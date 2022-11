Startseite LOTTO spielen mit Tippland Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-11-23 16:45. Gewinnen Sie mehr! Gehen Sie auf die Jagd nach den Millionen mit Tippland.de Wir alle spielen Lotterien, um die Chance zu nutzen, den Jackpot zu knacken und unsere Traume zu erfullen. Dank der neuen Lotto-Plattform von Tippland (www.tippland.de) gehen Sie jetzt auf die Jagd nach den Lottomillionen einfacher und absolut sicher. Tippland GmbH als offizieller Partner von LOTTO garantiert ein perfektes Spielvergnugen und maximale Sicherheit. Ob Lotto 6 aus 49, Eurojackpot, Glucksspirale oder Spielgemeinschaften: Bei Tippland.de spielen Sie immer günstig und komfortabel die beliebtesten Lotterien Deutschlands. Mit innovativen Funktionen, einem komfortablen Registrierungs- und Spielprozess und regelmäßigen Sonderaktionen punktet Tippland bei den Nutzern. "Online Lotto spielen war noch nie so einfach und unkompliziert. Bei Tippland können Sie sich auf minimale Gebühren, regelmäßige Angebote, schnelle Ein- und Auszahlungen und völlige Kostentransparenz verlassen. Darauf, dass wir in kürzester Zeit die Erlaubnis des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport zur gewerblichen Spielvermittlung erhalten haben, sind wir besonders stolz."

Kai Baumgarten, Geschäftsführer Tippland GmbH Die Lotto-Plattform Tippland.de entspricht höchsten Sicherheits- und Schutzstandards, um die Sicherheit der Kunden- und Spieldaten zu gewährleisten. Ein geschulter Kundenservice, der per Telefon, E-Mail und Chat für Kunden erreichbar ist, rundet das Angebot von Tippland.de ab. Langfristig plant Tippland, die führende Lotto-Plattform in Deutschland zu werden. Die Tippland GmbH ist ein eCommerce-Unternehmen und Anbieter staatlicher Lotterieprodukte. 2021 in Hamburg gegründet, betreibt Tippland als offizieller Partner von LOTTO die Plattform Tippland.de und vermittelt Spielscheine von Kunden an die Landeslotteriegesellschaften der Bundesländer. Das Angebot auf Tippland.de umfasst unter anderem Lotto 6 aus 49, Spiel 77, Super 6, Eurojackpot und GlücksSpirale. Als reines Digitalunternehmen suchen wir für unsere Kunden nach neuen digitalen Lösungen für jeden Aspekt des Lottospiels, um dieses bestmöglich zu gestalten. Kontakt

Tippland GmbH

Kim Pedersen

Hallerstraße 30

20146 Hamburg

+49 (0)40 / 361 118 521

presse@tippland.de

