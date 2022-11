Startseite Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi "Friesendiva" von Sina Jorritsma im Klarant Verlag Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2022-11-25 08:03. Wieso behauptet ein Taschendieb, den zukünftigen Mörder einer berühmten ostfriesischen Opernsängerin zu kennen? Die Borkumer Kommissare bekommen die Infos nur, wenn sie ihn straffrei laufen lassen ... Die Inselkommissare Mona Sander und Enno Moll nehmen die Information, dass es jemand auf die

berühmte ostfriesische Opernsängerin Jalina Busboom abgesehen hat, ernst, und besuchen ihr Konzert. Niemand hätte damit gerechnet, dass kurz vor dem Ende der Pause plötzlich ein Schuss fällt. Zum Inhalt von "Friesendiva": »Aber ich weiß von einem geplanten Mord!« Ein junger Taschendieb behauptet, den zukünftigen Mörder der berühmten ostfriesischen Opernsängerin Jalina Busboom zu kennen. Als Gegenleistung für seine vermeintlichen Insiderinfos fordert er, dass die Borkumer Kommissare ihn straffrei laufen lassen. Will sich der ertappte Kleinkriminelle nur aus der Affäre ziehen? Oder hat es wirklich jemand auf die international bekannte Opernsängerin abgesehen, die am nächsten Abend auf Borkum in ihrer Rolle als »Diva von Mailand« ein Gastspiel gibt? Tatsächlich liegt nur wenig später eine zerbohrte Puppe vor dem Hotelzimmer der ›Friesendiva‹. Die Inselkommissare Mona Sander und Enno Moll nehmen die Warnung ernst und besuchen Jalina Busbooms Konzert. Kurz vor dem Ende der Pause knallt plötzlich ein Schuss … In der Ostfrieslandkrimi-Reihe mit den Borkumer Inselkommissaren Mona Sander und Enno Moll sind jetzt einunddreißig spannende Bände erschienen. Das E-Book kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 3,99 Euro erworben werden. "Friesendiva" ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 12,99 Euro erhältlich. Mehr Informationen zu "Friesendiva" erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0BMZFQCLN sowie eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/friesendiva-ostfrieslandkrimi-mona... . Die Autorin:

Die gebürtige Ostfriesin Sina Jorritsma aus der Krummhörn studierte in Hamburg Germanistik und Philosophie, bevor sie wieder in ihre Heimat zurückkehrte. Sie veröffentlicht unter Pseudonym, weil sie ihre Umgebung genau beobachtet und Ereignisse aus ihrem Leben in ihre Geschichten einfließen. Das Romaneschreiben ist ihr kleines Geheimnis, das nur wenige Menschen kennen. Bei einer großen Kanne Ostfriesentee mit Sahne und Kluntjes kann sie halbe Nächte durchschreiben, tagsüber hält sie sich mit Joggen fit. Sina Jorritsma lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Ort bei Emden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden. "Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden." Pressekontakt: Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten