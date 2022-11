Startseite Dissertation Coaching Pressetext verfasst von unicoachingberlin am Sa, 2022-11-26 20:46. Die Coaches vom Unicoaching verstehen sich als Sparring Partner Ihrer Dissertation. Wir diskutieren Inhalte mit Ihnen oder unterstützen Sie bei jedem Arbeitsschritt der Dissertation, z.B. zur Strukturierung und qualitativen wie quantitativen Forschungsmethoden. Wie man zügig wissenschaftliche Texte verfasst, lernen Sie mit geeigneten Arbeitstechniken. Während des Schreibprozesses erhalten Sie zeitnahe Feedbacks. Begleitende Lektorate erleichtern das Schreiben, abschließende Lektorate geben Ihnen Sicherheit. Mit unserer Hilfe bewegen Sie sich auf dem Boden der Legalität. – Vorschläge für ein individuelles Coaching Ihrer Dissertation erhalten Sie in einem unverbindlichen Informationsgespräch. Die Coaches vom Unicoaching verstehen sich als Sparring Partner Ihrer Dissertation. Wir diskutieren Inhalte mit Ihnen oder unterstützen Sie bei jedem Arbeitsschritt der Dissertation, z.B. zur Strukturierung und qualitativen wie quantitativen Forschungsmethoden. Wie man zügig wissenschaftliche Texte verfasst, lernen Sie mit geeigneten Arbeitstechniken. Während des Schreibprozesses erhalten Sie zeitnahe Feedbacks. Begleitende Lektorate erleichtern das Schreiben, abschließende Lektorate geben Ihnen Sicherheit. Mit unserer Hilfe bewegen Sie sich auf dem Boden der Legalität. – Vorschläge für ein individuelles Coaching Ihrer Dissertation erhalten Sie in einem unverbindlichen Informationsgespräch. Unicoaching-Berlin

Grazer Damm 121

12157 Berlin

Tel: 03085600274

Web: www.unicoaching-berlin.de Über unicoachingberlin Komplettes Benutzerprofil betrachten