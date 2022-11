Startseite Sushi zum Knaller Preis von nur 1 Cent! Pressetext verfasst von Sushi Palace am Mo, 2022-11-21 16:46. Wir feiern das einjährige Bestehen unserer Filiale in Wiesbaden und was wäre ein Geburtstag ohne Party bzw. etwas zu essen? Statt Kuchen wird es am 28.11.2022 von 17-19 Uhr eine Sushi Box für nur 1 Cent in unserer Filiale in der Bahnstraße 2, 65205 Wiesbaden geben. Die wichtigsten Daten vorweg:

Nur eine Box pro Person und solange der Vorrat reicht. Folgende Boxen gibt es zur Auswahl:

Box 1:

4 Stück Kappa Maki

4 Stück Avocado Maki

2 Stück Miami Roll

2 Stück Fried Ebi Futo Box 2 (vegan):

4 Stück Kappa Maki

4 Stück Avocado Maki

2 Stück Crispy Roll

2 Stück Fried Kanpyo Futo First come, first serve. Kontaktdaten Stefan Gliemann

Marketing Communication Specialist

marketing@sushi-palace.com

www.sushi-palace.com Sushi Palace GmbH & Co. KG

Sitz des Unternehmens: Zehntwiesenstr. 33b, 76275 Ettlingen

Geschäftsführer: Anatolij Dejneko

HRA: 709207 Mannheim

