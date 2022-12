Startseite Die Vallovapor bietet deutschlandweites Instandhaltungskonzept im Bereich Schimmel für Eigentümer und Verwalter Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-11-29 09:03. Aufgrund stark steigender Energiekosten ist von stark steigenden Schimmelfällen in diesem Winter auszugehen. Verwalter und Eigentümer können vorbeugen mit einem innovativen Instandhaltungskonzept. Berlin, 29.11.2022 - Die Schimmelsaison läuft bereits auf Hochtouren. Nach den ersten vier Wochen konnte die Vallovapor bereits einen erhöhten Auftragseingang verzeichnen. "Wir liegen bereits heute 52% über dem Vorjahresniveau, obwohl wir einen zu Beginn warmen November hatten", so Monic Wilke, Büroleitung der Vallovapor GmbH. Besonders die extrem gestiegenen Energie- und Heizkosten potenzieren die Schimmelfälle. Der Anstieg wurde besonders im Bereich Instandhaltungen von Mietwohnungen verzeichnet. Die Vallovapor bietet seit 2009 Schimmelsanierungen und Desinfektionen an. Als Malermeisterfachbetrieb werden auch klassische Arbeiten wie Treppenhäuser, Fassaden und Leerwohnungen ausgeführt. Das Kerngeschäft jedoch umfasst die Schimmelbeseitigung in der Instandhaltung für Hausverwaltungen sowie die Schimmelsanierung in der Industrie. Darüber hinaus sind Partnerbetriebe für die Vallovapor im Einsatz und es bestehen Partner im europäischen Ausland. Durch ein innovatives Instandhaltungskonzept im Mieterbereich unterstützt und entlastet die Vallovapor Hausverwalter in Ihrer täglichen Arbeit. Property Manager können Vallovapor per Einzelfall beauftragen oder per Rahmenvertrag. Die Vallovapor betreut somit bereits zahlreiche namhafte Verwalter mit insgesamt über 350.000 Wohneinheiten deutschlandweit. Zu den Leistungen gehören Terminierung der Einsätze, Dokumentation vor Ort, Sensibilisierung der Mieter für ein besseres Lüftungs- und Heizverhalten sowie Ursachenanalyse. Dokumentiert werden die Massnahmen mit der mehrfach prämierten Handwerkersoftware openHandwerk. Auch das Verfahren der Vallovapor ist einzigartig - unbedenklich, schnell und nachhaltig sowie geruchsneutral - perfekt für bewohnte Räume. Es werden hierbei Oberflächen mit dem Wirkstoff ValloMould behandelt und die Raumluft durch 3D-Vernebelung mit ValloSoft. Für feuchtigkeitsanfällige Oberflächen werden Spezialbeschichtungen verwendet. Darüber hinaus übernimmt das Team der Vallovapor auch die malermäßige Instandsetzung. Für die Industrie, Gewerbe und öffentliche Hand übernimmt die Vallovapor auch umfangreichere Schimmelsanierungen. Zu den Referenzen hier gehören Fabriken, Einkaufscenter, Burgen, Museen, Schulen, Kindergärten und Finanzämter. Anfragen, Aufträge oder beschränkte Ausschreibungen können gerne direkt an anfrage@vallovapor.de übermittelt werden. Kontakt: Vallovapor GmbH

E-Mail: info@vallovapor.de Die Vallovapor GmbH ist ein deutschlandweites Dienstleistungsunternehmen und steht für Innovation, Unbedenklichkeit und Nachhaltigkeit. Vallovapor ist Dienstleister und bietet seinen Kunden einen branchenübergreifenden, umfangreichen und perfekten Service im Bereich der Raumdesinfektion. Für die Vallovapor steht der Servicegedanke und die Zufriedenheit der Kunden an erster Stelle. Mit seinen professionellen und kompetenten Mitarbeitern garantiert Vallovapor deutschlandweit eine rasche und wirkungsvolle Anwendungsmethode. Durch Forschungsarbeiten und Pilotprojekte ist Vallovapor bemüht, weitere Anwendungsgebiete für seine Kunden zu erschließen und neue Verfahren / Produkte in das Dienstleistungsportfolio aufzunehmen. Die Referenzliste der Vallovapor besteht unter anderem aus namenhaften Adressen aus der Wohnwirtschaft und Industrie. Zum Netzwerk der Vallovapor zählen renommierte Unternehmen. Neben der Dienstleistung bietet Vallovapor auch eine Zertifizierung für Partnerbetriebe im Rahmen eines Partnerprogramms an. Kontakt

