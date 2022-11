Startseite Risiko Blackout - Neuerscheinung Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-11-24 22:14. Mögliche Ursachen für einen Stromausfall sind nahezu grenzenlos: so können Cyberangriffe auf die Versorgungsinfrastrukturen, gezielte Sabotage oder Naturkatastrophen die Funktionsfähigkeit und Stabilität der modernen Gesellschaft durchbrechen und gefährden. Ein langanhaltender und flächendeckender Stromausfall hätte massive Auswirkungen auf Wirtschaft, Staat und Gesellschaft. Doch wie sehen diese Auswirkungen tatsächlich aus? Die topaktuelle Neuerscheinung gibt in vier Teilen praxisnahe Antworten:

- Aufbau und Risiken von Stromproduktion und Stromnetzen

- Blackout-Vorsorge durch Versorger und Netzbetreiber

- Blackout-Vorsorge durch Kommunen und BOS (inkl. Krisenmanagement)

- Blackout-Vorsorge durch Wirtschaft und Unternehmen (inkl. Krisenmanagement) Insgesamt 21 Expertinnen und Experten aus Kommunen, Behörden und der Wirtschaft haben ihr Wissen sowie ihre berufliche Erfahrung in das Werk ein gebracht. Sie beleuchten die grundlegenden Zusammenhänge bei einem Blackout und analysieren die Risiken und die Folgewirkungen. Die umfassende Neuerscheinung zum aktuellen Thema ist im Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG erschienen: Risiko Blackout

Krisenvorsorge für Wirtschaft, Behörden und Kommunen hrsg. von Florian Haacke, Leiter Unternehmenssicherheit der Porsche AG, und Dr. Christian Endreß, Geschäftsführer, Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft West e.V. 2022, 312 Seiten, EUR 49,80

ISBN 978-3-415-07194-0

Auch als E-Book erhältlich. https://www.boorberg.de/sicherheit/9783415071940 Der Richard Boorberg Verlag wurde 1927 gegründet und zählt zu den führenden juristischen Fachverlagen in Deutschland. Ausgehend vom öffentlichen Recht deckt das Verlagsprogramm heute weitgehend alle Rechtsgebiete ab. Schwerpunkte bilden die Bereiche Recht, Wirtschaft, Steuern und Verwaltung. Umfangreiche Fachmedien für die Polizei und die Private Sicherheit runden das Verlagsangebot ab. Firmenkontakt

Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG

Sandra Rau

Scharrstr. 2

70563 Stuttgart

0711/73850

mail@boorberg.de

http://www.boorberg.de Pressekontakt

