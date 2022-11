Startseite HUK-COBURG erweitert Fondspalette um HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-11-23 09:31. Premium Rente: Renditestärke mit nachhaltiger Investmentstrategie Coburg, 22.11.2022 Der Oktober 2022 war einer der wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Um Klimawandel und Umweltzerstörung zu stoppen, ist ein respektvoller, effizienter Umgang mit Ressourcen unerlässlich. Die HUK-COBURG Lebensversicherung hat darum das Fondsangebot ihrer HUK-Premium Rente um den "HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit" erweitert. "Der "HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit" ermöglicht es Kunden und Kundinnen, mit dem Aufbau ihrer Altersvorsorge zur Erreichung der Pariser Klimaschutzziele beizutragen", sagt Thomas Sehn, im Vorstand zuständig für Kapitalanlagen . Bisher konnten Kunden und Kundinnen der Premium Rente zwischen verschiedenen ETF"s und dem "HUK Welt Fonds" wählen. Der neue "HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit" verbindet die gewohnte Renditestärke mit einer nachhaltigen Investmentstrategie und investiert in eine Vielzahl von Unternehmen weltweit. Der Kunde selbst bestimmt im Rahmen der Bedarfsanalyse , wie stark das Thema Nachhaltigkeit die Anlage seiner Prämien prägt. Der HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit strebt an, einen Beitrag zum Pariser Klimaziel der Begrenzung der Erderwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit auf 2°C zu leisten. Daher werden mehr als 70% des Fondsvermögens in Unternehmen investiert, die mit diesem Ziel potenziell kompatibel sind - gemessen z.B. über deren impliziten Temperaturanstieg (MSCI-Methodik). Wie bereits der "HUK Welt Fonds" wird auch der "HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit" aktiv durch das HUK Assetmanagement gesteuert. Die Kunden profitieren dabei nicht nur von den üblichen niedrigen Kosten der HUK-COBURG, sondern auch vom Know-how des HUK-COBURG-Kapitalanlage-Managements. Auch dieser Fonds kombiniert die Vorteile eines aktiv gemanagten Fonds mit den niedrigen Kosten eines Indexfonds (ETF). Premium Rente: Hohe Flexibilität und Transparenz für den Kunden

Um die gewünschte Flexibilität bei der Altersvorsorge gewährleisten zu können, bietet die Premium Rente neben den Möglichkeiten, den Fonds und das Garantieniveau zu wechseln, auch mehrere Sicherungsmechanismen. Dabei wird dem Kunden genau aufgezeigt, wie seine Beiträge verwendet werden. Auch hier kann der Kunde individuell entscheiden, welcher Betrag der erwirtschafteten Gewinne in das Garantieguthaben umgeschichtet werden soll, oder er überlässt diese Entscheidung den automatisierten Verfahren der HUK-Premium-Rente.

Die HUK-Premium-Rente lässt sich außerdem und vor allem individuell an die Lebensbedingungen anpassen. So kann der Kunde Ein- und Auszahlungen vornehmen, seinen Rentenbeginn flexibel wählen und die Höhe der Beiträge anpassen. Mit weit über zwölf Millionen Kunden ist die HUK-COBURG der große Versicherer für private Haushalte mit traditionell preisgünstigen Angeboten von der Kfz-Versicherung über Haftpflicht-, Unfall-, Sach- und Rechtsschutzversicherung bis hin zur privaten Kranken-, der Lebens- sowie der privaten Rentenversicherung. Mit Beitragseinnahmen 2021 von über 8 Mrd. Euro zählt sie zu den zehn größten deutschen Versicherungsgruppen. Traditioneller Schwerpunkt ist die Kfz-Versicherung: Mit mehr als 13 Millionen versicherten Fahrzeugen ist sie der größte deutsche Autoversicherer. In der Hausrat- sowie in der Privathaftpflichtversicherung gehört sie zu den größten Anbietern am Markt. Die HUK-COBURG mit Sitz in Coburg beschäftigte Ende 2021 insgesamt über 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Firmenkontakt

