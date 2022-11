Startseite Effektive Stressbewältigung in der Vorweihnachtszeit Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-11-23 09:18. Advent, Advent - der Kopf mir brennt! Eigentlich sollte es eine der schönsten Zeiten im Jahr sein. Traditionell ist die Adventszeit eine Phase der Einkehr und der innerlichen Vorbereitung auf ein festliches Beisammensein zum Jahresende. Die ältere Generation unter uns erinnert sich vielleicht noch an entspannte Kindheits-Nachmittage, an denen Weihnachtsplätzchen gebacken und Papiersterne gebastelt wurden. Es herrschte eine nahezu magische Atmosphäre. Die Zeit schien damals stehen geblieben zu sein. Denn in den letzten 30 Jahren hat sich unser Alltag zunehmend verändert. Für entspanntes Plätzchen backen und Schlendern über den Weihnachtsmarkt auf der Ausschau nach schönen Geschenken bleibt uns kaum mehr Luft. Die Vorweihnachtszeit ist mit Stress und Hektik verbunden.

Der Arbeitgeber drängt uns, damit wir vor den Festtagen noch schnell die anstehenden Aufträge abschließen, weitere Verwandte haben sich zu Heiligabend eingeladen und wir wissen immer noch nicht, was wir Familie und Freunden unter den Baum legen sollen. Wie verhindern wir einen Burnout und manövrieren uns möglichst stressfrei durch den modernen Advent der 2020er? Ein Geheimrezept gibt es leider nicht. Dafür aber ein paar wirksame Fragen und Aktionsschritte für eine erfolgreiche Stressbewältigung: Schritt 1: Wo liegen die wesentlichen Stressfaktoren?

Zunächst sollten wir uns überlegen, was uns in der Adventszeit eigentlich so sehr in Stress versetzt. Ist es eher das Berufsumfeld, oder sind es vielleicht die Erwartungshaltungen der Familie? Setzen wir uns selbst unter Druck? Möchten wir, dass zu den Festtagen alles perfekt ist, und haben wir unbewusst Angst davor, den eigenen Anforderungen nicht gewachsen zu sein?

Im Vorfeld genau zu analysieren, was uns Stress bereitet, hilft uns, später gezielt gegenzusteuern. Schritt 2: Welche Dinge sind mir wirklich wichtig?

Um unnötigen Stress erst gar nicht aufkommen zu lassen, ist es sinnvoll, die eigenen Prioritäten abzustecken. Was ist mir wichtiger: Eine perfekte Weihnachtsdeko oder mal wieder herzhaft mit lieben Menschen lachen zu können? Allen Nachbarn eine nette Karte zum Jahresende zu schreiben oder eine Runde spazieren zu gehen?

Wenn die Zeit fehlt, müssen manche Dinge einfach warten und einige Menschen auch mal ohne uns auskommen. Hierbei ist es wesentlich, dass wir unsere Verantwortungsbereiche ausreichend definieren und diese dann auch nicht überschreiten - übrigens eine gute Gelegenheit, um das "Neinsagen" zu lernen. Schritt 3: Stressmanagement- und Entspannungstechniken nutzen

Sobald wir uns darüber bewusst sind, was uns stresst und welche Stresssituationen unvermeidbar sind, können wir uns gezielt diverser Techniken bedienen, um trotz eines gut gefüllten Terminkalenders unser Cortisol-Level währende der Vorweihnachtszeit in Schach zu halten.

Ob Achtsamkeits- oder Mentaltraining, Atemübungen oder Meditation: wichtig ist, dass wir uns Techniken aneignen, die uns gut tun und eine konkrete Verbesserung unserer Stresskompetenzen mit sich bringen. Stressregulierung ist übrigens nicht nur in der Adventszeit von Nutzen. Auch unter dem Jahr lassen sich Stressmanagement- und Entspannungstechniken beruflich und privat effizient anwenden. Fazit

Niemand kann das Rad der Zeit zurückdrehen. Wir leben nun einmal in einer überaus hektischen Epoche, die uns nicht mehr viele spontane Gelegenheiten zur Muße und inneren Einkehr lässt. Deshalb müssen wir uns solche Gelegenheiten heute bewusst schaffen. Gerade die Adventszeit ist vielleicht der beste Moment, um wohltuende Techniken der Stressbewältigung (https://www.delst.de/de/magazin/stressbewaeltigung-in-der-vorweihnachtsz...) zu erlernen, mit denen wir einerseits gelassen durch die Vorweihnachtszeit kommen und andererseits das kommende Jahr meistern werden. Innezuhalten und wieder zu sich selbst zu finden, verschafft nicht nur entspannte Festtage, sondern eröffnet uns auch neue Perspektiven, sei es im privaten oder im beruflichen Bereich.



