Plc: Unternehmensvideos Pressetext verfasst von connektar am Di, 2022-11-29 12:22. St. Helier, 29. November 2022 - Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen" - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporat...) (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL; VFEX: CMCL) freut sich, bekannt zu geben, dass ein neues Unternehmensvideo auf der Website des Unternehmens verfügbar ist. Außerdem ist jetzt ein Video verfügbar, das die Initiativen von Caledonia im Bereich der sozialen Verantwortung und die Arbeit in der Gemeinde zeigt. Beide Videos können unter www.caledoniamining.com/media/#corpvideos abgerufen werden. Kontakte: Caledonia Mining Corporation Plc

Mark Learmonth Tel: +44 1534 679 800

Camilla Horsfall Tel: +44 7817 841 793 Cenkos Securities Plc (Nomad und gemeinsamer Makler)

Adrian Hadden Tel: +44 207 397 1965

Neil McDonald Tel: +44 131 220 9771

Pearl Kellie Tel: +44 131 220 9775

Liberum Capital Limited (Gemeinsamer Makler)

Scott Mathieson/Kane Collings Tel: +44 20 3100 2000

BlytheRay Finanz-PR (UK)

Tim Blythe/Megan Ray Tel: +44 207 138 3204 3PPB (Finanz-PR, Nordamerika) Tel: +1 917 991 7701

Patrick Chidley Tel: +1 203 940 2538

Paul Durham

Curate Public Relations (Simbabwe) Tel: +263 77802131

Debra Tatenda

IH Securities (Private) Limited (VFEX-Sponsor - Simbabwe) Tel: +263 (242) 745 119/33/39

Lloyd Mlotshwa In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch Head and Registered Office: Caledonia Mining Corporation Plc

Unit B006, Millais House, Castle Quay, St Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3EF

info@caledoniamining.com | www.caledoniamining.com Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Caledonia Mining Corporation

Jochen Staiger

3rd Floor, Weighbridge House

JE2 3NF St Helier, Jersey

Kanada email : info@resource-capital.ch Caledonia ist ein Bergbau-, Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf das südliche Afrika. Nach Umsetzung des Indigenisierungs-Gesetzes in Simbabwe ist Caledonias hauptsächliches Asset ein 49-%-Anteil an einer laufenden Goldmine in Simbabwe ("Blanket"). Pressekontakt: Caledonia Mining Corporation

Jochen Staiger

3rd Floor, Weighbridge House

JE2 3NF St Helier, Jersey email : info@resource-capital.ch Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten