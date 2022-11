Startseite Erfolgreiche Event-Premiere: Erster Controlware Network Day 2022 in Hanau Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2022-11-25 11:00. Dietzenbach, 24. November 2022 - Am 17. November 2022 fand im Congress Park Hanau erstmals der Controlware Network Day statt - und feierte einen Einstand nach Maß: IT- und Netzwerk-Verantwortliche nutzten die Veranstaltung, um sich über die neuesten Trends und Entwicklungen im Netzwerk-Markt zu informieren. "Die weitreichenden Veränderungen der letzten Jahre haben uns allen vor Augen geführt, wie wichtig flexible und stabile Netzwerk-Infrastrukturen als Rückgrat und Nervensystem der IT sind", erklärt Bernd Schwefing, CEO von Controlware. "Sie haben uns aber auch gezeigt, wie groß der Investitionsbedarf in vielen Unternehmen in diesem Bereich ist. Auf dem Controlware Network Day erhielten unsere Gäste einen umfassenden Ausblick auf die Möglichkeiten, die ihnen moderne, softwaregesteuerte Infrastrukturen für den agilen und automatisierten Betrieb ihrer hybriden IT bieten - und wie sich Public Cloud-Ressourcen und OT sicher integrieren lassen." Vorstellung der IDC-Studie "Connectivity-driven Business"

Highlight des Events war unter anderem die Präsentation der IDC Studie "Connectivity-driven Business in Deutschland - Enterprise Netzwerke 2022": Marco Becker, Consulting Manager bei IDC, erläuterte die aktuelle Lage der Enterprise-Netzwerke in Deutschland und analysierte die Herausforderungen, vor denen Unternehmen und Institutionen aus privatem und öffentlichem Sektor stehen, um ihre IT-Netzwerke an die modernen Ansprüche der Konnektivität anzupassen und neues, auf Konnektivität basierendes Business zu ermöglichen. Das Vortragsprogramm deckte alle wichtigen Facetten des Networkings ab: Die Besucher stellten ihr individuelles Programm aus fast 20 anspruchsvollen Vorträgen in den vier Thementracks "Die Digitalisierung braucht neue Netzwerke", "Network Meets Security", "Moderne Netzwerke, intelligent orchestriert" und "Neue Dynamik in Netzwerkinfrastrukturen" zusammen. In den Vortragspausen hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, sich bei einer flankierenden Partnerausstellung führender Network-Hersteller über aktuelle Lösungen und Trends zu informieren. Darüber hinaus konnten sie die Vortragsthemen mit den anwesenden IT-Experten vertiefen, auf ihre konkreten Anforderungen eingehen und sich untereinander vernetzen. "Mit Blick auf die zunehmend komplexen, hybriden Enterprise-Netzwerke und die steigenden Anforderungen an die Konnektivität nimmt der Beratungsbedarf auch im Netzwerk-Umfeld kontinuierlich zu", erklärt Jens Müller, Senior Business Development Manager Network Solutions bei Controlware. "Es freut uns sehr, dass unser erster Controlware Network Day von unseren Kunden so gut angenommen wurde. Das Feedback der Besucher belegt, dass die Veranstaltung als wertvolle Informationsplattform genutzt wurde - für einen intensiven Austausch untereinander und mit den Netzwerk-Experten." Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH, Dietzenbach, ist mit mehr als 800 Mitarbeitern und einem Umsatz von ca. 330 Mio. Euro einer der führenden unabhängigen Systemintegratoren und Managed Service Provider in Deutschland. Das 1980 gegründete Unternehmen entwickelt, implementiert und betreibt anspruchsvolle IT-Lösungen für die Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen seiner Kunden. Das Portfolio erstreckt sich von der Beratung und Planung über Installation und Wartung bis hin zu Management, Überwachung und Betrieb von Kundeninfrastrukturen durch das firmeneigene ISO 27001-zertifizierte Customer Service Center. Zentrale Geschäftsfelder der Controlware sind die Bereiche Network Solutions, Collaboration, Information Security, Application Delivery, Data Center & Cloud sowie IT-Management. Controlware arbeitet eng mit national und international führenden Herstellern zusammen und verfügt bei den meisten dieser Partner über den höchsten Zertifizierungsgrad. Das starke Unternehmen unterhält ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH. Im Bereich der Nachwuchsförderung kooperiert Controlware mit renommierten deutschen Hochschulen und betreut durchgehend um die 50 Auszubildende und Studenten. Zu den Unternehmen der Controlware Gruppe zählen die Controlware GmbH, die ExperTeach GmbH, die Networkers AG und die productware GmbH. Firmenkontakt

