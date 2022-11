Wasserfilter sind wichtig für unsere Gesundheit!

Trinken Sie genügend Wasser am Tag?

Etwa 35ml pro Kg/ Körpergewicht wird mindestens empfohlen. Bei großer Anstrengung oder Bewegung sollte man sogar mehr zu sich nehmen. Viele Menschen sind jedoch ganz unwillkürlich gehemmt genügend Wasser zu sich zunehmen, obwohl sie zu ca. 70% aus Wasser bestehen.

Oft ist es so, dass einem das Wasser aus der Leitung, aber auch aus Flaschen, nicht ganz so sanft die Kehle hinunterfließen mag und deshalb nur kleine wenige Schlucke genommen werden, damit der Mund sich nicht mehr trocken anfühlt. Durch dieses Trinkverhalten fällt es schwer mehrere Liter am Tag zu trinken. Am Abend oder in der Nacht fordert der Körper dann oft ein, was er den Tag über nicht bekommen hat. Sie haben plötzlich einen extrem großen Durst und möchten so viel Wasser wie möglich trinken. Das "interessante" beim Durst ist, er ist quasi das Notruf Signal, dass ein Wassermangel vorliegt. Normalerweise sollte es diesen starken Durst nicht geben, da der Körper immer ausreichend hydriert wird (z.B., weil man regelmäßig jede Stunde ein Glas Wasser trinkt).

Was hat ein Wasserfilter nun damit zu tun?

Wasserfilter in all seinen Formen (Osmoseanlage, Aktivkohlefilter; Kannenfilter, Wasserfilter am Wasserhahn, usw.) können dem Wasser Stoffe entnehmen, die den Geruch und Geschmack des Wassers deutlich verbessern. Diese Stoffe sind z.B. chlor, Ozon und andere Chemikalien die eingesetzt werden um das Wasser zu desinfizieren. Die Wasserwerke können schon eine recht hohe Trinkwasserqualität herstellen, jedoch gibt es einige Faktoren die die Qualität des Wassers beeinflussen und die Wasserwerke beseitigen nicht sämtliche Stoffe die im Wasser vorkommen, sondern nur die Stoffe die in der Trinkwasserverordnung festgelegt sind. Stoffe wie Mikroplastik und Medikamenten-Rückstände werden darin nicht erwähnt und somit auch nicht aus dem Wasser gefiltert.

Mit einem Wasserfilter - egal welcher Art - kann die Qualität und die Reinheit des Trinkwassers an das Maximum gehoben werden und somit alle Stoffe filtern die nicht im Wasser vorhanden sein sollten.

Das gefilterte Wasser hat einen deutlich weicheren und frischeren Geschmack und Sie werden unwillkürlich mehr davon zu sich nehmen. Allein dadurch wird Ihre Gesundheit schon profitieren, da Sie Ihrem Körper nun mehr Wasser zu Verfügung stellen. Da das Wasser nun aber auch von deutlich besserer Qualität ist, kann es in Ihrem Körper die zahlreichen Aufgaben wesentlich besser erfüllen und somit noch weiter zu Ihrer Gesundheit beitragen.

Über den Sinn und Unsinn von Wasserfilter wird immer wieder gestritten. Einen neutralen Einblick auf die Frage "Wie sinnvoll sind Wasserfilter" können Sie hier finden: https://www.wasserlotse.de/blog/sind-wasserfilter-ueberfluessig-oder-sin...

Bei der Auswahl von Wasserfilter-Systemen findet man eine extrem große und kaum Überschaubare Auswahl an Produkten. Um hier zu finden welche Produkte es überhaupt gibt und welcher Filter, was leisten kann bzw. wofür er geeignet ist, benötigt man viel Zeit und Aufwand. Jeder Hersteller gibt natürlich vor, dass sein Produkt das Beste ist und nicht oft gibt man die Suche auf, weil man vom Angebot überflutet ist. Die Firma Wasserlotse GmbH kennt dieses Problem aus der jahrelangen Erfahrung in der Kundenbetreuung und Beratung. Durch das Fachwissen sämtlicher Arten der Wasserbehandlung und der großen Erfahrung können hier Interessenten von Wasserfiltern & Co. unabhängig Beraten werden ohne das bestimmte Systeme oder Hersteller bevorzugt werden.

Durch diese Transparente und faire Beratung kann Sie die Wasserlotse GmbH zu Ihren Wunschprodukt lotsen.

In dem eigenen Online-Shop erhält man bereits einen ersten Einblick in die verschiedenen Möglichkeiten der Wasseraufbereitung und welche Produkte es zu kaufen gibt. Eine Beratung dort lohnt sich definitiv: https://www.wasserlotse.de/