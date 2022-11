Startseite Bodenversand24 führt Profile und Trittschallprodukte von Prinz Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-11-29 09:39. Bodenversand24 führt im Onlineshop Profile und Trittschallprodukte vom kompetenten Systemlieferanten Firma Prinz aus Goch. Bodenversand24 führt im Onlineshop Profile und Trittschallprodukte vom kompetenten Systemlieferanten Firma Prinz aus Goch. Das 1890 im märkischen Sauerland gegründete Unternehmen fing als Großhandlung für Innendekorationsartikel und Messingwaren an. Schon in den 1920er-Jahren begann der Kaufmann Carl Prinz mit der Eigenproduktion von Messingprofilen. Mit dem Erfolg von schwimmenden Bodenbelägen wie Vinyl, Parkett und Laminat wurde im Hause Prinz die Produktkompetenz mit Trittschalldämmungen und Parkettunterlagen erweitert. Mit der Übernahme der Firma ProtectFloor GmbH hat Prinz sich einen Spezialisten ins Haus geholt und den Erfolg weiter ausgebaut. Im Programm führt Bodenversand24 ca. 60 Artikel. Darunter alleine 25 Unterlagen. Durch die unterschiedlichen Materialien bei den Bodenbelägen ist es wichtig, die richtige Unterlage einzusetzen, die gleichzeitig Schall dämmen und wie beim Parkett oder Laminat die Feuchtigkeit abhält. Für die beidseitig vollflächige Verklebung oder für die schwimmende Verlegung von Fertigparkett und Laminat bietet sich eine Dämmung aus natürlichem Kork in 2 mm Stärke an. Um eine ordnungsgemäße und freudebringende Bodenverlegung zu gewährleisten, ist es erforderlich, die Parameter des Bodenbelages mit denen der Unterlage zu vergleichen. Hierzu gibt es fachlich kompetente Beratung und Aufstellungen in der Artikelauswahl. Das Team von Bodenversand24 steht gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Ein Blick in den Onlineshop informiert ausgiebig über die einzelnen Prinz Unterlagen/Trittschalldämmungen. (https://www.bodenversand24.de/search?sSearch=Prinz) Bei den Profilen ist Prinz mit einer über 100 Jahre langen Erfahrung ein Partner und Lieferant, auf den man sich als Händler und Verbraucher gerne verlässt. Ob Übergangsprofile, Anpassungsprofile, Abschlußprofile oder Treppenkantenprofil - für jeden Bedarf ist das passende Profil (https://www.bodenversand24.de/zubehoer/leisten-profile/profile-schienen/) im Shop im Angebot. Eine wunderbare und leichte Lösung bietet das selbstklebende Profil. Wer einen Übergang eines textilen Belags und einen anderen Boden wünscht, aber nicht bohren darf oder kann, ist mit dem Prinz Alu-Übergangsprofil (https://www.bodenversand24.de/marken/prinz/28737/prinz-alu-uebergangspro...) optimal beraten. Das Profil ist in 6 Farben erhältlich. Nachhaltigkeit beginnt bei Prinz bereits bei der Produktentwicklung. Prinz-Profile sind keine Zufallsprodukte, sie werden bewusst konzipiert. Zum Konzept gehört, dass die Profile stabil und belastbar sind. Systemprofile sind demontier- und wiederverwendbar. Das Material Aluminium lässt sich nahezu beliebig recyceln. Die Verpackungsbestandteile sind sortenrein und ebenfalls recycelbar. Bodenversand24 legt größten Wert auf Nachhaltigkeit und dies ist die Basis der guten Zusammenarbeit mit Carl Prinz. Bodenversand24 - Ihr Onlineshop für Bodenbeläge in Europa. Durch die große Auswahl an Böden wie z.B. PVC, Vinyl, Designbelag, Teppich, Nadelvlies, Laminat, Parkett, Kautschuk, Kork, Linoleum uvm. bleiben Ihnen keine Bedürfnisse offen. www.bodenversand24.de - Boden einfach online kaufen - Firmenkontakt

