Jubiläum: 25. Umwelt- und Weihnachtsmarkt in der Sophienstraße Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-11-22 11:19. Seit 25 Jahren ist der Umwelt- und Weihnachtsmarkt in der Sophienstraße in Berlins Mitte ein Geheimtipp für alle, die auf der Suche nach dem Neuen und Ungewöhnlichen sind und dabei viele kleine Manufakturen unterstützen möchten, die ressourcenschonend und klimafreundlich herstellen. +++ Bereits seit 1996 mit Umweltcharakter und fairen Händlern +++ Das einmalige Konzept des Umwelt- und Weihnachtsmarktes in der Sophienstraße wurde bereits 1996 mit dem 1. Preis des Umweltwettbewerbs honoriert und hebt sich von den anderen Weihnachtsmärkten der Stadt wohltuend ab. Nur einen Katzensprung von den Hackeschen Höfen entfernt, entrückt man dem Weihnachtstrubel und findet sich in einer der ältesten Straßen Berlins wieder. Von jungen Berliner Kreativen über hochwertige Bio-Produkte bis hin zu Fairtrade-Artikeln und trendigem Kunsthandwerk verzaubert dieser Kiez-Markt, unter der Mitwirkung von Lichtkünstlern, kleinen Chören und Aktionstheater, alle Besucher. Es gibt viele besondere Aussteller auf dem Umwelt - und Weihnachtsmarkt in der Sophienstraße, hier zwei davon: +++ Mit täglicher Pflege-Routine zum Klimaretter?! - Wie geht das? +++ 2018 reiste Eva Wendt nach Bali und erfüllte sich damit einen Lebenstraum. Natürlich waren ihr auch schon vorher die Auswirkungen unseres immensen Plastikverbrauchs bewusst. Doch vor Ort die Berge an Plastik im Meer zu sehen war für sie ein Wendepunkt. Entsetzt über die riesige Menge an Plastik am Strand, entschied sie, ihr Konsumverhalten zu ändern. Eva begann, Shampoos und Seifen selbst herzustellen. Zum einen, um nur rein natürliche Wirkstoffe zu verwenden und zum anderen, um Plastikflaschen zu vermeiden. Denn herkömmliche Produkte bestehen aus circa 90 % Wasser und nur zu 10 % aus tatsächlichem Wirkstoff. Sie fragte sich, ob es nicht mehr Sinn macht, sich auf diese 10 % zu konzentrieren und das Wasser erst beim Kunden dazu zu geben? +++ Das Ergebnis! - Körperpflege in naturbasierter Pulverform +++ Ein schmales recyclebares Pulver Päckchen ohne Mikroplastik. Und der Sonderpreis für Nachhaltigkeit 2022 des BPW (Businessplan-Wettbewerb Berlin-Brandenburg). Reduce & Reuse mit Treu-Refill: "So werden Sie mit Ihrer täglichen Pflege-Routine zur KlimaretterIn. Wie? In dem Sie die 30 g Pulver Essenzen mit Leitungswasser in unserer der Treu-Refill Flasche mischen. Fertig ist ein herrlich pflegendes 230 ml Bio Flüssigprodukt ohne riesige Plastikeinmalverpackung!" Medienkontakt - Treu-Refill

Eva Wendt

Tel.: + 49 173 - 5365999

Mail: hello@treu-refill.de +++ ZWILLE - Kreislaufwirtschaft statt Linearwirtschaft +++ Unsere Welt geht unter und wir sollten etwas dagegen tun! Nur was? Man könnte damit anfangen, nicht immer alles wegzuschmeißen. Denn es gibt kein "weg", es bleibt alles auf unserem Planeten. Alina Kiowsky designt und näht Taschen aus recycelten Fahrrad-, Auto-, und Traktorschläuchen. Die Autodidaktin produziert in Berlin Lichtenberg und hat Freude daran mit dem Material "Schlauch" zu arbeiten, besonders weil es kein planes Stück Stoff ist, sondern die Schlauchmaterialen eigene Formen haben denen man folgen kann. Das macht die Arbeit immer wieder spannend. Kiowsky repariert so ziemlich alles, was aus nähbaren Materialien besteht - und fertigt auch Taschen nach ihren Vorstellungen. Sie treffen sie am Stand 31. Medienkontakt ZWILLE

