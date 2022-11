Startseite Black Friday bei Nubert: 25% Rabatt für Stiftung Warentest Sieger-Soundbar* nuBox AS-225 und weitere Schnäppchen Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-11-24 10:45. Mit den Soundbar-Jubelwochen bietet die schwäbische Lautsprecherschmiede Nubert bis Ende 2022 sowieso schon besonders günstige Konditionen beim Kauf ihrer Produkte. So werden die Versandkosten auf alle Nubert Lautsprecher erlassen, und die Garantie für ausgewählte Soundbars ist auf ganze 5 Jahre verlängert. Zum Black Friday wird aber nochmal nachgelegt: Diverse Schnäppchen-Angebote bieten ordentlich Potential zum Sparen. So gibt es die legendäre nuBox AS-225 mit 25% Rabatt. Diese Soundbar markiert den perfekten Einstieg für besseren TV-Sound und konnte schon 2020 den Testsieg bei Stiftung Warentest (7/2020) unter den einteiligen Soundbars erreichen. Schwäbisch Gmünd, 24. November 2022 - Der Black Friday ist jedes Jahr ein Fest für Schnäppchenjäger - und der perfekte Zeitpunkt, um sich ein klangvolles Upgrade für das heimische Wohnzimmer zuzulegen! Auch der schwäbische Lautsprecherhersteller Nubert hat dieses Jahr wieder die Spendierhosen angezogen und bietet tolle Deals auf interessante Produkte. Diese gelten zusätzlich zu den aktuellen Jubelwochen, mit denen bis zum Jahresende für alle Nubert Lautsprecher die Versandkosten entfallen. 25% Rabatt auf Stiftung Warentest Testsieger nuBox AS-225

Ein besonderes Highlight unter den Angeboten zum Black Friday ist die nuBox AS-225. Die beliebte Soundbar ist jetzt sowohl im Nubert Online-Shop als auch auf Amazon mit 25% Rabatt für 298,00 anstatt 398,00 Euro erhältlich. Die 60 cm breite nuBox AS-225 trägt als TV-Sockel Fernseher bis zu 40 kg. Dank 160 Watt Leistung bietet sie kraftvollen Sound und ordentlich Dynamik für Musik, Filme und Videospiele. Mit nur einem Kabel im Handumdrehen per HDMI ARC angeschlossen lässt sie sich dabei ganz bequem über die TV-Fernbedienung steuern. Zudem kann per Bluetooth 4.2 mit aptX auch kabellos Musik beispielsweise vom Mobiltelefon abgespielt werden. Viele weitere Black-Friday-Deals verfügbar

Die nuBox AS-225 ist natürlich nicht das einzige Produkt, das Nubert im Rahmen des Black Friday zu besonders günstigen Konditionen verkauft. Auch viele weitere tolle Deals stehen zur Verfügung. Die aktive Allround-Lösung nuBox A-125 kostet mit 25% Rabatt nur 298,00 Euro pro Paar, großen Klang mit großem Nachlass bietet die nuPro X-8000 RC als 1b-Ware mit 20% Rabatt für 1.395,00 Euro pro Stück. 17% Rabatt gibt es auf ein komplettes nuVero 60 Streaming-Set inklusive Bluesound Powernode Streamingverstärker und nuCable LS Studioline Lautsprecherkabel, zum Black Friday schon ab 2.138,08 Euro. Diese und viele weitere tolle Angebote aus dem Nubert Programm sowie verschiedenste Unterhaltungselektronik um bis zu 40% reduziert stehen ab Donnerstag um 18:00 Uhr im Nubert Online-Shop zur Verfügung. Eine komplette Auflistung gibt es auf nubert.de/black-friday/ * "test"-Magazin Ausgabe 7/2020, Kategorie einteilige Soundbars Das Unternehmen Nubert electronic GmbH

Klangfaszination aus Baden-Württemberg: Mit über 45 Jahren Marktpräsenz gehört die Nubert electronic GmbH aus Schwäbisch Gmünd zum Kreis der renommierten Hersteller mit langjähriger Erfahrung bei der Entwicklung hochwertiger Lautsprecherboxen für Musik- und Filmwiedergabe. Von besonderer Bedeutung für das Unternehmen war und ist die Tatsache, dass es seit 1975 unter der Leitung seines Gründers, Inhabers und Entwicklungschefs Günther Nubert steht. Vor dem Hintergrund jahrzehntelanger Erfahrung entstand die nuPro-Serie, die den exzellenten Ruf des Unternehmens unter Fachmedien, Toningenieuren, Produzenten und Musikern begründet hat. Als Direktvertreiber bietet Nubert Kunden die Möglichkeit, in den eigenen Filialen und Hörstudios einzukaufen oder sich die Produkte auf dem Versandweg bequem nach Hause schicken zu lassen. Diese Vertriebsform bringt dem Kunden eine Reihe handfester Vorteile. Häufig gelobt wird beispielsweise das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis von Nubert Boxen, die aufgrund der eingesparten Händlermarge immer preisgünstiger sein können als vergleichbar ausgestattete Produkte von Mitbewerbern. Oder auch die 30-tägige Testfrist für Versandkunden, die neu erworbene Lautsprecher und Elektronikkomponenten in aller Ruhe in den eigenen vier Wänden ausprobieren können. Firmenkontakt

Nubert

electronic GmbH

Goethestraße 69

73525 Schwäbisch Gmünd

0800 6823780

info@nubert.de

www.nubert.de Pressekontakt

Nubert electronic GmbH

Martin Bühler

Nubertstraße 1

73529 Schwäbisch Gmünd

0800 6823780

m.buehler@nubert.de

www.nubert.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten