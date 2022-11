Startseite Höhere Effizienz und Skalierung des IT-Servicedesks Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2022-11-25 06:04. Neue Admin-Oberfläche und Funktionen für BeyondTrust Remote Support BeyondTrust, Marktführer für intelligenten Identitäts- und Zugriffsschutz, hat BeyondTrust Remote Support 22.3 veröffentlicht. Die neueste Version der Enterprise-Lösung für Fernwartung verfügt über neue Administrationsfunktionen zur Verbesserung der Wertschöpfungszeit und integriert eine granulare und detaillierte Unterstützung komplexer IT-Umgebungen und großflächiger IT-Bereitstellungen. Mit den aktuellen Erweiterungen für das Admin-Interface beschleunigt sich der Einstieg für neue Benutzer. Zur Erhöhung der Sicherheit bietet BeyondTrust Remote Support neue Funktionen, die bei Outbound-Event-Benachrichtigungen beispielsweise detailliertere Informationen enthalten und einen nahtlosen Start erweiterter Sitzungen ermöglichen. "IT-Servicedesk-Mitarbeiter benötigen mehr Granularität für Berechtigungen, um die unterschiedlichen Anforderungen lokaler Mitarbeiter und Remote-Nutzer sowie von Drittanbietern einhalten zu können", betonte Tal Guest, Senior Director Product Management bei BeyondTrust. "BeyondTrust Remote Support deckt erweiterte Geschäftskriterien in Remote-Work-Umgebungen ab und stellt dem IT-Servicedesk zusätzliche Informationen für Analysezwecke und beschleunigte Arbeitsabläufe zur Verfügung. Das ist nicht nur eine wertvolle Unterstützung für IT-Administratoren, sondern ermöglicht Benutzern auch eine schnellere Hilfestellung." IT-Servicedesks stehen immer komplexeren Supportumgebungen mit entsprechend flexiblen Fernwartungsanforderungen gegenüber, auf die sich Remote-Support-Lösungen skalierbar anpassen müssen - unter Einhaltung strenger Sicherheitskriterien. Viele Organisationen setzen dabei weiterhin auf eine Mischung aus unterschiedlichen und teilweise kostenlosen Fernzugriffsprodukten, die sich weder unternehmensweit skalieren lassen, noch über die geforderten Sicherheitsfunktionen zum Schutz gegen moderne Cyberattacken verfügen. Mit BeyondTrust Remote Support können Unternehmen eine Vielzahl von Endgeräten (inklusive unbeaufsichtigte und IoT-Systeme) unterstützen und zugleich die betriebliche Effizienz steigern sowie Ausfallzeiten und Kosten senken. Neue Funktionen und Erweiterungen von BeyondTrust Remote Support 22.3 im Überblick:

-Suchfunktion über Admin-Interface - Wertvolle Zeiteinsparungen bei der Suche nach bestimmten Feldern und IT-Richtlinien über die Admin-Konsole.

- Jump-Client (https://www.beyondtrust.com/docs/remote-support/how-to/jump-clients/inde...)-Sitzungen mit erhöhten Zugriffsrechten - Für ein besseres Nutzererlebnis können IT-Administratoren Sitzungen mit erhöhten Rechten direkt von einem bestehenden Jump-Client aus starten, um Nutzerprobleme zu lösen.

-Jump-Client-Upgrade mit mehr Granularität/Flexibilität - Administratoren können steuern, wann ihre Jump-Clients nach dem Upgrade der Remote-Support-Software aktualisiert werden. Aktualisierungen manuell ausgewählter Jump-Clients können zudem getestet werden, bevor neue Versionen im gesamten Unternehmen eingeführt werden. Zusätzliche Informationen über BeyondTrust Remote Support sowie eine Testversion sind hier abrufbar: http://www.beyondtrust.com/de/remote-support . BeyondTrust ist globaler Marktführer für intelligenten Identitäts- und Zugriffsschutz und ermöglicht Organisationen, digitale Identitäten zu schützen, Bedrohungen aufzuhalten sowie sicheren Fernzugriff auf IT-Ressourcen für das ortsunabhängige Arbeiten von überall auf der Welt bereitzustellen. Das integrierte Produkt- und Plattformangebot stellt die branchenweit fortschrittlichste PAM-Lösung (Privileged Access Management) bereit, mit der Unternehmen ihre Angriffsfläche in traditionellen, Cloud- und Hybrid-Umgebungen reduzieren.

BeyondTrust schützt alle privilegierten Identitäten, Zugriffe oder Endpunkte in der gesamten IT-Umgebung vor Bedrohungen und sorgt zugleich für eine erstklassige Nutzererfahrung und höhere Betriebseffizienz. BeyondTrust vereint Lösungen zu Secure Remote Access, Endpoint Privilege Management, Privileged Password Management, Cloud Security Management sowie auch Remote Support. BeyondTrust-Lösungen basieren auf kontinuierlichen Innovationen und lassen sich einfach implementieren, verwalten und skalieren. Mit einem globalen Partnernetzwerk unterstützt BeyondTrust über 20.000 Kunden, zu denen 75 Prozent der Fortune-100-Unternehmen zählen. Firmenkontakt