Alina Kiowsky

E-Mail: zwille-upcycling@web.de +++ Wer etwas Spezielles sucht wird hier fündig +++ Über 80 verschiedene Händler bieten kunstvolle, hochwertige und außergewöhnliche Produkte an. Von trendig-hippem Berliner Design- und Kunsthandwerk über Naturwaren höchster Bio-Güte bis hin zu den verschiedensten Gegenständen aus fairem Handel findet man hier eine Vielzahl an ungewöhnlichen Objekten, welche man an anderen Orten vergeblich sucht oder mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat. +++ Walk-Acts und Straßentheater - reichhaltiges Programm an Unterhaltung +++ Ob die Schneekönigin im leuchtenden Gewand und auf Stelzen, oder ein rühriges Straßentheater wo ein Engel, unter aktiver Mithilfe seiner Kollegen, die ersten Flugversuche unternimmt. Der Weihnachtsmann ist täglich vor Ort und verteilt kleine Geschenke, die sich die Kinder, zum Beispiel, gegen Vortrag eines weihnachtlichen Gedichts, verdienen können. Ein herzerwärmendes Highlight sind die selbst musizierenden Kinder und Chöre aus der Umgebung. +++ Von Klassikern bis hin zu internationalen Köstlichkeiten +++ Neben den Klassikern wie Crepes, Bratwurst und Glühwein, bietet der Umwelt- und Weihnachtsmarkt in der Sophienstraße auch Besonderheiten, wie Chai Banana Bread, Fasanensalami oder Chai-Tees auf Vitalpilzbasis u.v.m.. Standort:

Sophienstraße, 10178 Berlin-Mitte Öffnungszeiten:

1. Wochenende: 26.11. - 27.11.2022

2. Wochenende: 03.12. - 04.12.2022

3. Wochenende: 10.12. - 11.12.2022

4. Wochenende: 17.12. - 18.12.2022 Jeweils samstags von 12:00 - 20:00 Uhr und sonntags von 11:00 - 19:00 Uhr.

Eintritt frei! Weitere Informationen:

http://www.weihnachtsmarkt-sophienstrasse.de

Über den Umwelt- und Weihnachtsmarkt in der Sophienstraße, Berlin-Mitte Der Umwelt- und Weihnachtsmarkt Sophienstraße befindet sich seit 1995 direkt neben den Hackeschen Höfen in einer der ältesten Straßen von Berlin. Die Besucher erwartet ein außergewöhnliches Angebot an einzigartiger Designer- und Künstlerware. Das einmalige Konzept wurde bereits 1996 mit dem 1. Preis des Umweltwettbewerbs honoriert und hebt sich von den anderen Weihnachtsmärkten der Stadt wohltuend ab. Der traditionelle Umwelt- und Weihnachtsmarkt, platziert im historischen Berliner Stadtkern, erfreut seine Besucher durch seine anheimelnde und nostalgische Atmosphäre. Es gibt eine Vielzahl an ungewöhnlichen Objekten und Weihnachtsgeschenken, welche man an anderen Orten vergeblich sucht. Von trendig-hippem Berliner Design- und Kunsthandwerk über Naturwaren höchster Bio-Güte bis hin zu den verschiedensten Gegenständen aus fairem Handel. Hier findet jeder Besucher sein individuelles Geschenk. Weitere Informationen unter: www.weihnachtsmarkt-sophienstrasse.de

Umwelt- und Weihnachtsmarkt Sophienstraße Berlin, EVENTS - Ralf Bielefeldt

Ralf Bielefeldt

Postfach 040429

10062 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

post@weihnachtsmarkt-sophienstrasse.de

http://www.weihnachtsmarkt-sophienstrasse.de Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

h.ballwanz@pr4you.de

