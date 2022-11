Startseite Bergos AG erneut auf Spitzenplatz im Ranking "Elite der Vermögensverwalter" Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-11-23 09:24. Zürich. Die Schweizer Privatbank Bergos AG wurde mit der höchsten Auszeichnung

"summa cum laude" im renommierten Wettbewerb "Elite der Vermögensverwalter"

geehrt. Von 366 untersuchten Vermögensverwaltern in Deutschland, Österreich, der Schweiz und

Liechtenstein wurden 51 als empfehlenswert eingestuft, darunter nur drei Schweizer

Häuser. Zum 20-jährigen Bestehen des Elite Reports versammelte sich das Who-is-who der

deutschsprachigen Private-Banking-Szene in der Salzburger Residenz. Der Elite Report, der in

Kooperation mit dem "Handelsblatt" veröffentlicht wird, bewertete die Vermögensverwalter

anhand von verschiedenen Kriterien, Leumundsbefragungen, einem Bilanz-Check sowie

Beratungsberichten privater Anleger und Recherchen bei Kapitalanlage-Fachanwälten. Die Jury urteilte über Bergos: "Persönlich, empathisch, angenehm und hilfreich: Hier stellt

sich Vertrauen ein. Dabei ist dieses Haus so etwas wie die Ehrenrettung der schweizerischen

Vermögensverwaltungskultur, denn es knüpft an die einst so überzeugende Zuverlässigkeit

und Kompetenz an. Nicht nur der Finanzplatz Schweiz, sondern auch die vielen Kunden aus

dem deutschsprachigen Raum sind froh, dass es Bergos gibt. Hier finden sie Sicherheit,

Neutralität, Internationalität und Weltoffenheit als guten Rahmen für ihr Vermögen." "Wir freuen uns, zum zweiten Mal in Folge diese begehrte Auszeichnung zu erhalten", sagte

Dr. Peter Raskin, CEO und Partner der Bergos Privatbank. "Mit unserem Angebot richten wir

uns in erster Linie an Familienunternehmer und Privatiers, haben aber auch ein besonderes

Augenmerk auf die next Generation und Kunden aus der Schifffahrt. Mit ‚Human Private

Banking', unserem ganzheitlichen Ansatz, berücksichtigen wir stets das individuelle Umfeld

unserer Kunden, denn nur so kann man den Kunden und ihren Bedürfnissen gerecht

werden." Dem pflichtet auch Elite Report-Chefredakteur Hans-Kaspar v. Schönfels bei: "Wie unsere

aktuellen Recherchen ergaben, steht bei Vermögenden aktuell die Kombination von

analytischer und emotionaler Vermögenskompetenz auf der Beratungsseite hoch im Kurs.

Vermögende Privatanleger wünschen sich Berater mit ‚vermögenswirksamer Intelligenz'

und einem Gespür für die Sorgen ihrer Kunden." BERGOS AG

Die Bergos AG ist eine unabhängige Schweizer Privatbank mit Fokus auf Private Wealth. Sie

ist im Jahr 2021 mit neuem Aktionariat aus ihrer vormaligen Muttergesellschaft, der 1590

gegründeten Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, hervorgetreten und seit über dreissig Jahren

für internationale Privatkunden und Unternehmer am Schweizer Finanzplatz tätig. Ihr

Hauptsitz ist in Zürich mit einer Niederlassung in Genf. Die Schweizer Privatbank hat sich

dem "Human Private Banking" verschrieben und ist auf Vermögensverwaltung und -betreuung spezialisiert. Mit mehr als 100 Mitarbeitern liegt der Fokus auf der kompetenten

Beratung in allen bekannten liquiden und nicht liquiden Anlageklassen sowie bei

alternativen Anlagen wie Immobilien, Private Equity oder Kunst. Für unternehmerische

Kunden bietet Bergos Zugang zu M&A und anderen Corporate Finance-Dienstleistungen. Die

Bergos AG bietet Privatkunden, Unternehmern und deren Familien einen ganzheitlichen,

generationenübergreifenden Service, der neben Anlageempfehlungen auf Sicherheit,

Neutralität, Internationalität und Weltoffenheit abzielt. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Bergos AG

Frau Aurelia Rauch

Kreuzgasse 5

8008 Zürich

Schweiz fon ..: +41442842020

web ..: http://www.bergos.ch

