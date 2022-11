Startseite Mit einem neuen Imagefilm in das Jahr 2023 starten heißt mit Motivation ins neue Jahr zu starten. Pressetext verfasst von Imagefilm am Sa, 2022-11-26 15:47. Am Ende eines jeden Jahres blicken wir alle zurück und nehmen uns vor, im nächsten Jahr besser zu sein. Wir sind motiviert, unsere Ziele zu erreichen und unser Bestes zu geben. Doch oft sind es die kleinen Dinge, die uns davon abhalten, unsere Vorhaben umzusetzen. Kleine Gewohnheiten, die wir haben, oder Menschen in unserer Umgebung, die uns negativ beeinflussen. Doch dieses Jahr ist alles anders! Denn dieses Mal haben wir uns vorgenommen, uns selbst zu motivieren. Jeden Tag aufs Neue. Mit positiven Gedanken und Affirmationen. Wir visualisieren unsere Ziele und glauben an uns selbst. Wir wissen, dass wir es schaffen können - gemeinsam sind wir stark! Warum nicht gleich das neue Jahr mit einem neuen kurzen Imagefilm starten? Ein Imagefilm der dich und deine Mitarbeiter motivieren soll, euer Bestes zu geben und die hochgesteckten Ziele zu erreichen. Ein Imagefilm euch unmissverständlich sagt, du schaffst es! Du bist stark! Du hast es in dir! In wirtschaftlich schwierigen Zeiten mit ausgewachsenem Fachkräftemangel und steigenden Energiekosten wird für Unternehmen heute die eigene Motivierende Darstellung immer wichtiger. Diese setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen. Klar ist, ein starkes und vereintes Team kann Großes bewirken! Wenn wir unsere Mitarbeiter stärken, die Moral hoch halten und uns gemeinsam aufs Neue motivieren - dann schaffen wir alles!

Einen Imagefilm erstellen zu lassen der aussagt, Ihr seid unsere Stärke, unser Rückgrat und die treibende Kraft im Unternehmen! Ein Imagefilm der ganz klar sagt, wir möchten euch zeigen, was wir alles für euch tun und welche tollen Möglichkeiten es in unserem Unternehmen gibt. Dafür haben wir diesen Imagefilm produziert.

Mittelständler sollten ihre im Urlaub und Privatleben aufgetankte Batterie gleich zu Jahresbeginn für die Produktion eines Imagefilmes nutzen, um so das ganze Jahr über von der Innovationskraft des Jahreswechsels profitieren zu können. Für Unternehmen gilt daher: nicht lange warten, sondern die Zeit für sich nutzen und noch zum Jahreswechsel mit professionellen Imagefilmen aufwarten und sich von der Konkurrenz abheben.

Sie möchten Ihre Mitarbeiter mit einem professionell erstellten Imagefilmen motivieren - und sich dabei von einer erfahrenen Agentur beraten lassen?

