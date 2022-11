Reflex Advanced Materials Corp kündigt Cross-Trade auf dem OTCQB-Market an

22. November 2022 Vancouver, British Columbia - Reflex Advanced Materials Corp. (Reflex oder das Unternehmen) (CSE:RFLX | OTCQB:RFLXF | FWB:HF2) freut sich, bekanntgeben zu können, dass das Unternehmen erfolgreich vom OTC Pink Market in den OTCQB Venture Market aufgestiegen ist. Die Hochstufung wurde von der OTC Markets Group genehmigt, und das Unternehmen wird seit 21. November 2022 am OTCQB gehandelt.

Die Stammaktien des Unternehmens werden seit der Markteröffnung am 21. November 2022 am OTCQB unter dem Symbol RFLXF gehandelt. Die Stammaktien des Unternehmens werden auch weiterhin an der Canadian Securities Exchange unter dem Symbol RFLX und an der Frankfurter Börse unter dem Symbol HF2 gehandelt.

Paul Gorman, CEO, erklärte: Mit dem Cross-Trading am OTCQB Venture Market haben wir einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht, den wir uns vorgenommen haben. Wir sind davon überzeugt, dass der Handel am OTCQB unseren Anlegern viel größere Sichtbarkeit und Transparenz bieten wird, wodurch wir ein breiteres Publikum erreichen können. Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung, die wir von unseren Partnern und Aktionären erhalten haben, während wir unseren Geschäftsplan weiter umsetzen.

Der von der OTC Markets Group, Inc., betriebene OTCQB-Market richtet sich an aufstrebende und unternehmerisch tätige Gesellschaften in den Vereinigten Staaten und im Ausland. Um für den Handel am OTCQB teilnahmeberechtigt zu sein, müssen Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission eine aktuelle Finanzberichterstattung vorlegen, eine Prüfung ihres Mindestangebotspreises bestehen, Finanzdaten pflegen, die von einer beim PCAOB registrierten Firma geprüft werden, und sich einer jährlichen Unternehmensüberprüfung und Managementzertifizierung unterziehen.

Für das Board of Directors

Paul Gorman

Chief Executive Officer und Director

Nähere Informationen erhalten Sie vom Unternehmen unter:

Tel : (416) 768-6101

E-Mail: paul@reflexmaterials.com

Website: reflexmaterials.com

Über Reflex Advanced Materials Corp.

Reflex Advanced Materials Corp. konzentriert sich auf Effizienzsteigerungen in der heimischen Lieferkette für Spezialmineralien, um die steigende nationale Nachfrage der nordamerikanischen Hersteller zu befriedigen. Der Unternehmenszweck besteht darin, wirtschaftlich interessante Mineralvorkommen in den Bereichen strategische Metalle und neuartige Materialien aufzufinden und diese - sofern rentabel - zu erschließen. Das Unternehmen arbeitet derzeit am weiteren Ausbau seines Graphitprojekts Ruby im Beaverhead County in Montana sowie seiner Lithiumkonzession ZigZag Lake im Bergbaurevier Thunder Bay in der Region Crescent Lake in Ontario.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und beruhen auf den derzeitigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftiger Ereignisse.

Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die erwarteten Vorteile einer Notierung am OTCQB beziehen. Bei der Erstellung von Schlussfolgerungen bzw. Prognosen oder Vorhersagen, die in zukunftsgerichteten Informationen dargelegt sind, werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt, einschließlich der Annahme, dass das Unternehmen weiterhin am OTCQB notiert bleiben wird und dass es die erwarteten Vorteile der Notierung am OTCQB realisieren wird. Diese Annahmen und Faktoren beruhen auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl diese Aussagen auf vernünftigen Annahmen des Managements beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die Schlussfolgerungen oder Prognosen als richtig erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehört das Risiko, dass das Unternehmen von der OTCQB-Liste gestrichen wird oder auf andere Weise nicht die erwarteten Vorteile aus seiner Notierung am OTCQB erzielt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Richtigkeit.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

