Wilkens Wohnstudio erweitert sein Onlineshop-Portfolio! Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-11-22 17:56. Möbel und Accessoires für zu Hause kaufen sich nicht einfach nebenbei. Denn nicht nur handelt es sich häufig um langfristige Anschaffungen. Sie sollen auch für die gewünschte Atmosphäre in den eigenen vier Wänden sorgen. Trotz der großen Auswahl ist es daher nicht immer leicht, die passenden Stücke für Innenräume oder Garten zu finden. Bei Wilkens Wohnstudio (https://wilkens-wohnstudio.de/) jedoch ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei. Dank der kürzlichen Neugestaltung des beliebten Online-Shops können Kunden hier bundesweit aus einem noch umfassenderen Sortiment wählen. Und darüber hinaus von hilfreichen Tipps und einer kompetenten Beratung zur Gestaltung ihrer Wohnräume profitieren. Das Kinder- wird zum Teenagerzimmer, die Küche (https://wilkens-wohnstudio.de/produkt-kategorie/kueche-tisch/) einmal komplett renoviert: Es gibt viele Gründe für neue Möbel. Zwar nur wenige, doch ausgesuchte Accessoires benötigt, wer schlicht die Weihnachtsstimmung einfangen oder den Frühling begrüßen möchte. Das alles weiß auch Wilkens Wohnstudio. Entsprechend enthält die Angebotspalette des 1998 gegründeten Familienunternehmens aus Niedersachsen alles, was das Herz begehrt. Und das beste: Kunden können die Auswahl persönlich in Augenschein (https://wilkens-wohnstudio.de/ueber-uns/) nehmen oder in Ruhe online ihre Entscheidung treffen. Wem ein Besuch im Ladengeschäft in Ottersberg nicht möglich ist, muss daher nur auf die neu gestaltete Webseite gehen. Denn von hier aus kann er seine Favoriten direkt an seine Wunschadresse bestellen. Dass in dem variantenreichen Sortiment jeder fündig wird, ist nicht zuletzt der Erfahrung und Leidenschaft aller 15 Mitarbeiter zu verdanken. Inzwischen in zweiter Generation von Thomas Wilkens geleitet, wissen die qualifizierten Fachkräfte von Wilkens Wohnstudio genau um die Bandbreite individueller Vorlieben. So werden hier Traditionen ebenso gepflegt, wie aktuelle Trends im Auge behalten. Entsprechend umfassen die über 4000 Artikel alles vom klassischen Einbauschrank bis zu angesagten Kissenbezügen. Doch dass der Kunde im Fokus steht, beweist nicht nur das umfangreiche Warenangebot. Sondern auch der zusätzliche Service, den die Webseite bereithält. Sie bietet mit ihrer praktischen Suchfunktion eine gezielte Weiterleitung zum gewünschten Designobjekt. Wer sich umschauen möchte, kann innerhalb der transparent gestalteten Kategorien browsen. Und auch an Inspirationen und hilfreichen Tipps mangelt es nicht. Täglich neue Dekorationsideen (https://wilkens-wohnstudio.de/produkt-kategorie/deko-wohnen/) sind ebenso zu finden wie Anregungen für saisonale Gestaltungsmöglichkeiten oder Anleitungen für alle DIY-Fans (und über die besten Ideen informiert der Blog (https://wilkens-wohnstudio.de/blog/)). Sogar über umweltgerechte Entsorgungsmöglichkeiten ausgedienter Leuchtmittel wird informiert. Und eine persönliche Beratung (https://wilkens-wohnstudio.de/beratung/) kann selbstverständlich auch in Anspruch genommen werden. Bei all dem wundert es nicht, dass bereits Tausende zufriedene Kunden Wilkens Wohnstudio die Treue halten. Das 30-jährige Jubiläum kommt bestimmt! Zuhause ist es doch am schönsten! Seit 1998 machen wir als Familienunternehmen "Wilkens Wohnstudio" Wohnträume wahr. Früher in Langwedel, nun im niedersächsischen Ottersberg ansässig, renovieren, gestalten und dekorieren wir Ihren Wohnraum. Machen Sie aus Ihrem Badezimmer einen maritimen Wellnesstempel, bringen Sie stimmungsvolles Licht ins Dunkel mit neuen Lampen und Kerzen, sorgen Sie mit weichen Samtkissen für Gemütlichkeit im Wohnzimmer. Ob im Garten, auf der Terrasse oder auf dem Balkon: mit den zahlreichen Wohnaccessoires im Angebot unseres Deko-Shops wird die Gestaltung Ihres Wohnraums zum Kinderspiel! Besuchen Sie uns auch in unserem Ladengeschäft im schönen Ottersberg!

