Eine Besonderheit unter den Kreuzfahrten: Mittelmeer Kreuzfahrt ab Dakar

Unter den Kreuzfahrten haben gerade in den kalten Monaten vor allem die Mittelmeer Kreuzfahrten viele treue Anhänger gefunden. Sucht man unter den Mittelmeer Kreuzfahrten nach einer ganz besonderen Route, findet man beim Kreuzfahrtspezialisten rivers2oceans-kreuzfahrten.de eine solche: eine Mittelmeerkreuzfahrt, die in Dakar im Senegal startet, entlang der afrikanischen Westküste nach Norden verläuft, Stopps auf den Kapverdischen Inseln sowie den Kanaren einlegt, bis die Mittelmeerkreuzfahrt nach Aufenthalten in Spaniens Mittelmeerhäfen schließlich in der französischen Hafenstadt Marseille endet. Die Route dieser Mittelmeerkreuzfahrt ist damit alles andere als gewöhnlich, ein echtes Reise-Highlight mit einer faszinierenden Kombination aus Erholung und Erlebnis. Neben den außergewöhnlichen Zielen erwartet die Passagiere auf dieser Mittelmeerkreuzfahrt natürlich ein schwimmendes Hotel, das mit seiner komfortabler Ausstattung und vielen Inklusivleistungen den Urlaub unvergessen machen wird.

Mittelmeer Kreuzfahrt von Dakar über die Kapverden und die Kanaren bis Marseille

Nach dem Flug zum Einschiffungshafen in Dakar im Senegal startet diese „Phoenix Kanaren Kreuzfahrt - Kapverden & Mee(h)r“ an Bord der MS Artania. Die Route führt über Gambia zu den Kapverdischen Inseln. Während der Landgänge auf drei der Kapverdischen Inseln können die Passagiere die Städte Praia, Sal Rei und Mindelo erkunden. Nach diesen Zielen folgt eine längere Fahrt bis zu den Kanaren, so dass die Reisenden zwei Tage auf See genießen können. So können die Passagiere während dieser Zeit die Annehmlichkeiten auf dem Schiff nutzen, bevor das Kreuzfahrtschiff die nächsten Stopps in Santa Cruz, in Las Palmas und in Arrecife einlegt. Die Kanarischen Inseln zeichnen sich durch ihr mildes Klima aus und bieten viele Möglichkeiten für Ausflüge. Doch es folgen noch weitere Höhepunkte der Kreuzfahrt, so sind Agadir und Tanger in Marokko die nächsten Ziele dieser ungewöhnlichen Mittelmeerkreuzfahrt bevor dann die Mittelmeerhäfen Málaga, Cartagena und Barcelona in Spanien angesteuert werden. Die Liegezeiten auf dieser Mittelmeerkreuzfahrt sind so ausgelegt, dass die Passagiere ausreichend Zeit für Landausflüge haben, um die ganz unterschiedlichen Städte und ihre Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Die Mittelmeerkreuzfahrt endet schließlich im Hafen der charmanten französischen Hafenstadt Marseille.

Urlaub an Bord des schwimmenden Hotels: Mittelmeer Kreuzfahrt mit Erholungszeit

Diese ganz außergewöhnliche Mittelmeerkreuzfahrt beinhaltet viele Inklusivleistungen. Dazu gehören der Flug zur Einschiffung nach Dakar und natürlich Vollpension auf dem Schiff – die hervorragende Kulinarik macht den Urlaub zu einem wirklichen Genuss – wobei das Leistungspaket außerdem ein Kapitänsdinner beinhaltet. Ansonsten stehen den Passagieren während der Kreuzfahrt die freien Bordeinrichtung für Unterhaltung und Freizeit zur Verfügung, so dass man sicher einen abwechslungsreichen Urlaub an Bord erleben wird. Daneben gibt es zubuchbare Optionen für diesen Urlaub. So können Interessierte geführte Landgänge buchen und so zu den schönsten Plätzen auf den Kapverdischen Inseln und auf den Kanaren gelangen. Zudem kann der Rückflug von Marseille hinzugebucht werden.

Mehr Informationen gibt es auf:

https://www.rivers2oceans-kreuzfahrten.de/kreuzfahrten-mittelmeer-kreuzf...

Kurzprofil:

Das Reiseunternehmen Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K. in Wedel ist ein Vermittler von Kreuzfahrtreisen, seien es nun Hochsee- oder Flussreisen. Auf dem unternehmenseigenen Reiseportal gibt es zu allen Reiseangeboten eine ausführliche Beschreibung mit Informationen zu den Schiffen, den Routen und den Leistungen. Die Angebote können nach Thema, Zielgebiet und Reedereien ausgewählt werden. Auf Wunsch bietet der Reisevermittler eine persönliche und individuelle Beratung per Telefon und per E-Mail.

Unternehmensinformation:

Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K.

Planckstraße 13

22880 Wedel