Startseite eprimo launcht Klimareise-App Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-11-28 12:32. Smartphone-App hilft, eigene CO2-Emissionen zu reduzieren - App visualisiert eigenen CO2-Fußabdruck

- Ziel: Reduktion von Emissionen und Förderung von Klimaprojekten Neu-Isenburg, 28. November 2022. Wie hoch ist mein eigener CO2-Fußabdruck? Auf diese Frage gibt die neue App "Klimareise" von eprimo eine ganz konkrete Antwort. Deutschlands größter grüner Energiediscounter bietet seinen Kunden und allen Interessierten die Möglichkeit, mit dem Smartphone den eigenen CO2-Fußabdruck auszurechnen und diesen mit den individuell vorgeschlagenen Maßnahmen im Alltag zu senken. Ziel der App ist es, die eigenen Emissionen transparent zu machen und Anwender bei der Reduktion ihres CO2-Ausstoßes zu unterstützen. Nutzer können zudem Nachhaltigkeitsprojekte fördern. "Die Folgen des Klimawandels sind nicht übersehbar. Deshalb müssen wir alle Chancen nutzen, die Energiewende zum Erfolg zu bringen. Mit der Klimareise-App helfen wir jedem dabei, einen intuitiven Zugang zum komplexen Thema CO2-Reduktion zu bekommen und den eigenen Fußabdruck zu reduzieren", so eprimo CEO Katja Steger. Als einfach zu bedienender Assistent für die Kompensation von CO2 ist die Klimareise-App, die von E.ON Innovation in enger Kooperation mit eprimo entwickelt wurde, ein praktisches Energiewende-Tool für die Hosentasche. Bei der ersten Nutzung führt die App den Anwender mit einem innovativen Video-Onboarding durch ein virtuelles Haus und lässt ihn acht Fragen rund um die Themen Energieverbrauch, Mobilität sowie Konsum und Ernährung beantworten. Daraufhin wird die Emissionsmenge errechnet und mit einem deutschen Durchschnittshaushalt verglichen. Dank einer Aufschlüsselung in verschiedene Kategorien erhalten Nutzer eine transparente Übersicht über die Höhe des jeweiligen Ausstoßes. eprimo Kunden können hier sofort ihren persönlichen Beitrag zur Energiewende erkennen, denn Ökostrom und Ökogas gehen immer mit Null CO2 in die Berechnung ein. Die Klimareise-App möchte die User auch langfristig motivieren. Um das zu erreichen, griff das Team von E.ON Innovation bei der Entwicklung der App auf gamifizierte Ansätze zurück: Wer Klima-Challenges absolviert, sammelt Punkte und steigt in Levels auf, die wiederum weitere Aktionen freischalten. Die gesammelten Punkte können zukünftig zur Unterstützung von sozialen und nachhaltigen Klimaschutzprojekten eingesetzt werden. Die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks wird so zur spielerischen Erlebnisreise. "Unsere Klimareise-App ist die logische Ergänzung zu einem Vertrag mit eprimo, denn sie macht CO2-Emissionen im Alltag auch jenseits von Strom und Gas sichtbar und damit reduzierbar", ergänzt Katja Steger. Die App ist seit November kostenlos erhältlich für iOS und Android. Wir sind eprimo, der energiewendemacher. Als Deutschlands kundenstärkster grüner Energiediscounter sind wir Anbieter für Ökostrom und Ökogas und bringen die Energiewende in über 1,7 Millionen Haushalte. Allen Kunden bieten wir grüne Energie so günstig wie möglich an, denn Bestandskunden stehen bei eprimo genauso im Fokus wie neue Kunden. Wir bieten jedem zahlreiche Möglichkeiten, sich aktiv am Ausbau der erneuerbaren Energien zu beteiligen: Über attraktive Zusatzvergütungen für Prosumer, die Förderung neuer PV-Anlagen mit dem Sonnencent sowie die Beteiligung an Bürgerenergieprojekten werden unsere Kunden zu #energiewendemachern. Auch als Unternehmen handeln wir nachhaltig und sind in allen Geschäftsaktivitäten klimaneutral. Damit schaffen wir eine lebenswertere Zukunft durch grüne Energie für alle: Einfach, individuell und günstig. Lassen Sie uns in Zukunft gemeinsam die Energiewende vorantreiben. Fürs Klima. Für mich. Kontakt

