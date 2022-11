Doré Copper gibt die restlichen Ergebnisse seines Infill-Bohrprogramms 2022 bei seinem Vorzeigeprojekt Corner Bay bekannt

Toronto, Ontario - 22. November 2022 - Doré Copper Mining Corp. (das Unternehmen oder Doré Copper) (TSXV: DCMC; OTCQX: DRCMF; FWB: DCM) freut sich, die endgültigen Ergebnisse seines Bohrprogramms 2022 auf seinem Vorzeigekonzessionsgebiet Corner Bay bekannt zu geben, das sich im Bergbaugebiet Chibougamau, etwa 40 Straßenkilometer von Chibougamau (Québec) entfernt, befindet. Im Jahr 2022 hat Doré Copper 44 Bohrlöcher über insgesamt 38.405 Meter absolviert und gibt heute die Analyseergebnisse der letzten 12 Bohrlöcher bekannt.

Dieses Bohrprogramm ist Teil der Machbarkeitsstudie, um die vermutete Mineralressource in die Kategorie angedeutet aufzuwerten. Bei Devlin ist ein weiteres Infill-Bohrprogramm mit etwa 2.000 Metern für das erste Quartal 2023 geplant.

Wichtigste Bohrergebnisse

Haupterzgang unterhalb des Gesteinsgangs

- CB-22-86: 5,1 Meter mit 5,68% Cu, 0,32 g/t Au, 18,3 g/t Ag und 510 ppm Mo

- CB-22-83: 2,6 Meter mit 3,69% Cu, 10,3 g/t Ag und 414 ppm Mo

Haupterzgang oberhalb des Gesteinsgangs

- CB-22-96: 3,3 Meter mit 2,53% Cu, 0,40 g/t Au und 2,1 Meter mit 4,73% Cu, 0,23 g/t Au, 45,5 g/t Ag und 401 ppm Mo

Ernest Mast, President und CEO von Doré Copper, sagt dazu: Im Jahr 2022 haben wir bei Corner Bay Bohrungen über fast 40.000 Meter absolviert. Dabei handelte es sich größtenteils um Infill-Bohrungen, die für die Machbarkeitsstudie erforderlich sind. Insgesamt bestätigen die Ergebnisse die Kontinuität der Kupfermineralisierung in der Lagerstätte. Wir haben auch eine Reihe von Bohrlöchern aus dem Jahr 2004 mit hochgradiger Kupfermineralisierung im oberen Teil der Lagerstätte identifiziert, die nicht in der Mineralressource berücksichtigt wurden. Wir beabsichtigen, das Infill-Bohrprogramm bei Corner Bay im Jahr 2023 im Anschluss an die Explorationsbohrungen bei der Doré-Rampe und bei Joe Mann fortzusetzen, wie in der Pressemeldung vom 12. September 2022 beschrieben. Vorbehaltlich verbesserter Marktbedingungen und zusätzlicher Finanzmittel gehen wir nun davon aus, dass wir die Machbarkeitsstudie im Jahr 2024 abschließen werden.

Bohrprogramm bei Corner Bay

Das Bohrprogramm, das Anfang 2022 eingeleitet wurde, war auf Infill-Bohrungen in der Lagerstätte Corner Bay in einem Abstand von 50 bis 60 Metern von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 1.000 Metern ausgelegt. Die heutigen Ergebnisse zeigen, dass 9 Bohrlöcher den Haupterzgang oberhalb des Gesteinsgangs und die restlichen 3 Bohrlöcher den Haupterzgang unterhalb des Gesteinsgangs durchteuft haben. Die Ergebnisse bestätigen erneut die Kontinuität der Kupfermineralisierung des Haupterzgangs oberhalb und unterhalb des Gesteinsgangs (Abbildung 1 und Tabelle 1).

Die heutigen Ergebnisse haben das Vorkommen und die Kontinuität eines zweiten Erzgangs abgegrenzt, der sich 50 Meter östlich des Haupterzgangs oberhalb des Gesteinsgangs befindet (Abbildung 2). Dieser zweite Erzgang wurde bisher von sechs Bohrlöchern durchteuft (CB-21-53, 58, 60 und CB-22-96, 97 und 98) und ist entgegen der Einfallrichtung weiterhin offen. Die Mineralisierung in diesem Gebiet scheint parallel zu verlaufen und von mafischen Gesteinsschichten kontrolliert zu werden, von denen angenommen wird, dass sie aus dem Chibougamau-Pluton stammen. Bohrloch CB-21-53 durchteufte 2,0 Meter mit 3,34 % Cu, 0,56 g/t Au und 15,6 g/t Ag (Pressemeldung vom 8. Februar 2022), Bohrloch CB-21-58 durchteufte 0,6 Meter mit 0,9 % Cu und Bohrloch CB-21-60 durchteufte 1,6 Meter mit 1,27 % Cu.

