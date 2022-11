Den Traum von der eigenen Immobilie Wirklichkeit werden lassen

Mit den Projekten "Quattro", "W3" und "Stadt. Land. Glück" vermarktet Marquardt Immobilien in Rottweil, Sindelfingen-Maichingen und Weinstadt-Endersbach attraktiven Wohnraum an Kauf- und Mietinteressenten. Die Neubauimmobilien, gebaut vom Projektentwickler Marquardt BPI, überzeugen unter anderem mit Vorzügen wie innovativen Energiekonzepten, einer modernen Architektur und barrierefreien Zugängen.

In Rottweil werden aktuell 37 Wohneinheiten mit Größen von rund 35 bis 155 Quadratmetern an Kaufinteressenten vermarket. Die 1- bis 5-Zimmer-Wohnungen im Projekt "Quattro" bestechen durch großzügige Grundrisse, geräumige Loggien und Dachterrassen sowie viel Tageslicht. Kaufinteressenten, die eine Wohneinheit an der Basler Straße/Imster Straße zu ihrem Zuhause machen möchten, können sich online die Grundrisse anschauen und sich bei Interesse an die Immobilienmakler aus Herrenberg wenden. "Wir finden für Singles, Paare und Familien das passende Objekt", ist sich Vertriebsleiterin Sylvia Gairing von Marquardt Immobilien sicher, "gerne beraten wir bei Bedarf auch zu ersten Finanzierungsfragen oder vermitteln Kaufinteressenten an einen Experten". Wohneigentum sei für viele nach wie vor erstrebenswert, da es auch eine Altersvorsorge darstellt. "Daher lohnt es sich, dafür zu sparen und ein bisschen mehr auszugeben", so Sylvia Gairing.

Kaufinteressenten werden aber nicht nur in Rottweil fündig, sondern auch in Sindelfingen-Maichingen. In ruhiger und naturnaher Lage befinden sich mit dem Projekt "W3" 32 Wohneinheiten, verteilt auf drei Häuser. Die rund 35 bis 140 Quadratmeter großen 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen bieten unter anderem eine komfortable Ausstattung, warten in den Wohn- und Schlafzimmern mit Echtholzfußböden aus Eiche auf und sind auch mit weiteren Vorzügen versehen wie einer Niedertemperatur-Fußbodenheizung. Die Grundrisse der Wohneinheiten an der Rosa-Leibfried-Straße/Elisabeth-Selbert-Straße können Interessenten ebenfalls online einsehen. "Bei diesem Projekt vermarkten wir einige Wohneinheiten ausschließlich an Kapitalanleger, die vermieten möchten", erklärt Sylvia Gairing, "dadurch stellen wir sicher, dass neben Kaufinteressenten auch Mietinteressenten die Chance auf attraktiven und bezahlbaren Wohnraum bekommen".

Auch in Weinstadt-Endersbach wurde mit dem Projekt "Stadt. Land. Glück" attraktiver Wohnraum geschaffen. In zwei Häusern befinden sich 19 Wohneinheiten mit Größen von rund 50 bis 185 Quadratmetern. Die 2- bis 5-Zimmer-Wohnungen sind unter anderem mit behaglichen Materialien versehen, mit Echtholzparkett in den Wohn- und Schlafzimmern ausgestattet und mit Außenjalousien bestückt. Bei diesem Projekt kann allerdings nur noch eine 3-Zimmer-Wohnung erworben werden, denn die anderen 18 Wohneinheiten sind bereits vermarktet.

Neben attraktivem Wohnraum vermarktet Marquardt Immobilien auch komfortable und erst kürzlich fertiggestellte Gewerbeeinheiten, und zwar im MARQUARDT'S in Herrenberg an der Bahnhofstraße 2. Aktuell sind noch zwei Gewerbeeinheiten in der Vermarktung, die gekauft oder angemietet werden können.

Entscheiden sich Miet- oder Kaufinteressenten für eine der Wohn- oder Gewerbeeinheiten, profitieren sie von einem Festpreis, einer umfassenden Begleitung und einem sicheren Abschluss des Immobiliengeschäfts.

Kauf- und Mietinteressenten, die sich für eine der genannten Wohn- oder Gewerbeeinheiten interessieren, können sich kostenlos und unverbindlich von den Immobilienmaklern aus Herrenberg beraten lassen. Sie erreichen sie telefonisch unter 07032 95575-60.

Weitere Informationen zum Thema oder zu Rottweil Immobilien, Haus kaufen Herrenberg, Sindelfingen Neubau und mehr sind auf https://www.immobilien-marquardt.de zu finden.

