Startseite Ihre neuen Büro- oder Gewerbeflächen in der Innenstadt Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-11-29 09:39. Nur noch drei freie Büro- und Gewerbeflächen im Geschäftshaus "Zum roten Löwen" in Winterthur Für viele Firmen, KMUs, Ärzte und Therapeuten ist ein Arbeitsplatz in der gut frequentierten Fussgängerzone genau das Richtige. Die zentrale Lage spricht für sich und wird Kunden und Mitarbeitern gefallen. Im direkten Umfeld gibt es ein vielfälltiges Angebot an Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants. Die Gewerbeliegenschaft "Zum roten Löwen" ist schnell und unkompliziert mit dem ÖV, Velo oder Auto zu erreichen. Das Mietangebot

Insgesamt sind in der Marktgasse 72 noch 327m² Büro- und Gewerbeflächen zur Miete frei. Die Gesamtfläche ist in drei abgeschlossene Einheiten unterteilt und erstreckt sich über drei Etagen. Die Grössen der drei Büro- oder Gewerbeflächen liegt zwischen 73m² und 128m². Lager- und Archivflächen mit Grössen zwischen 10m² und 170m² können im 1.-3. Untergeschoss separat angemietet werden. Das Geschäftshaus "Zum roten Löwen"

Die komplett sanierte Gewerbeliegenschaft verbindet zeitgemässen Ausbaustandard mit charmantem Altstadtcharakter. Alle Büro- und Gewerbeflächen haben Fenster mit Blick auf die Marktgasse. Dennoch bietet das Geschäftshaus den Rahmen für ein ruhiges Arbeiten. Der moderne Ausbaustandard

Der ansprechende, zeitgemässe Ausbau zeigt sich auch in den komplett hergestellten WC-Anlagen, die den Mietern jeweils im Treppenhaus des 1.-4. Stockwerks zur Verfügung stehen. Alle allgemein zugängigen Bereiche und WC-Anlagen sind bereits mit Beleuchtungskörpern versehen. In den drei einzelnen Büro- und Gewerbeflächen wurden Telekomnetz und Multimediainstallationen bereits ausgeführt. Die Büro- und Gewerbeflächen im 2. und 3. Obergeschoss befinden sich im Edelrohbau, inklusive installierter Kälte- und Lüftungsanlagen. In der Büro- und Gewerbefläche im 5. Obergeschoss gibt es einen Grundausbau bestehend aus dem Kunststoffbodenbelag Belcolor Nevado, gestrichenen Wänden und Decken und einer bereits eingebauten Kälte- und Lüftungsanlage (Zu-|Abluft) mit Volumenstromregler. Die einzelnen Flächen lassen sich entsprechend der Bedürfnisse der Mieter weiter ausbauen. Mieten, bevor es zur spät ist

Weitere Informationen zur Gewerbeliegenschaft finden Sie auf der Website: https://www.marktgasse72.com/. Gerne zeigen wir Ihnen die Büro- und Gewerbeflächen bei Ihrem individuellen Besichtigungstermin sprechen Sie uns gerne an. Peter Straub Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Geschäftsinhaber Peter Straub kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau. Immobilienmanagement und Leerstandsabbau sind seine Leidenschaft, gerade auch in komplexen Fällen. Kontakt

Peter Straub Immobilienmanagement

Peter Straub

Reservoirstrasse 1 1

4416 Bubendorf

+41 61 534 03 54

info@straubundpartner.com

https://www.straubundpartner.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten