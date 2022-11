Startseite Arcadia Minerals: Lithium in der Madube-Pfanne mit einer 44 % dickeren grünen Tonschicht als in der Eden-Pfanne bestätigt Pressetext verfasst von connektar am Di, 2022-11-22 16:35. HIGHLIGHTS - Die Untersuchungsergebnisse des ersten Bohrlochs in Madube Pan, MDB01, weisen auf ähnliche Lithiumgehalte wie die Bohrungen in Eden Pan hin

- Derzeitige JORC-Mineralressource über Eden Lithium Pan von 286.909t Li2CO3(LCE) Siehe Asx-Meldung vom 24. August 2022 "Über 500% Steigerung der JORC-Mineralressource bei Bitterwasser".

definiert, die sich durch die Madube-Bohrungen voraussichtlich erhöhen wird

- Alle bisher in den Eden- und Madube-Pfannen gebohrten Löcher wurden von der Oberfläche aus gebohrt, wobei die Gehalte in der Tiefe zunahmen

- Acht der elf bisher bei Madube abgeschlossenen Bohrungen durchschnitten eine ähnliche Lithologie grüner Toneinheiten wie in der Eden Lithium Pan Siehe Asx-Meldung vom 10. Oktober 2022: "Bohrungen zeigen Potenzial zur Vergrößerung der Lithium-Ressource" - Die bisher in der Madube-Pfanne durchteuften Toneinheiten sind 44 % dicker als die Einheiten der Eden-Pfanne

- Die positive Lithium-Bestätigung hat dazu geführt, dass das Unternehmen weitere neun (9) Bohrlöcher (d.h. Erhöhung des Programms von 15 auf 24 Bohrlöcher) auf einem 500m-Raster über der Madube-Pfanne plant, wobei die Bohrungen nun im Dezember 2022 abgeschlossen werden sollen. Arcadia Minerals Ltd (ASX:AM7, FRA:8OH) (Arcadia oder das Unternehmen), das diversifizierte Explorationsunternehmen, das eine Reihe von Projekten in Namibia anstrebt, die auf Tantal, Lithium (Ton und Sole), Nickel, Kupfer und Gold abzielen, freut sich, bekannt zu geben, dass die Untersuchungsergebnisse des ersten Bohrlochs in der Madube-Pfanne ähnliche Gehalte wie in der Eden-Pfanne ergeben haben, wo zuvor eine Lithium-JORC-Mineralressource definiert wurde. Philip le Roux, der Chief Executive von Arcadia, erklärte: "Wir sind ermutigt, dass der Tenor der Mineralisierung in der Madube-Pfanne denjenigen zu wiederholen scheint, den wir in der Eden-Pfanne angetroffen haben. In Anbetracht der breiteren Abschnitte und ähnlichen Mineralisierungsniveaus, die in der Madube-Pfanne angetroffen wurden, sind wir zuversichtlich, dass dies nach Abschluss der Bohrungen zu einer bedeutenden Erweiterung der bestehenden Mineralressource im Bitterwasser-Ton-Projekt führen könnte." Ähnliche Gehalte in Madube Pan wie in Eden Pan gefunden Die Untersuchungsergebnisse des ersten Bohrlochs in der Madube-Pfanne, MDB01, deuten darauf hin, dass die Gehalte innerhalb der durchteuften grünen Toneinheiten den Gehalten der grünen Tone in der Eden-Pfanne ähnlich sind. Frühere Bohrungen über der Eden-Pfanne ergaben eine abgeleitete JORC1-Mineralressource für die grünen Tone von 85,2 Millionen Tonnen mit 633 ppm Li für 286.909 Tonnen Lithiumkarbonat unter Verwendung eines 500 ppm Li Cut-off. Bei Anwendung eines ähnlichen Cutoff-Gehalts in der Madube Pan ergab das Bohrloch MDB01 einen mineralisierten Abschnitt von 9,6 m mit einem Durchschnittsgehalt von 605 ppm Li. Abbildung 1: Karte mit der Lage der gebohrten und geplanten Löcher in der Madube-Pfanne

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68338/IRW_2022-11-22ArcadiaM... Die Mächtigkeit der Toneinheit, die in den 8 Bohrlöchern, die bisher in der Madube Pan gebohrt wurden, analysiert wurde, deutet darauf hin, dass die grüne Toneinheit 44 % dicker ist als die grüne Toneinheit der Eden Pan (siehe Tabelle 1). Insgesamt wurden 11 der geplanten 15 Bohrlöcher in der Madube-Pfanne (die Pfanne hat eine Größe von 517 Hektar) gebohrt. Nach der Bestätigung der Lithiummineralisierung in Madube Pan hat das Unternehmen das geplante Bohrprogramm von 15 auf 24 Löcher erhöht. Die Madube Pan ist eine von 14 freiliegenden Pfannen auf dem Bitterwasser-Projekt. Die Bohrungen in der Madube Pan werden voraussichtlich bis Dezember 2022 abgeschlossen sein; die Untersuchungsergebnisse werden für das erste Quartal 2023 erwartet und eine aktualisierte Ressourcenerklärung für das zweite Quartal 2023. Acht der elf Bohrlöcher durchteuften die grüne mineralisierte Toneinheit. Bohrlöcher, die die grüne Toneinheit nicht durchschnitten, wurden am Rand der Pfanne gebohrt, wobei sich die grüne Toneinheit in der Mitte der Pfanne befand, wie es auch bei der Eden Lithium Pan der Fall war. Die Bohrtabelle in Anhang 1 enthält die Standorte der abgeschlossenen Bohrungen und die Untersuchungsergebnisse für Bohrloch MDB01. Darüber hinaus werden in der nachstehenden Tabelle 1 die durchteuften Hauptlithologien der Pfannen Madube und Eden im Hinblick auf die bisher angetroffenen durchschnittlichen Mächtigkeiten verglichen. Tabelle 1: Vergleich der Mächtigkeit der ersten 11 Bohrungen in der Madube-Pfanne mit den Bohrungen in der Eden-Pfanne

Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Arcadia Minerals Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

ARCADIA MINERALS LIMITED

ISIN: AU0000145815

Jurie H. Wessels

Executive Chairman

info@arcadiaminerals.global Diese Übersetzung der englischen Originalmeldung: LITHIUM CONFIRMED AT MADUBE PAN WITH 44% THICKER GREEN CLAY UNIT THAN EDEN PAN stellt nur einen Auszug aus der 15-seitigen Meldung dar. Die Originalmeldung umfasst weitere Informationen und ist hier einzusehen: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02601213-6A1123434?access_token=83ff96335c2d45a094df02a206a39ff4 Wollen Sie mehr deutschsprachige Informationen zu Arcadia Minerals? Oder sind Sie daran interessiert, auf den Verteiler für spannende Nebenwerte eingetragen zu werden? Dann schicken Sie einfach eine Email mit dem Stichwort Arcadia und/oder Nebenwerte an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu und Sie werden in den jeweiligen Verteiler eingetragen. HINTERGRUND ZU ARCADIA Arcadia ist ein auf Namibia fokussiertes, diversifiziertes Metallexplorationsunternehmen mit Sitz in Guernsey. Das Unternehmen exploriert nach einer Reihe von Gold- und neuzeitlichen Metallen (Lithium, Tantal, Palladium, Nickel und Kupfer). Die Strategie des Unternehmens besteht darin, das fortgeschrittene Swanson-Tantal-Projekt in Produktion zu bringen und dann die (möglicherweise erwirtschafteten) Cashflows zu nutzen, um die Exploration und Entwicklung der potenziell unternehmensumwandelnden Explorationsanlagen voranzutreiben. Die ersten beiden Säulen der Entwicklungsstrategie von Arcadia (potenzieller Cash-Generator und unternehmenswirksame Explorationsanlagen) werden durch eine dritte Säule ergänzt, die darin besteht, das Humankapital des Unternehmens zu nutzen, das aus branchenspezifischer Erfahrung besteht, verbunden mit einer Geschichte der Projektgenerierung und der Erzielung von Projektergebnissen, um so Werte für das Unternehmen und seine Aktionäre zu schaffen. Die meisten Projekte des Unternehmens befinden sich in der Nähe von etablierten Bergbaubetrieben und bedeutenden Entdeckungen. Die Mineralexplorationsprojekte umfassen. 1. Das Bitterwasser-Projekt, das für Lithium-in-Sole in Frage kommt und eine potenziell expandierende JORC-Mineralressource aus Lithium-in-Ton enthält.

2. Kum-Kum-Projekt - aussichtsreich für Nickel, Kupfer und Platingruppenelemente.

3. Karibib-Projekt - aussichtsreich für Kupfer und Gold.

4. Das Swanson-Projekt - ein fortgeschrittenes Tantalprojekt, für das eine Machbarkeitsstudie durchgeführt wird und das eine potenziell expandierende JORC-Mineralressource innerhalb des Swanson-Projektgebiets und der benachbarten Grundstücke des Unternehmens enthält. Als Explorationsunternehmen stehen derzeit alle Projekte des Unternehmens im Mittelpunkt. Derzeit können jedoch das Swanson-Projekt und das Bitterwasser-Lithium-Projekt aufgrund ihres Potenzials, den Wert des Unternehmens zu steigern, als Arcadias Hauptprojekte betrachtet werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.arcadiaminerals.global . HAFTUNGSAUSSCHLUSS Einige der Aussagen in dieser Bekanntmachung können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass solche Aussagen nur Vorhersagen sind und inhärenten Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Faktoren und Risiken, die für die Branchen spezifisch sind, in denen Arcadia tätig ist und tätig zu werden gedenkt, sowie die allgemeine Wirtschaftslage, die vorherrschenden Wechselkurse und Zinssätze und die Bedingungen auf den Finanzmärkten. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen oder anderer zukünftiger Angelegenheiten, die von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden und verschiedenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Arcadia liegen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem heutigen Datum oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Korrektheit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, Meinungen oder Schlussfolgerungen gegeben. Soweit dies gesetzlich zulässig ist, übernehmen weder Arcadia, seine Direktoren, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter noch irgendeine andere Person eine Haftung für Verluste, die aus der Verwendung der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen entstehen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Bekanntmachung spiegeln lediglich die Ansichten zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung wider. Diese Mitteilung stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder Empfehlung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren durch das Unternehmen dar. Diese Mitteilung stellt auch keine Anlage- oder Finanzproduktberatung (auch keine Steuer-, Buchhaltungs- oder Rechtsberatung) dar und soll nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung verwendet werden. Anleger sollten sich selbst beraten lassen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Arcadia Minerals Ltd.

Jurie Wessels

Suite 7, 63 Shepperton Road

6100 Victoria Park, WA

email : info@arcadiaminerals.global

Jurie Wessels

Suite 7, 63 Shepperton Road

