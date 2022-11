Startseite Ivalua erhält die ISO 27001-Zertifizierung für sein Managementsystem zur Unterstützung der kommerziellen Cloud Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-11-22 11:06. Ivalua, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen (http://www.ivalua.com/), gab bekannt, dass er die ISO 27001-Zertifizierung für sein Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) erhalten hat. Die ISO 27001 ist eine der anerkanntesten und international akzeptierten Normen für Informationssicherheit. Sie legt die Anforderungen an ein umfassendes ISMS fest und definiert, wie Organisationen Informationen auf sichere Weise verwalten und handhaben sollten, einschließlich geeigneter Sicherheitskontrollen. Mit der ISO 27001-Zertifizierung können multinationale Unternehmen das Serviceangebot von Ivalua nutzen und darauf vertrauen, dass das Unternehmen den erforderlichen Best-Practice-Compliance-Rahmen implementiert hat, der die Informationssicherheit einer Organisation, ihre Widerstandsfähigkeit gegen Cyberangriffe und technologiebasierte Risiken sowie den Schutz der Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit ihrer Daten sicherstellt. Ivalua wurde von Schellman bewertet, einem der wenigen US-amerikanischen Unternehmen, die von den Akkreditierungsstellen ANAB und UKAS für die Durchführung von Zertifizierungsbewertungen nach ISO 27001 akkreditiert sind. "Wir freuen uns sehr über die ISO 27001-Zertifizierung, die zusammen mit unserer bestehenden SOC 1- und SOC 2-Attestierung zeigt, dass Ivalua sich verpflichtet, durch Sicherheitsgarantien Dritter weiterhin Vertrauen aufzubauen. Dies ist eine weitere Bestätigung für die Sicherheit unserer Plattform in Übereinstimmung mit internationalen Spitzenstandards", sagte Amit Maloo, Chief Information Security Officer von Ivalua. "Ich möchte all unseren Kolleginnen und Kollegen, die uns bei der Erreichung dieses wichtigen Meilensteins geholfen haben, danken und ihnen gratulieren." Ivalua ist der bevorzugte Anbieter von Spend-Management-Technologien für viele der sicherheitsbewusstesten Unternehmen der Welt, darunter Dutzende von Kunden aus den Bereichen Verteidigung, Regierung und Finanzdienstleistungen. Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen. Die umfassende und durchgängige Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, die ESG-Performance zu verbessern, Risiken zu minimieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern. Ivalua genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken und wird von Gartner und anderen Analysten als führendes Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com . Folgen Sie uns unter https://twitter.com/ivalua . Firmenkontakt