Nach einer Überprüfung der für die Machbarkeitsstudie erforderlichen Bohrungen hat das Unternehmen neun (9) Bohrlöcher aus dem Jahr 2004 identifiziert, die von der aktuellen Mineralressourcenschätzung ausgeschlossen wurden (siehe Abbildung 1 und Tabelle 2). Alle Bohrlöcher durchteuften eine Kupfermineralisierung in geringer Tiefe in den beiden subparallelen Erzgängen (Haupterzgänge) oberhalb des Gesteinsgangs. Zu den bedeutenden hochgradigen Abschnitten gehören:

- CB-04-13: 7,07 Meter mit 10,09% Cu, 0,61 g/t Au

- CB-04-15: 13,0 Meter mit 3,23% Cu, 0,38 g/t Au

- CB-04-17: 13,25 Meter mit 8,52% Cu, 0,51 g/t Au

Lagerstätte Corner Bay

Die Lagerstätte Corner Bay enthält gemäß der Mineralressourcenschätzung in der am 10. Mai 2022 bekannt gegebenen wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) eine angedeutete Ressource von 2,68 Millionen Tonnen bei einem durchschnittlichen Gehalt von 2,66 % Cu und 0,26 g/t Au, was 157 Millionen Pfund Kupfer und 22.000 Unzen Gold entspricht, und eine vermutete Ressource von 5,86 Millionen Tonnen bei einem durchschnittlichen Gehalt von 3,43 % Cu und 0,27 g/t Au, was 443 Millionen Pfund Kupfer und 51.000 Unzen Gold entspricht, und zwar unter der Annahme eines Cutoff-Gehalts von 1,3 % Cu und eines Kupferpreises von 3,75 USD pro Pfund (siehe technischer Bericht vom 15. Juni 2022)1. Die Lagerstätte Corner Bay enthält bedeutende Silber- und Molybdänmengen, die bei vorherigen Mineralressourcenschätzungen nicht berücksichtigt wurden. Die Machbarkeitsstudie wird auch die Hinzunahme von Silber und Molybdän als Nebenprodukte untersuchen.

Die Lagerstätte Corner Bay ist im Intrusionskomplex Lac Doré an der Südflanke der Chibougamau-Antiklinale beherbergt. Ein regionaler nach Nordnordost streichender Diorit-Intrusionsgang durchzieht ebenfalls das Gebiet. In dem Gebiet wurden mehrere signifikante Scherzonen mit einer Nord-Süd- und Nordwest-Südost-Orientierung identifiziert. Das Gebiet Corner Bay zeichnet sich durch eine Mineralisierung des Kupfer-Porphyr-Typs und durch eine Kupfermineralisierung in Scherzonen aus, die üblicherweise mit Intrusionsgängen, die zum Chibougamau-Pluton gehören, in Zusammenhang stehen.

Abbildung 1. Zusammengesetzter Längsschnitt der Lagerstätte Corner Bay mit den Bohrergebnissen von 2022

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68334/11222022_DoreCopperDEP...

Abbildung 2. Querschnitt des Haupterzgangs und des Erzgangs Nr. 2 im Bereich des Bohrlochs CB-22-96

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68334/11222022_DoreCopperDEP...

Tabelle 1. Jüngste wichtige Analyseergebnisse aus dem Bohrprogramm 2022 bei Corner Bay

Bohrloch von (m) bis Mächtigkeit1 (m) Cu (%) Au (g/t) Ag (g/t) Mo (ppm) Zone

(m)

