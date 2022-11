Startseite Gartensauna Herstellen ISIDOR begrüßt zur "Heim+Handwerk" Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-11-28 18:12. Ab Mittwoch ist es so weit: Die "Heim+Handwerk" öffnet ihre Pforten. Die Mitarbeiter von ISIDOR reisen mit dem neuesten Gartensaunamodell an. Die "Heim+Handwerk", Süddeutschlands größte Messe für Wohnen und Einrichten, findet von 30. November bis 4. Dezember am Messegelände in München statt. 449 Aussteller und Ausstellerinnen präsentieren ihre neuesten Produkte rund um Wohnen und Lifestyle, hinzu kommt ein reichhaltiges kulinarisches Angebot sowie viele Programmhighlights. Gartensauna Spezialist ISIDOR reist nicht nur mit hoch motivierten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen an, sondern bringt auch gleich die beliebtesten Produkte mit nach München. Neben dem Saison Highlight auf dem Spielturmsektor, dem "Big Woody" werden auch die in Brandenburg entwickelte und erzeugte Grillkota "Finja" sowie die Gartensauna "Angela" ausgestellt. Diese Gartensauna mit ovaler Form hat sich 2022 zum Kundenliebling entwickelt. Das Schmuckstück für den Garten überzeugt durch ihre einzigartige Form und ihre hohe Funktionalität. Auf der Messe in München haben Besucher und Besucherinnen die einzigartige Möglichkeit, sich gemütlich in die Grillkota oder Gartensauna zu setzen und das ganz spezielle ISIDOR Feeling vor Ort zu erleben. Dazu gibt es Fachgespräche mit den "ISIDORis" und jede Menge Informationen zu neuen Modellen. Zum Beispiel gibt es die Grillkota "Finja" in Bälde nicht nur mit herausnehmbaren Seitenteilen, sondern auch elektrisch bedienbar. Man darf gespannt sein! Mehr Infos zur Gartensauna "Angela" sowie zu den anderen Saunamodellen bekommen Interessierte auf der Website des Unternehmens unter gartensauna.isidor.de . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Isidor Verwaltungs GmbH

Herr Frank Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

Deutschland fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : info@isidor.eu Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung. Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie. Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Badezuber.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden. Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien. Pressekontakt: Isidor Verwaltungs GmbH

Herr Frank Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : presse@romanahasenoehrl.at Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten