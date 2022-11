Startseite Reply wird von AWS als "System Integration Partner of the Year" und "Security Partner of the Year" in der EMEA Pressetext verfasst von connektar am Di, 2022-11-29 09:39. Reply erhält den regionalen und globalen AWS Partner Award 2022. Der Award zeichnet Geschäftsmodelle von Partnern aus, die sich auf Spezialisierung, Innovation und Zusammenarbeit ausgerichtet haben. Reply , spezialisiert auf neue Kommunikationskanäle und digitale Medien, erhält den regionalen und globalen AWS Partner Award 2022. Damit werden weltweit führende Unternehmen gewürdigt, die Kunden dabei unterstützen, Innovationen voranzutreiben und Lösungen auf Amazon Web Services (AWS) aufzubauen. Mit den regionalen und globalen AWS Partner Awards, die im Rahmen einer Partner Awards Gala auf der AWS re:Invent 2022 bekannt gegeben wurden, werden AWS-Partner für Geschäftsmodelle ausgezeichnet, die sich im vergangenen Jahr auf Spezialisierung, Innovation und Zusammenarbeit ausgerichtet haben. Die regionalen und globalen AWS Partner Awards ehren Partner, die für Kunden Projekte auf Basis von AWS entwickeln und ausbauen. "Wir freuen uns über diese Awards, die die Fähigkeiten und Expertise unserer Teams sowie die für unsere Kunden erzielten Geschäftsergebnisse belegen. Unsere Zusammenarbeit mit AWS liefert sehr gute Ergebnisse und wir sind stolz auf den Erfolg unserer Teams bei innovativen, transformativen Projekten für unsere Kunden mit AWS-Technologie", kommentiert Filippo Rizzante, CTO von Reply. "Wir bauen unsere Zusammenarbeit mit AWS weiter aus und begleiten unsere Kunden weltweit." Zum ersten Mal fließen in die regionalen und globalen AWS Partner Awards Selbstnominierungen für verschiedene Preiskategorien und Spezialisierungsbereiche auf regionaler sowie globaler Ebene ein. Alle AWS-Partner hatten die Möglichkeit, eine Nominierung einreichen. Das AWS Partner Network (APN) ist ein globales Programm, das Unternehmen beim Aufbau erfolgreicher AWS-basierter Lösungen hilft, indem es geschäftliche, technische, Marketing- und Go-to-Market-Unterstützung bietet. Das APN umfasst unabhängige Softwareanbieter (ISVs) und Systemintegratoren (SIs) weltweit; die Teilnahme von AWS-Partnern ist in den letzten 12 Monaten erheblich gestiegen. "AWS-Partner sind von zentraler Bedeutung für die Wertschöpfung für globale Kunden in einer Vielzahl von Branchen", sagte Ruba Borno, Vice President, Worldwide Channels and Alliances bei AWS. "Wir fühlen uns geehrt, die ersten regionalen und globalen AWS Partner Awards zu vergeben, und danken allen Nominierten und Gewinnern dafür, die Cloud-Transformation unserer Kunden zu beschleunigen." Ein Gremium von AWS-Experten wählte die Gewinner auf der Grundlage strenger Kriterien aus. Reply ist demnach "SI (System Integration) Partner of the Year - EMEA". Damit werden die besten SI AWS-Partner honoriert, die bedeutende Umsätze, Anwendungen, neue zertifizierte Anwender sowie AWS-Zertifizierungen vorweisen konnten. Reply wächst weiterhin auf dem EMEA-Markt - so auch in den wettbewerbsintensiven Branchen Finanzwesen und Fertigung - und begleitet Unternehmen jeder Größe dabei, Innovationen und ihre digitale Transformation voranzutreiben. Die erfahrenen, hochspezialisierten Teams von Reply stellen sicher, dass Kunden von fortschrittlichen, sicheren und innovativen Lösungen profitieren, um ihre Unternehmen zu transformieren und das Einführen der AWS-Cloud zu beschleunigen. Reply nimmt ebenfalls den Award "Security Partner of the Year - EMEA" entgegen. Dieser würdigt Partner, die Kunden in jeder Phase der Cloud-Einführung - von der anfänglichen Migration bis hin zum laufenden Tagesgeschäft - erfolgreich unterstützen. Diese Anerkennung wertschätzt die Fähigkeit von Reply, für Kunden Cloud-native AWS-Sicherheitslösungen zu entwickeln, zu implementieren, zu verwalten und zu betreuen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Reply SE

Reply [EXM, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen, die durch die neuen Paradigmen von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und Internet der Dinge ermöglicht werden. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, Systemintegration und Digital Services. www.reply.com

