IdentPro eröffnet Tochtergesellschaft in den USA!

Troisdorf, Deutschland (23. November 2022) - Nach erfolgreichen Projekten und steigender Nachfrage internationaler Unternehmen freuen wir uns über die Eröffnung unserer neuen Organisation in Charleston (South Carolina, USA). Der bisherige CCO von IdentPro Erik van Rikxoort wurde zum Geschäftsführer ernannt.

IdentPro ist einer der führenden Softwareanbieter für Digitalisierungslösungen für die Intralogistik. Unternehmen wie Warsteiner, BMW oder Schütz vertrauen auf seine smarte und einzigartige IoT-Lösung Warehouse Execution System. Mit der Eröffnung der Tochtergesellschaft in den USA antwortet IdentPro auf die stetig wachsende internationale und amerikanische Nachfrage.

Dr. Martin Welp (Co-CEO, IdentPro):

Mit dem Schritt in die USA kommen wir dem Bedürfnis unserer global operierenden Kunden nach, die häufig Ihr Headquarter in Europa haben, aber auch entsprechende Niederlassungen in den USA. Zusätzlich werden wir Direktkunden im amerikanischen Markt akquirieren. Mit dem Dupont-Zulieferer Jaco haben wir bereits ein perfektes Beispiel umsetzen können. Persönlich freue ich mich ganz besonders darüber, dass wir mit der Eröffnung unseres Büros in Charleston einen weiteren Meilenstein in der Erfolgsgeschichte von IdentPro erreicht haben. Insbesondere die aktuelle Re-Industrialisierungspolitik der US-Amerikaner macht uns besonders Mut.

Starke Partnerschaften für die nachhaltige Skalierung!

Für die Gründung der neuen Organisation wurde die renommierte amerikanische Anwaltskanzlei K&L Gates LLP und die internationale Marketing Agentur Blueion ins Boot geholt. Die Geschäftsleitung übernimmt Erik van Rikxoort, der die weiteren Operationen direkt aus Charleston vornimmt und steuert. Bisher war er bei IdentPro für das Großkundenmanagement zuständig und hat zahlreiche global agierende Unternehmen und Konzerne beraten.

Erik van Rikxoort (President CEO, IdentPro-USA):

With the opening of our office in the US we will have a stable base in the USA, this will enable IdentPro to support our customers in the US. The choice of Charleston, is positioning us in the fastest growing tech industry in the US and will help us to support our US based customers even better. Also for our European customers we will be a better partner by giving them the high level of support in the USA as they receive from us in Europe. I am proud of being appointed as President CEO and looking forward of making the US successful!

Standort mit strategischem und industriellem Vorteil!

Charleston ist ein wichtiges und historisches Zentrum für Green-Tech-Unternehmen und zeichnet sich durch die ansässigen amerikanischen Zukunftsbranchen aus. Diese Ansammlung an Unternehmen arbeitet daran, die Welt globaler zu gestalten. Das attraktive Umfeld bietet den Zugang zu fortschrittlicher Technologie, zahlreichen Fachkräften und einer hervorragenden verkehrsübergreifenden Infrastruktur inklusive Seehafen. Die Anbindung an diesen zentralen Nabelpunkt ermöglicht es, proaktiv und effizient auf die Nachfrage am amerikanischen Markt zu reagieren.

Globale Planungssicherheit der Supply Chain durch Echtzeit-Lokalisierung!

Mit dem Schritt in die USA folgt IdentPro der Vision, die Intralogistik nachhaltig und übergreifend zu digitalisieren. Die IoT-Lösung mit der integrierten Echtzeit-Lokalisierung sorgt für die volle Transparenz in der Intralogistik. Durch die Anbindungsmöglichkeiten an unterschiedliche Schnittstellen steigert sich nicht nur die Effizienz, sondern sorgt für mehr Planungssicherheit in der gesamten Supply Chain. Für IdentPro beginnt mit der neuen US-Tochter ein weiterer wichtiger Abschnitt der Unternehmensgeschichte.

Michael Wack (Gründer & Co-CEO, IdentPro):

Wir haben unsere Produkte im deutschen und europäischen Markt erfolgreich etabliert. Als Pionier für digitale Zwillinge in der Intralogistik sind wir nun sehr begeistert, die Produkte und Lösungen auch dem US-Markt zur Verfügung stellen zu können. Wir freuen uns schon jetzt auf die Erfahrungen in diesem riesigen Markt.

Join the digital Intralogistics

Identpro ist führend in der Lageroptimierung und Spezialist für die Materialverfolgung in Produktion und Lager. Wir bieten Geschäftskunden weltweit schlüsselfertige Systemlösungen bestehend aus Hard- und Softwareprodukten zur Digitalisierung und Autonomisierung der Intralogistik, um diese nachhaltig und erfolgreich zu gestalten. Dazu nutzen wir unsere exklusive digitale Zwillingstechnologie, die auf unserer rein konturbasierten LIDAR-Echtzeit-Ortung für Intralogistik-Fahrzeuge basiert. Identpro hat seinen Hauptsitz in Troisdorf, Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter www.identpro.de.

