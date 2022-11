Startseite Verkaufsstart für German Bowl 2023 Pressetext verfasst von pr-gateway am Sa, 2022-11-26 12:21. Am Samstag, den 14. Oktober 2023 findet der German Bowl XLIV im Deutsche Bank Park statt. Das wird dann German Bowl Nummer 44 sein, der zum neunten Mal in Frankfurt ausgetragen wird. Die Kartenpreise beginnen bei 42,- Euro, ermäßigte Tickets sind entsprechend günstiger. Da gerade die besten Plätze immer schnell vergriffen sind, empfiehlt sich eine frühzeitige Bestellung. Tickets sind ab sofort bei Ticketmaster erhältlich: https://amfoo.de/gb23 Die begehrten VIP-Tickets incl. Catering und Business Seats werden in Kürze ebenfalls online bei Ticketmaster erhältlich sein.

Der Einlass wird ab 16:30 Uhr über die Eingänge E1, E3 und E5 erfolgen, ab 16:45 Uhr wird das Stadion geöffnet sein. Das Showprogramm beginnt ab 17:00 Uhr, Kickoff ist um 18:00 Uhr. Die Verantwortlichen arbeiten bereits daran, dass es 2023 wieder die beliebte FanZone geben kann, dann würde die Öffnung früher erfolgen. Aktuelle Infos werden regelmäßig auf https://www.germanbowl.de/ bekanntgegeben. In der kommenden GFL Saison 2023 wird es wieder Interconference Spiele zwischen der Nord - und Süd Gruppe geben, was eine besonders spannende Saison verspricht. Kann der amtierende Champion, die Schwäbisch Hall Unicorns seinen Titel verteidigen oder wird es beim German Bowl XLIV einen neuen deutschen Meister geben? Jetzt schon Tickets (https://www.amfoo.de/gb23) bestellen!

