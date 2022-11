Startseite Sustainable Copper aus Brixlegg Pressetext verfasst von prmaximus am Mo, 2022-11-28 23:04. montanwerke-brixlegg.com - Die Montanwerke Brixlegg stehen für umfassende Nachhaltigkeit, wenn es um Kupfer-Produktion (sustainable copper) geht. Kupfer ist ein langlebiger Werkstoff, der immer wieder ohne Qualitäts- und Eigenschaftsverlust recycelt werden kann. Die Montanwerke Brixlegg AG betreibt Kupfer-Upcycling. In Brixlegg wird Kupfer zu 100% aus recycelbaren Schrotten hergestellt. Kupfer ist ein wichtiger Bestandteil erneuerbarer Energien und kann helfen, den ökologischen Fußabdruck zu verbessern. Produkte, die Kupfer enthalten, arbeiten tendenziell effizienter, da Kupfer der beste unedle Leiter für Wärme und Elektrizität ist. Die Verwendung von Kupfer trägt zur Reduzierung der CO2-Emissionen bei und senkt die Energiemenge, die zur Stromerzeugung gebraucht wird. In den letzten Jahren haben Industrievertreter bei den Umweltauswirkungen von Produkten verstärkt den Blick auf die Lieferkette und den Lebenszyklus gerichtet. Die gesamte Kupferindustrie hat sich der Nachhaltigkeit verschrieben und ist beispielgebend unter den Branchen, die sich verpflichtet haben, die Klimaauswirkungen ihrer Produktionsaktivitäten maßgeblich herunter zu skalieren. Heute werden bereits 90 Prozent des Energiebedarfs der modernen europäischen Kupferherstellung für Umweltschutzmaßnahmen aufgewendet. Montanwerke Brixlegg AG - Kupferkathoden & Kupferbolzen

Andreas Enderle

Werkstraße 1 6230 Brixlegg

Österreich E-Mail: office@montanwerke-brixlegg.com

Homepage: https://www.montanwerke-brixlegg.com/en/sustainable-copper/

Telefon: +43 5337 6151 Pressekontakt

