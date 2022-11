Startseite Weihnachten im Wellnesstraum Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-11-28 19:38. Wer Wohlbefinden verschenken möchte, sollte dieses Weihnachten auf der Website vom "Falkenhof" vorbeikommen. Das Bio Thermalhotel lockt mit vielen Angeboten! Der "Falkenhof", das Bio Hotel in Bad Füssing , bietet mehr als nur Thermalfreuden. Neben entspannenden Wellnessaufenthalten mit Salzwasserpool und Bergkristallraum bekommt man hier auch sämtliche Anwendungen, die das körperliche und seelische Wohlbefinden steigern. Detoxkuren, Naturkosmetikanwendungen, Massagen und Ayurveda Anwendungen sind nur einige der Bereiche, die direkt im Hotel angeboten werden. Egal, ob man einen Aufenthalt in Füssing plant und sich so richtig verwöhnen lassen möchte oder einfach für eine bestimmte Anwendung vorbeikommt: Im "Falkenhof" gehört Wohlfühlen zum Programm. Für alle, die dieses Wohlfühlen verschenken möchten, bietet die Hotelleitung nun Gutscheine an. Diese können auf direkt auf der Website zum gewünschten Betrag bestellt werden und können dann sowohl für Aufenthalte als auch Gesundheitsanwendungen oder Wellnesstage verwendet werden. Wer zu Weihnachten Wohlfühlen pur verschenken möchte, liegt mit einem Gutschein für das "Hotel Falkenhof" also genau richtig. Neben allem, was das Wellnessherz begehrt, darf natürlich auch der kulinarische Genuss nicht fehlen. Im "Falkenhof" wird biologisch, regional, kreativ und belebend aufgekocht und das sowohl für Vegetarier als auch Veganer. Ein Fest für Körper und Seele, das verspricht ein Aufenthalt im Hotel Falkenhof in Bad Füssing! Wer jetzt das kreative Weihnachtsgeschenk kaufen möchte, kommt am besten gleich auf der Website vorbei: www.hotel-falkenhof.de . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Bio-Vitalhotel Falkenhof GmbH + Co KG