CB-22-83 1,063,3 1,065,9 2,6 3,69 0,07 10,3 414MV below dyke

CB-22-86 1,067,7 1,072,8 5,1 5,68 0,32 18,3 510MV below dyke

CB-22-92 754,5 758,5 4,0 1,47 0,45 10,1 699MV above dyke

CB-22-93 1,184,7 1,191,2 6,5 1,53 0,11 5,3 -MV below dyke

CB-22-94 692,0 694,3 2,3 1,58 0,35 12,1 236MV above dyke

CB-22-95 keine nennenswerte Mineralisierung MV oberhalb des Gesteinsgangs

CB-22-95W1 keine nennenswerte Mineralisierung MV oberhalb des Gesteinsgangs

CB-22-96 807,7 811,0 3,3 2,53 0,40 21,2 1,877MV oberhalb des Gesteinsgangs

852,5 854,6 2,1 4,73 0,23 45,5 401MV oberhalb des

Gesteinsgangs

V2

CB-22-97 761,9 766,1 4,2 2,27 0,10 14,4 406MV oberhalb des Gesteinsgangs

823,1 825,9 2,8 1,76 0,03 5,4 -MV oberhalb des

Gesteinsgangs

V2

einschl. 824,2 825,0 0,8 6,01 0,09 18,2 370

CB-22-98 726,4 730,4 4,0 1,88 0,08 6,2 527MV oberhalb des Gesteinsgangs

776,6 777,5 0,9 3,96 0,02 14,1 322MV oberhalb des

Gesteinsgangs

V2

CB-22-99W1 keine nennenswerte Mineralisierung MV oberhalb des Gesteinsgangs

CB-22-99 keine nennenswerte Mineralisierung MV oberhalb des Gesteinsgangs

1. Die wahre Mächtigkeit der durchteuften Strukturen wird auf rund 60 bis 75 % der Bohrabschnitte geschätzt. MV = Haupterzgang.

Tabelle 2. Wichtige Analyseergebnisse von 2004 bei Corner Bay, die nicht in der Mineralressourcenschätzung berücksichtigt wurden

Bohrloch von (m) bis Mächtigkeit1 (m) Cu (%) Au (g/t) Ag (g/t) Mo (ppm) Zone

(m)

CB-04-01 132,28 136,66 4,38 2,80 0,35 NA NAMV oberhalb des Gesteinsgangs

140,62 147,06 6,44 2,12 0,33 NA NAMV oberhalb des Gesteinsgangs

CB-04-10 138,27 139,57 1,3 2,44 0,30 NA NAMV oberhalb des Gesteinsgangs

141,0 143,86 2,86 2,71 0,25 NA NAMV oberhalb des Gesteinsgangs

CB-04-11 146,4 148,73 2,33 6,24 0,79 NA NAMV oberhalb des Gesteinsgangs

CB-04-12 180,62 182,14 1,52 1,58 0,37 NA NAMV oberhalb des Gesteinsgangs

CB-04-13 213,03 220,1 7,07 10,09 0,61 NA NAMV oberhalb des Gesteinsgangs

CB-04-14 105,82 109,83 4,01 3,44 0,39 NA NAMV oberhalb des Gesteinsgangs

CB-04-15 100,12 104,59 4,47 1,34 0,21 NA NAMV oberhalb des Gesteinsgangs

112,34 125,34 13,0 3,23 0,38 NA NAMV oberhalb des Gesteinsgangs

CB-04-16 158,19 162,54 4,35 4,74 0,39 NA NAMV oberhalb des Gesteinsgangs

CB-04-17 181,73 194,98 13,25 8,52 0,51 NA NAMV oberhalb des Gesteinsgangs

1. Die wahre Mächtigkeit der durchteuften Strukturen wird auf rund 60 bis 75 % der Bohrabschnitte geschätzt. MV = Haupterzgang.

Bohrungen und Qualitätskontrolle

Das Unternehmen nutzt Miikan Drilling als Bohrunternehmen. Miikan ist ein Joint Venture zwischen Chibougamau Diamond Drilling Ltd., der First Nations-Gemeinde Ouje-Bougoumou und der First Nations-Gemeinde Mistissini, beide liegen im Gebiet Eeyou Istchee.

Die Probenaufbereitung und -analyse innerhalb der mineralisierten Zonen werden bei AGAT Laboratories in Mississauga, Ontario, durchgeführt. Bei AGAT werden die Proben gewogen, getrocknet, zu 75 % auf 2 mm zerkleinert, auf 250 g aufgeteilt und zu 85 % auf 75 Mikrometer pulverisiert. Die Proben werden dann einer Brandprobe auf Au (50-Gramm-Einwaage) und einem abschließenden ICP-OES-Verfahren mit einem Aufschluss aus vier Säuren auf 43 Elemente unterzogen. Die Aufbereitung von Proben außerhalb der mineralisierten Zonen erfolgt bei SGS Canada Inc. in Val-dOr (Québec) und die Analyse (Brandprobe und ICP-Analyse) bei SGS Canada Inc. in Burnaby (B.C.). Die Proben werden gewogen, getrocknet, auf 75 % über 2 mm zerkleinert, auf 250 g geteilt und auf 85 % über 75 Mikrometer pulverisiert. Die Proben werden dann einer Brandprobe auf Au (50-Gramm-Einwaage) und einem abschließenden ICP-MS-Verfahren mit Natriumperoxidschmelze auf 34 Elemente unterzogen.

