Startseite Christine Lötters mit Moderation des 15. MES-Tages auf der HM HANNOVER MESSE beauftragt Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-11-23 13:20. "MES für eine resiliente Fertigung als Antwort auf gestörte Lieferketten, Fachkräftemangel und steigende Energiekosten" lautet der Arbeitstitel des 15. MES-Tages, am 20. April 2023 auf der Hannover Messe. Bonn, den 23. November 2022 "Herzlichen Dank für das erneute Vertrauen", bedankt sich Dr. Christine Lötters bei der HANNOVER MESSE, die sie beauftragt hat. Zusammen mit langjährigen Partnern richtet die HANNOVER MESSE im nächsten Jahr zum 15. Mal den Internationalen MES-Tag aus. Nachdem die Zeichen zumindest in Bezug auf das Pandemiegeschehen auf Normalität stehen, hat man sich entschlossen, mit der Planung des Formates zu beginnen. Der Internationale MES-Tag ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der HANNOVER MESSE und wird 2023 zum alten Format und Umfang zurückkehren, so der aktuelle Planungsstand. Dies bedeutet, dass die Veranstaltung am 20. April morgens um 10.00 Uhr beginnen und mittags gegen 14.00 Uhr enden wird. "Wir sind sehr gespannt, wie es sich anfühlen wird, wieder Gast im Convention Center auf dem Messegelände zu sein und sich vor Ort intensiv über MES auszutauschen", erläutert Christine Lötters, die nun zusammen mit den Partnern mit der Programmgestaltung beginnt.

"MES für eine resiliente Fertigung als Antwort auf gestörte Lieferketten, Fachkräftemangel und steigende Energiekosten" - auf diesen sehr praxisnahen Arbeitstitel haben sich die Verantwortlichen geeinigt. Er soll Richtung und Inhalte des MES-Tages vorgeben. Nun werden Akteure gesucht, die in Diskussionen mitwirken oder Vorträge halten. "Unser Ziel ist es, die Qualität der Inhalte hochzuhalten. Deshalb setzen wir auf einen Mix aus Vorträgen und interaktiven Talkformaten", erläutert Lötters das geplante Programm. Gestartet wird zum 15. Internationalen MES-Tag mit einer gemeinschaftlichen Begrüßung der Veranstalter. Danach soll es ein Talkformat unter digitaler Einbindung der Besucher / Besucherinnen geben. "Wir wollen stärker ins Gespräch kommen. Deshalb haben wir uns für dieses interaktive Vorgehen zu Beginn entschieden", macht die Moderatorin deutlich. Zudem sind Vorträge geplant und nach der Mittagspause wird es eine Podiumsdiskussion geben, die seit Jahren fester Bestandteil in Hannover ist. "Wir wollen über den ganzen Tag Denkanstöße und praxisnahe Tipps geben. Ganz besonders jedoch im Rahmen der Podiumsdiskussion, die sich thematisch eng am Thema des gesamten Tages orientiert", erläutert Lötters. Und so lautet der aktuelle Arbeitstitel des 45-minütigen Talks: "Intelligente Planung und Steuerung mit MES für eine weniger störungsanfällige Produktion". Gerade im Mittelstand ist die Verunsicherung sehr groß, wie man zukünftig mit sich rasch ändernden Rahmenbedingungen umgehen soll und kann. Deshalb setzen die Veranstalter in Hannover auf konkrete Tipps. Mitmacher, sowohl für die Diskussion als auch die Vorträge werden aktuell noch gesucht. Interessenten können sich gerne direkt an SC Lötters wenden. Über SC Lötters - Storytelling. Communication. Public Relations

SC Lötters ist eine inhabergeführte Spezialagentur für individuelle Marketingberatung und Kommunikationsbegleitung. Gemeinsam mit unseren Kunden erarbeiten wir maßgeschneiderte Kommunikationskonzepte und setzen diese um. Zu unseren Schwerpunkten gehören die Entwicklung von Strategien und die Kommunikationsberatung. Mit mehr 20 Jahren Erfahrung steht Dr. Christine Lötters als Inhaberin hinter SC Lötters.

Das Leistungsspektrum von SC Lötters umfasst punktgenaue B2B-Marketingkonzepte, die zuverlässig und budgetorientiert Anforderungen und Ziele der Kunden in konkrete Maßnahmen umsetzen. Gezielte Konzepte und Maßnahmen zum Imageaufbau sowie zum Ausbau des Bekanntheitsgrades vor allem im Mittelstand. Begleitendes Social Media Marketing und der Aufbau sowie die Pflege von Blogs ergänzen das Angebot.

Des Weiteren bietet SC Lötters Storytelling und passgenaue Öffentlichkeitsarbeit. Unsere erstklassige Vernetzung nutzen wir zur Sichtbarkeit unserer Kunden. Fachtexte gehören ebenso wie Erfolgsstorys und Kurzmeldungen zum Repertoire des Dienstleisters aus Bonn.

