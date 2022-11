Startseite EMIKO unterstützt Umstieg auf organischen Dünger und setzt auf hochwertige Düngequalität mit Beratungskampagne Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-11-29 12:17. Die Düngekrise ist in der Landwirtschaft angekommen. Landwirte suchen nach Alternativen für stickstoffhaltige Mineraldünger, um steigenden Preisen und gestörten Lieferketten entgegenzuwirken. In NRW kommt ab dem 1. Dezember die neue Düngemittelverordnung hinzu, die Flächen ausweist, die fortan unter Bedarf gedüngt werden müssen. Meckenheim, den 29.11.2022 Stickstoffhaltige Mineraldünger werden weltweit immer knapper, steigende Preise und weitere gesetzliche Vorgaben zwingen die Landwirte zum Umdenken und zum Handeln. "Um die Landwirte besser zu begleiten, haben wir uns entschlossen, unsere Kunden noch aktiver zu beraten. Wir gehen aktuell auf die Betriebe zu, sprechen dies an und erläutern den Nutzen unseres Güllezusatzes", erläutert Lena Schlößer, Vertrieb Agrar im Hause der EMIKO, die gerade ein Beratungsgespräch beendet hat. Die Landwirte müssen handeln, ansonsten sind Mindererträge und Qualitätseinbußen bei verschiedenen Produkten zu erwarten. Das können sich die landwirtschaftlichen Betriebe nicht leisten. Aufklärung ist gefragt. Dass organische Dünger eine sehr gute Alternative zu mineralischen Düngern sind, ist bekannt. Um Effizienz und inhaltliche Qualitätsparameter zu verbessern, braucht es Hilfsstoffe wie den Güllezusatz der EMIKO. Dieser verbessert die Wirkung der vorhandenen Mengen an Gülle, Mist oder Gärsubstrat spürbar. Die vorhandenen Nährstoffe werden konserviert und pflanzenverfügbarer gemacht. Dieses Wissen ist bei den Landwirten noch nicht verbreitet genug, deshalb ist aktive Beratung erforderlich. "Unsere Beratung scheint bei vielen Landwirten gut anzukommen", erläutert die Agrarwissenschaftlerin. "Die Landwirte müssen jetzt handeln, um sich bereits jetzt auf die nächsten Monate und den bevorstehenden Mineraldüngermangel einzustellen. Hier sind organische Dünger in guter Qualität eine Alternative", so Schlößer weiter. Die Behandlung mit dem Güllezusatz der EMIKO ist rein ökologisch und völlig frei von Chemie. Das Produkt basiert auf Effektiven Mikroorganismen, die dorthin gelangen, wo sie ihre Wirkung entfalten. "Mit unserem Güllezusatz lässt sich einer weiteren Düngemittelverknappung und Unterdüngung der Flächen entgegenwirken", schließt Schlößer. EMIKO ist einer der führenden Anbieter von Produkten auf Basis Effektiver Mikroorganismen in Deutschland, Österreich und Italien. EMIKO steht für das Original und bietet mit seinen Produkten ökologische Lösungen im Bereich Agrar. Nachhaltige und umweltbewusste Landwirtschaft ist das Ziel des Biotechnologieherstellers. Effektive Mikroorganismen bilden die Basis der Produkte, denen je nach Einsatzgebiet unterschiedliche Essenzen zur Verbesserung der Wirkweisen zugegeben werden.

Der Grundstein für die EMIKO Firmengruppe wurde im Jahre 1996 gelegt, nachdem 1995 EM - Effektive Mikroorganismen - erstmalig aus Japan nach Europa gekommen waren. Zur EMIKO Firmengruppe gehören zwei Firmen: Die EMIKO Gesellschaft für Umwelttechnologie mbH und die EMIKO Handelsgesellschaft mbH.

Die in Meckenheim hergestellten Produkte basieren auf der Originalrezeptur, die von Prof. Higa entwickelt wurde. EMIKO ist Lizenznehmer der EM Research Organisation (EMRO) zur Herstellung der Original EM-Produkte.

Sämtliche EMIKO Produkte werden unter Einhaltung höchster Qualitätsansprüche gefertigt, um deren Wirksamkeit zu garantieren. Seit 2007 ist die Produktion über die gesetzlichen Vorschriften hinaus HACCP zertifiziert. 2009 kam die Biozertifizierung und 2012 Zertifizierung der Futtermittel GMP+ und QS hinzu. Firmenkontakt

