Startseite EINOVA: Starke Preisnachlässe während der Black Friday-Woche Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-11-23 15:40. München, 23. November 2022 - Preisnachlässe bis zu 50 Prozent in der Black Friday-Woche vom 21. bis 30. November 2022 - das sind die Angebote, die EINOVA, Premium-Anbieter von kabellosen Ladegeräten, Power Banks und Stromadaptern seinen Kunden macht. Im Zeitraum vom 21. bis 30 November bietet EINOVA folgende Preisnachlässe (inklusive Mehrwertsteuer) an: Charging Stone, Nachlass 30 Prozent, Regulär 79,90 Euro, Black Friday 55,99 Euro Dual Charging Stone, Nachlass 30 Prozent, Regulär 119,00 Euro, Black Friday 83,30 Euro Valet Tray, Nachlass 50 Prozent, Regulär 89,90 Euro, Black Friday 44,95 Euro Mundus Pro, Nachlass 50 Prozent, Regulär 149,90 Euro, Black Friday 74,50 Euro Power Bundle Pro, Nachlass 50 Prozent, Regulär 185,00 Euro, Black Friday 92,50 Euro Apple Power Bundle, Nachlass 50 Prozent, Regulär 230,00 Euro, Black Friday 115,00 Euro Laptop Power Bank, Nachlass 30 Prozent, Regulär 99,90 Euro, Black Friday 69,93 Euro Power Bar, Nachlass 50 Prozent, Regulär 149,90 Euro, Black Friday 74,50 Euro Die im Preis reduzierten Ladegeräte können über die EINOVA-Website (https://einova.com/de/) bestellt werden. Über EINOVA von Eggtronic Powerful technology, colorful style. Eggtronic revolutioniert seit 2012 die Welt der Leistungselektronik und der drahtlosen Stromversorgung. Mit Sitz in Modena, Italien, San Francisco und Guangzhou, China entwickeln die spezialisierten Mechatronik- und Elektroingenieure von Eggtronic die nächste Generation der energieeffizienten Energieumwandlung in Mikrogröße. Bis heute wurden weltweit mehr als 240 internationale Patente erteilt. EINOVA ist die Handelsmarke von Eggtronic, die Eggtronic-Innovationen mit hochwertigem italienischem Produktdesign verbindet. Die kabellosen Ladegeräte, Power Banks und Stromadapter von EINOVA werden im Einzelhandel in Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten sowie online unter einova.com verkauft. Ob für B2B-Partnerschaften oder für die anspruchsvollen Verbraucher von heute, Eggtronic und EINOVA helfen, das moderne Leben einfacher, effizienter und vernetzter zu machen. Kontakt

Chris Cross Relations

Christine Vogl-Kordick

Zoppoter Straße 14

81927 München

0172 86 50 982

christinevk@chriscrossrelations.com

http://www.chriscrossrelations.de