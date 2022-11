Startseite Professionelle Hostessen schaffen einen erheblichen Mehrwert für Marken und Unternehmen bei Veranstaltungen und Messen Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-11-24 15:49. Event-Hostessen sind für den Erfolg von Ausstellungen, Messen, Konferenzen, Eröffnungen, PR-Events oder Kongressen unerlässlich. Deutschland - Event-Hostessen spielen eine wichtige Rolle bei Veranstaltungen. Sie repräsentieren die Marke des Unternehmens, für das sie arbeiten. Unabhängig vom Veranstaltungsformat oder der Branche begrüßen sie das Publikum, informieren es und dienen als erster Kontaktpunkt zwischen dem Publikum und dem Unternehmen, das sie vertreten. Aufgrund ihrer Fähigkeit, ein positives Image des Unternehmens aufzubauen und die Teilnehmer zu beruhigen, sind diese Fachleute mehr als nur attraktive Gesichter oder Kellnerinnen. Sie sind Markenbotschafter, die dabei helfen können, kalte Besucher in heiße Leads und zahlende Kunden umzuwandeln, oder sie tragen einfach zum allgemeinen Erfolg der Organisation und des Zeitplans bei. "Veranstaltungs-Personal hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Wahrnehmung und das generelle Image des Unternehmen oder der Veranstaltung - und somit auch auf den Erfolg derselben", sagt Gloria Haagmans, Gründerin von GlowStaff (https://glowstaff.de), einer bekannten Personal Agentur, die seit 2015 Models, Hosts und Hostessen, Promoter, Grid Girls, Influencer und andere Markenbotschafter vermittelt. "Es ist unerlässlich, bei einer Veranstaltung oder Messe auf qualifizierte Hostessen Wert zu legen, die die Marke/das Unternehmen gut repräsentieren können. Denn eine Veranstaltung ist nur so gut wie das eingesetzte Personal. Jede einzelne Position hat ihre Wichtigkeit, die man nicht unterschätzen sollte." Da Hosts und Hostessen im direkten Kundenkontakt eingesetzt werden, bedarf es an viel zwischenmenschlicher und sozialer Kompetenz. Sie sollten proaktiv, engagiert und freundlich sein im Umgang mit Gästen und Kunden aller Art und Professionalität und Eloquenz ausstrahlen. Eine professionelle Hostess bleibt - auch in Stresssituationen oder im Umgang mit anspruchsvollen Besuchern - stets fokussiert und ruhig. Hostessen (https://hostessen-jobs.com/) sollten nicht ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten haben, sondern auch in der Lage sein, Aufgaben eigenständig zu erkennen und zu erledigen. Veranstaltungen verlaufen selten nach Plan und oft treten unvorhergesehene Situationen auf. In diesem Fall sollte eine Hostess in der Lage sein, schnell und lösungsorientiert reagieren. Event-Hosts und -Hostessen müssen Hunderte von verschiedenen Veranstaltungen leiten, die einen ganzen Tag, ein ganzes Wochenende oder sogar mehrere Tage und Wochen dauern können. Bei vielen Veranstaltungen müssen sie anspruchsvolle Arbeitszeiten einhalten. Trotzdem muss das Event-Personal stets konzentriert, lächelnd und aufmerksam bleiben, während es lange Zeit auf den Beinen ist oder sich bewegt. Für gewöhnlich wird das Event-Personal, das mit einer Event-Personalagentur zusammenarbeitet, intern umfassend zu allen Aspekten seiner Aufgaben geschult. Sie arbeiten mit erfahrenen Mitarbeitern und lernen so die Anforderungen an eine professionelle Hostessen-Tätigkeit kennen. Um ihre Aufgabe bei der Veranstaltung effizient erfüllen zu können, sollten die Hostessen von ihren Kunden eine gründliche Einführung in das Unternehmen und seine Produkte oder Tätigkeiten erhalten. Dies hilft ihnen, die Abläufe und die benötigte Unterstützung besser zu verstehen und die Anliegen der Besucher adäquat bearbeiten zu können. "Jedes Unternehmen (https://bachelorarbeit-beispiele.de/), das an der Veranstaltung teilnimmt, möchte ein positives Erlebnis für die Anwesenden schaffen und einen bleibenden Eindruck für seine Marke hinterlassen und damit das Image des Unternehmens stärken. Eine gut geschulte Hostess, die es versteht, relevante Informationen zu vermitteln und dafür zu sorgen, dass sich die Besucher gut beraten fühlen, hinterlässt einen guten ersten Eindruck des Unternehmens (https://mediapuls.digital/). Deshalb muss das Veranstaltungspersonal über perfekte Kommunikationsfähigkeiten und Sprachkenntnisse sowie eine freundliche und zuvorkommende Art verfügen, um ein solches Image für das Unternehmen zu vermitteln, das es vertritt", fügt Gloria hinzu. Für mehr Informationen zu GlowStaff und wie die Agentur Ihrem Unternehmen helfen kann, besuchen Sie: https://glowstaff.de/ Mediapuls ist eine Medienagentur aus Köln. Firmenkontakt

