Haarentfernung mit veganen Zuckerpasten und WOW-Effekt

Beauty Star Award unterstützt zertifizierte EpilaDerm-Studios mit hohem Umsatzwachstum Wieder ist es eine dänische Erfindung, die nach Schreibmaschine, Tonband und Lego die Welt nicht nur interessanter, sondern wie im Fall von EpilaDerm International sogar attraktiver und schöner macht. Die Rede ist von einer leicht viskosen und sogar veganen Zuckerpaste zur dauerhaften und schmerzarmen Haarentfernung. Das Produkt "made in Denmark" nach geheimer Rezeptur wurde gerade mit dem Beauty Star-Award als besonders innovativ ausgezeichnet. Ziel von EpilaDerm-Gründer Kim Wium-Andersen ist es mit Blick auf die gut 80.000 Kosmetikstudios im deutschsprachigen Raum, sowohl Haarentfernung und -reduktion durch Waxing und Sugaring auf ein neues Level zu heben - für den Kunden sanft, schmerzarm und dauerhaft (WOW-Effekt) und für die Fachkosmetiker effektiver im Handling und mit ganzjährigem Umsatzzuwachs. Das Know-how dafür wird von der hauseigenen Online-Akademie an die künftigen zertifizierten EpilaDerm-Expertinnen für hochprofessionelles Sugaring vermittelt, bei dem auch Enzyme zur postepilativen Hautpflege eine wichtige Rolle spielen. Inzwischen gibt es 50 qualifizierte Studios; ein neuer Workshop mit der Verpflichtung, ein Jahr mit EpilaDerm-Produkten zu arbeiten und mit den Feinheiten der Anwendung bisher kaum für möglich gehaltene Ergebnisse zu erreichen, läuft demnächst an. Zertifizierte Experten und Studioinhaberinnen wie Sandra Künzel in Garbsen ("EpilaDerm war die perfekte Lösung für mein Studio") oder die Berlinerin Ulla Baudach ("Zeit bedeutet Geld - und EpilaDerm spart mir Zeit") ermutigen andere Kolleginnen, auch diesen Weg zu gehen. Warum? Weil zertifizierte Waxing- und Sugaring-Dienstleister immer auf dem neuesten Stand sind und sich mit dieser Qualifikation mittel- und langfristig eine einzigartige Wettbewerbsposition auf dem Markt sichern können. Dazu heißt es auf der Webseite erläuternd: Als "Certified-EpilaDerm-Sugaring-Experte" hast du Fachwissen erworben, um deinen Kunden eine haarfreie, gesunde und verjüngte Haut mit einer bis zu 90%igen Reduktion des Haarwuchses zu bieten - und das ganzjährig und anwendbar für alle Haartypen und -farben, jeden Hauttyp & jede Hautfarbe sowie für alle Körperregionen einschließlich des Intimbereiches! Zum Eintritt in die neuen Haarentfernungwelten ohne klebrige braune Zuckerpasten, die zuvor auch noch erwärmt werden müssen, bietet EpilaDerm ein Zertifizierungs-Starterkit an, das sowohl eine halbjährige Mitgliedschaft in der Online-Akademie als auch den Zugang zum Starter-Workshop enthält. Haarentfernung ohne Qualen und mit hoher Effektivität - das ist der Leitgedanke von EpilaDerm International Ltd. Mit den aktuell zehn Markenprodukten sind über 50 Kosmetikstudios im deutschsprachigen Raum dabei, ein neues Effektivitäts-Level mit hoher Kundenzufriedenheit zu erreichen. Von der hauseigenen Online-Akademie zertifizierte Experten garantieren schmerzreduziertes und professionelles Sugaring sowie hautfreundliche und dauerhafte Haarreduktion . Auch postepilative Hautprobleme gehören dank zum Teil patentierter HomeCare-Produkte der Vergangenheit an.