Die Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle wird intern von Geologen von Doré Copper unter Aufsicht des Vice President Exploration durchgeführt. Die Kontrollproben (Blindproben und Standards - 4 % der Gesamtproben mit weiteren 2 % Kerndoppelproben), die in die Probenchargen eingefügt wurden, werden anhand ihrer zertifizierten Werte gegengeprüft und gelten als akzeptabel, wenn sie innerhalb von drei Standardabweichungen vom zertifizierten Wert liegen. Die Doppelproben werden gegeneinander ausgewertet, um die Mineralisierungsverteilung (Nugget) zu bestimmen. Wenn die Kontrollproben große Abweichungen aufweisen, muss die gesamte Charge erneut analysiert werden.

Sylvain Lépine, M.Sc, P.Geo., Vice President Exploration des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Doré Copper Mining Corp.

Doré Copper Mining Corp. hat sich zum Ziel gesetzt, der nächste Kupferproduzent in Québec mit einem anfänglichen Produktionsziel von über 50 Mio. Pfund Kupferäquivalent pro Jahr zu werden, indem das Unternehmen ein Hub-and-Spoke-Betriebsmodell mit mehreren hochgradigen Kupfer-Gold-Projekten implementiert, die seine zentralisierte Mühle Copper Rand versorgen1. Das Unternehmen hat im Mai 2022 eine PEA vorgelegt und führt eine Machbarkeitsstudie durch.

Das Unternehmen hat ein großes Landpaket in den produktiven Bergbaucamps Lac Doré/Chibougamau und Joe Mann konsolidiert, das in der Vergangenheit 1,6 Mrd. Pfund Kupfer und 4,4 Mio. Unzen Gold2 produziert hat. Das Landpaket umfasst 13 ehemalige produzierende Minen, Lagerstätten und Ressourcenzielgebiete innerhalb eines Radius von 60 Kilometern der Copper Rand-Mühle des Unternehmens.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Ernest Mast

President und Chief Executive Officer

Tel: (416) 792-2229

E-Mail: ernest.mast@dorecopper.com

Laurie Gaborit

Vice President, Investor Relations

Tel: (416) 219-2049

E-Mail: laurie.gaborit@dorecopper.com

Web: www.dorecopper.com

Facebook: Doré Copper Mining

LinkedIn: Doré Copper Mining Corp.

Twitter: @DoreCopper

Instagram: @DoreCopperMining

1. Technischer Bericht mit dem Titel Preliminary Economic Assessment for the Chibougamau Hub-and-Spoke Complex, Québec, Canada vom 15. Oktober, der im Einklang mit National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt wurde. Der technische Bericht wurde von BBA Inc. angefertigt und beinhaltet Beiträge mehrerer Beratungsfirmen bei Teilen der Studie, einschließlich SLR Consulting (Canada) Ltd., SRK Consulting (Canada) Inc. und WSP Inc.

2. Quellen für die historischen Produktionszahlen: Economic Geology, v. 107, pp. 963-989 - Structural and Stratigraphic Controls on Magmatic, Volcanogenic, and Shear Zone-Hosted Mineralization in the Chapais-Chibougamau Mining Camp, Northeastern Abitibi, Canada von François Leclerc et al. (Lac Doré/Chibougamau mining camp) und NI 43-101-konformer technischer Bericht für das Konzessionsgebiet Joe Mann vom 11. Januar 2016, erstellt von Geologica Groupe-Conseil Inc. für Jessie Ressources Inc. (Mine Joe Mann).

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Vorhersagen, Projektionen und Prognosen und sind oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie anstreben, antizipieren, glauben, planen, schätzen, prognostizieren, erwarten, potenziell, projizieren, anvisieren, zeitlich planen, budgetieren und beabsichtigen sowie durch Aussagen, wonach ein Ereignis oder ein Ergebnis eintreten oder erreicht werden kann, wird, sollte, könnte oder dürfte, sowie durch andere ähnliche Ausdrücke und deren Verneinungen gekennzeichnet. Zu den spezifischen zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem, sind aber nicht beschränkt auf: das Ziel, der nächste Kupferproduzent in Québec zu werden, mit einem anfänglichen Produktionsziel von +50 Mio. Pfund Kupferäquivalent pro Jahr; die Erwartung, dass ein Hub-and-Spoke-Betriebsmodells umgesetzt wird; und die Erwartung, dass die Machbarkeitsstudie 2024 abgeschlossen wird.

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über den Zeitpunkt und die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten, sowie über die Pläne, den Betrieb und die Aussichten des Unternehmens und seiner Konzessionsgebiete, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die tatsächlichen Explorationsergebnisse, Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne, zukünftige Metallpreise, die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen, die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, nicht versicherte Risiken, regulatorische Änderungen, Verzögerungen oder die Unfähigkeit, erforderliche behördliche Genehmigungen zu erhalten, gesundheitliche Notfälle, Pandemien und andere Explorations- oder sonstige Risiken, die hierin und regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass solche Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die erwartet wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend sollte der Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

