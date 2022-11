Startseite Infinity Stone gibt Winterbohrprogramm im Lithiumprojekt Buda bekannt Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-11-28 16:11. Wichtigste Eckdaten - Infinity Stone gibt bekannt, dass das Winterbohrprogramm planmäßig am 5. Dezember 2022 starten soll. - Das Winterbohrprogramm folgt im Anschluss an diverse Probenahmen, die Schürfproben mit einem Erzgehalt von bis zu 367 ppm Li, 2.090 ppm Rb und 4.200 ppm Be sowie Schlitzproben mit bis zu 1.408 ppm Rb auf 4 Meter lieferten. - Das Winterbohrprogramm wird zwischen 400 und 600 Meter umfassen, je nachdem, wie die ersten Ergebnisse ausfallen. Vancouver, British Columbia, 25. November 2022 - Infinity Stone Ventures Corp. (CSE: GEMS) (OTC: GEMSF) (FWB: B2I) (das Unternehmen oder Infinity Stone) freut sich, den Beginn seines Winterbohrprogramms im Lithiumprojekt Buda (Winterbohrprogramm) bekannt zu geben, wo die Pegmatitschichten senkrecht zu den Aufschlusszonen untersucht werden sollen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Messungen im Bereich der Straßen, Zufahrtswege und Bohrplattformen im Vorfeld der Bohrungen bis zum 30. November 2022 abgeschlossen sein werden. Danach folgt die Anlieferung der Bohrausrüstung. Die Bohrungen sollen spätestens am 5. Dezember 2022 starten. Für das Unternehmen ergab sich die Möglichkeit, die während der Herbstbohrungen im Graphitprojekt Rockstone verwendete Bohrausrüstung auch hier wieder einzusetzen und so einerseits Kosten einzusparen und andererseits den Wirkungsgrad zu steigern. Das Winterbohrprogramm folgt auf das erste Explorationsprogramm, das Proben mit erhöhten Rubidium-(Rb), Beryllium-(Be), Lithium-(Li), Cäsium-(Cs) und Tantalwerten (Ta) lieferte. Das Lithiumprojekt Buda bietet die faszinierende Chance, eine potenzielle Lithiumlagerstätte zu erschließen, die sich in unmittelbarer Nähe zu Infrastruktureinrichtungen befindet und vielversprechende erste Ergebnisse im Hinblick auf eine LCT-Mineralisierung aufweist. Mit der Einleitung unseres zweiten Bohrprogramms in diesem Jahr wollen wir unser anhaltendes Engagement im Hinblick auf weitere Explorationen in unserem gesamten Projektportfolio zum Ausdruck bringen, so Zayn Kalyan, CEO von Infinity Stone. Lithium ist nach wie vor eine der wenigen gut performenden Anlageklassen im Jahr 2022, und mit dem Projekt Buda sind wir bestens gerüstet, um die Nachfrage der rasch wachsenden nordamerikanischen Lieferkette für Batteriemetalle zu decken, so Herr Kalyan weiter. Probenahme im Projekt Buda Wie wir in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 16. November 2022 berichtet haben, war in einer der 32 Schürfproben 367 ppm Li enthalten. Sieben Proben wiesen Rb-Werte von über 1.000 ppm Rb auf. Den Spitzenwert lieferte Probe E6096115 mit 2.090 ppm Rb, während der Durchschnittswert aller 32 Schürfproben bei 720 ppm Rb lag. Probe E6096111 wies einen stark anomalen Be-Gehalt von 4.200 ppm zusammen mit 1.320 ppm Rb auf. * Die besten Ergebnisse erbrachten eine Schlitzprobe mit 1.408 ppm Rb auf 4 Meter (BD-02-02) und eine weitere Probe mit 1.283 ppm Rb auf 4 Meter (BD-03-01). Nachfolgend die wichtigsten Ergebnisse der Schlitzproben: Tabelle 1: Beste Ergebnisse der Schlitzproben Schlitzprobe Abschnitt (m) Rb (ppm) Li (ppm)

BD-01-01 5,0 815 13

Zayn Kalyan

CEO und Director

Direkt: 778-938-3367

zayn@altuscapital.ca Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung nicht geprüft, genehmigt oder abgelehnt. Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Verwendung von Worten wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, projiziert, beabsichtigt, antizipiert oder antizipiert nicht oder glaubt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen sind oder Aussagen beinhalten, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Leistungen und Finanzergebnisse in zukünftigen Zeiträumen erheblich von den Prognosen zukünftiger Leistungen oder Ergebnisse abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management des Unternehmens für vernünftig hält, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in solchen Aussagen vorausgesagt wurden. Die zukunftsgerichteten Aussagen können auch durch Risiken und Ungewissheiten in der Geschäftstätigkeit des Unternehmens beeinflusst werden, einschließlich derer, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens auf www.SEDAR.com beschrieben sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Infinity Stone Ventures Corp.

Zayn Kalyan

750 - 1095 W Pender Street

V6E 2M6 Vancouver, BC

Kanada email : zayn@altuscapital.ca Pressekontakt: Infinity Stone Ventures Corp.

Zayn Kalyan

750 - 1095 W Pender Street

