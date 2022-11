Startseite Delphix Partnerinitiative: Neue Kooperation mit adesso Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-11-24 15:20. Über ausgewählte Partner profitieren DevOps in großen Unternehmen von modernem Test Data Management München, 24. November 2022 - Delphix, ein Branchenführer im Bereich DevOps-Testdatenmanagement (TDM), verfolgt weiter seine erfolgreiche Partnerinitiative und erweitert sein Partner-Ökosystem in der DACH-Region mit adesso. Seit September 2022 kooperieren adesso und Delphix in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Mit adesso konnte Delphix einen der führenden IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum mit 6.800 Mitarbeitern an 57 Standorten für sich gewinnen. Speziell im Umfeld der Finanzdienstleistungen sehen Delphix und adesso hohen Bedarf für ein Testdatenmanagement, mit dem DevOps-Teams die nötigen Testdaten hoch verfügbar und automatisiert und sicher in jeglicher Entwicklungs- und Testumgebung zur Verfügung gestellt bekommen. Damit können eine hohe Qualität bei der Applikationsentwicklung sowie die Sicherheit und Compliance gewährleistet werden. Delphix ist der Branchenführer für DevOps-Testdatenmanagement. Unternehmen müssen die Bereitstellung ihrer Anwendungen transformieren, haben aber Schwierigkeiten, die richtige Balance zwischen Geschwindigkeit, Datensicherheit und Compliance zu finden. Unsere DevOps Data Platform automatisiert die Datensicherheit und sorgt gleichzeitig für eine schnelle Bereitstellung von Testdaten, um die Anwendungsfreigabe zu beschleunigen. Mit Delphix können Kunden ihre Anwendungen modernisieren, Multi-Cloud einführen, CI/CD umsetzen und ihre Daten doppelt so schnell von Ausfall-Szenarien, beispielsweise durch Ransomware, wiederherstellen.

Führende Unternehmen wie Choice Hotels, BNP Paribas, Stone X, Banco Carrefour, Channel 4 und Michelin nutzen Delphix, um die digitale Transformation zu beschleunigen und ein Zero-Trust-Datenmanagement zu ermöglichen. Kontakt

