Gründe, um in Zink und Kupfer zu investieren

Automobile und Elektronikprodukte brauchen Zink. Steigende Zinkpreise in den letzten Jahren lassen Investoren aufhorchen. Zink ist das vierthäufigste verbrauchte Metall. Mit Eisen und Stahl wird es zu einer rostfreien Beschichtung. Auch bei der Herstellung von Messing ist es präsent. Investitionen in die Infrastruktur durch Schwellenländer, China, Indien und die USA und die zunehmende Urbanisierung werden die Zinknachfrage anheizen. Laut dem US Geological Survey ist China auch in 2022 größter Zinkproduzent geblieben. In diesem Jahr ging es mit dem Zinkpreis mal rauf und mal runter, da ging es Zink nicht anders als anderen Basismetallen. Experten sind sich jedoch einig, dass die Zinkpreise in den kommenden Jahren nach oben zeigen werden. Im Jahr 2021 produzierte China 4,2 Millionen Tonnen Zink. China steht damit an Platz eins sowohl bei Produktion als auch beim Verbrauch. Auf dem zweiten Platz befindet sich Peru mit 1,6 Millionen Tonnen Zinkproduktion. Beim drittplatzierten Land, Australien, ging die Produktion im vergangenen Jahr zurück. Auch Indien gehört zu den großen Zinkherstellern, dies mit einer der weltweit führenden Zinkminen, welche mehr als sechs Millionen Tonnen Zink jährlich produziert. Es folgen die USA, Mexiko, Bolivien, Russland, Kanada und Schweden. Autoproduzenten brauchen nicht nur Zink, sondern auch Kupfer. Das rötliche Metall ist für Zukunftstechnologien unentbehrlich. Es wird laut Prognosen in den nächsten Jahren vermehrt für den Ausbau der Stromnetze und auch für Windkraftanlagen gebraucht. Da mit einem steigenden Bedarf für Zink und Kupfer gerechnet wird, kommen Unternehmen wie Kutcho Copper und Golden Rim Resources ins Spiel. Kutcho Copper besitzt in British Columbia das Kutcho-Projekt mit fast 17.000 Hektar Land. Es beinhaltet Zink und Kupfer. Golden Rim Resources - https://www.youtube.com/watch?v=GaucOoERsE8 - besitzt neben dem Flaggschiffprojekt Kada (Gold) in Guinea noch ein Joint Venture für ein Porphyr-Kupfer-Projekt in Chile sowie ein Kupfer-Silber-Blei-Zink-Projekt in der Nähe in Paguanta.

