Startseite Open-Source-Energiemanagement: OpenEMS Association lädt zur Jahreskonferenz am 29. November Pressetext verfasst von prmaximus am Do, 2022-11-24 17:14. -- Doppelveranstaltung: Mitgliederversammlung am Vormittag, Jahreskonferenz für OpenEMS-Entwickler-Community und Interessierte ab 13 Uhr -- Teilnahme ist vor Ort im Hotelkompetenzzentrum Oberschleißheim und auch online möglich -- Workshops, Vorträge und Anwendungsbeispiele aus der Praxis zeigen Leistungsfähigkeit des Open-Source-"Betriebssystems für die Energiewende" Deggendorf, 24. November 2022 - Die OpenEMS Association, der Verein für die Entwicklung und kontinuierliche Pflege der Open-Source-Energiemanagementsystem-Plattform (OpenEMS), lädt zur Doppelveranstaltung am 29. November ein: Ab 9 Uhr findet die Mitgliederversammlung statt, um 13 Uhr beginnt die Jahreskonferenz - vor Ort in Oberschleißheim sowie online. Die Jahreskonferenz richtet sich an die OpenEMS-Community und an Interessierte, die einen Eindruck von der Plattform, dem Open-Source-"Betriebssystem für die Energiewende", bekommen möchten - und ist speziell interessant für Hersteller von Komponenten wie Ladesäulen, Wechselrichtern, Wärmepumpen oder Zählern, für Anbieter von zeitvariablen Stromtarifen, virtuellen Kraftwerken und Energiemanagementsystemen, für Netzbetreiber, Integratoren und Installateure sowie für Universitäten und Forschungsinstitute. Auf Basis der offenen Plattform OpenEMS (Open Source Energy Management System) lassen sich innovative Lösungen rund um Energiemanagement entwickeln - beispielsweise für flexible Stromtarife oder zur Optimierung sowie effektiven Verknüpfung und Steuerung technischer Anlagen in den Sektoren Strom, Wärme und Mobilität. Die Anmeldung zur Konferenz ist möglich unter https://openems.io/2022/11/21/anmeldung-openems-konferenz-2022/. Workshops, Vorträge, Diskussionsmöglichkeiten und Ideenaustausch Auf der Agenda im Hotelkompetenzzentrum Oberschleißheim und online stehen ab 13 Uhr interessante Workshops und Vorträge mit klarem Praxisbezug rund um die Themen Energiewende, Energiemanagement, Softwareentwicklung mit OpenEMS, Lademanagement, APIs für die Energiewirtschaft, Demand Side Management, autarke Off-Grid-Stromversorgung, Sektorenkopplung und CO2-neutrale Energieversorgung. Zudem ist genug Zeit für Diskussionen und fachlichen Austausch - und das Vernetzen mit anderen Expertinnen und Experten - eingeplant. Die Agenda finden Interessierte unter https://openems.io/2022/10/22/openems-konferenz-2022-save-the-date-call-for-presentations/. OpenEMS erfreut sich großer Beliebtheit Die Anforderungen des Energiemarkts werden nicht zuletzt im Zuge der aktuellen Ereignisse immer komplexer. Für eine funktionierende, stetig voranschreitende Energiewende bedarf es integrierbarer Komponenten, die miteinander kommunizieren können müssen. Solche, die sich als nicht kompatibel mit den wichtigsten Energiemanagementsystemen erweisen, werden es auf Dauer schwer haben. Hier kommt OpenEMS ins Spiel: Die Plattform ist eine offene, zukunftsfähige Entwicklungsumgebung für eine demokratisch verteilte Energiewende. Auf Basis von OpenEMS können Hard- und Software herstellerunabhängig zusammenarbeiten. Auf genau solche Open-Source-Systeme setzen Forschung, Industrie und Energieversorger. Deshalb wächst das OpenEMS-Netzwerk, die Anzahl von OpenEMS-Projekten und die Verfügbarkeit marktreifer OpenEMS-Applikationen sowie Services kontinuierlich. ca. 2.900 Zeichen OpenEMS Association e.V.

