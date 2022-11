Startseite Historische Black Friday Deals bei Zizoo Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-11-23 14:04. Zizoo Black Friday - bis zu -56% Zizoo, die weltweit größte Plattform für Bootsvermietungen, hat diesen Monat etwas ganz Besonderes für Black Friday vorbereitet. Seit Anfang November können Sie über Zizoo die besten Angebote in der Geschichte des Unternehmens buchen, wenn Sie entlang der spektakulären Küsten Kroatiens, Griechenlands, Italiens, der Karibik oder an einem anderen Ort auf der Welt segeln wollen. Laut Zizoo ist dies die größte Rabattaktion am Bootsvermietungsmarkt. Zizoo hat außerdem angekündigt, alle Preise direkt anzupassen, wenn Sie das gleiche Angebot bei einem anderen Anbieter günstiger finden sollten. So können Urlauber & Segler so richtig sparen. Sonne, Strand und richtig sparen Beispiel gefällig? Normalerweise würden Sie für einen unvergesslichen Urlaub entlang der atemberaubenden kroatischen Küste auf einem Katamaran €2,500 für sieben Nächte zahlen. Mit Zizoo's Black Friday-Angeboten können Sie bei diesem luxuriösen Bootstypen bis zu €1,250 sparen - abhängig von der Verfügbarkeit während der Hauptsaison. Jetzt auf keinen Fall verschlafen: Sichern Sie sich Ihr Traumboot noch heute, zahlen Sie in Raten oder stornieren Sie Ihren Bootsurlaub bis zu sechs Monate vor Reiseantritt kostenlos. Luxuriöse Bootsurlaube werden erschwinglich Luxuriöse Bootsurlaube waren noch nie erschwinglicher. Mit Zizoo's Black Friday-Angeboten können Sie die beliebtesten Reiseziele weltweit (mit oder ohne Crew) an Bord der schönsten Boote erkunden: Kroatien, Griechenland und die Karibik sind nur der Anfang. Nur diesen November können Luxusreisende von Zizoo's größten Black Friday-Angeboten profitieren. So werden selbst extravagante Bootsurlaube für jeden Bootsliebhaber bezahlbar. Das teuerste Mietboot der Welt Wussten Sie schon, dass die teuersten Yachten des Mittelmeers Sie schlappe 1 Million Euro pro Woche kosten können? Diese luxuriösen Yachten müssen wir zwar den Superreichen überlassen, doch mit über 4.000 exklusiven Black Friday-Angeboten können Sie diesen Monat so richtig sparen und atemberaubende Orte auf der ganzen Welt mit einem Hauch von Luxus auf der ganzen Welt bereisen.



