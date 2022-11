Startseite Liene hat einen Einkaufsführer für die besten Fotodrucker für Black Friday 2022 und Weihnachten herausgebracht Pressetext verfasst von anatoly41 am Mo, 2022-11-21 13:53. Liene hat einen Einkaufsführer für die besten Fotodrucker für Black Friday 2022 und Weihnachten herausgebracht Fotos zu machen ist zu einem Teil des täglichen Lebens der Menschen geworden. Ein gutes Essen, eine schöne Landschaft oder ein fröhliches Treffen mit Freunden lassen sich mit Fotos festhalten. Da sich jedoch immer mehr Fotos auf Mobiltelefonen ansammeln, ist die Auswahl der wirklich guten Fotos für die Menschen zu einer großen Belastung geworden. Deshalb werden Fotodrucker heutzutage immer beliebter. Allerdings gibt es auf dem Markt für Fotodrucker so viele Optionen, dass es den Kunden nicht leicht fällt, sich für den richtigen Drucker zu entscheiden. Die gute Nachricht ist, dass Liene, eine bekannte Marke für Fotodrucker, einen Einkaufsführer für die besten Fotodrucker für den Black Friday 2022 und Weihnachten veröffentlicht hat. Wenn du also Geschenke für diesen Feiertag kaufen möchtest, kannst du diesen als Referenz für die Wahl des richtigen Fotodruckers benutzen. 1?Liene 5x8 cm Mini tragbarer Sofortbilddrucker mit 100 ZinK Klebepapier Mit drei Farboptionen - weiß, grün und rosa - hat der Liene 5x8cm Mini tragbarer Sofortbilddrucker viele Fans in den sozialen Medien gewonnen. Das moderne Design, die Vielfalt der Farben und die geringe Größe machen es einfach, sich auf dem Fotodruckermarkt zu differenzieren. Was noch attraktiver ist, ist die Möglichkeit, jederzeit und überall zu drucken. Auf Reisen, auf einer Party, bei einer Date in einem Restaurant, oder beim Lernen in der Bibliothek kannst du dein Sofortbild einfach von deinem Handy aus drucken. Dieser tragbare Fotodrucker kann schnell mit jedem iOS- oder Android-Smartphone über eine Bluetooth 5.0-Verbindung verbunden werden. Befreit dich jetzt von Computerverbindungen, unordentlichen Kabeln und sperrigen Geräten! Mit dem 100 Zink-Klebepapier-Kit gibt es bessere Rabatte für Käufer in der Weihnachtszeit. Klick auf den untenstehenden Link, um mehr Informationen über den Liene 5x8cm " Sofortbilddrucker” zu erhalten. Auf Amazon ansehen: https://www.amazon.de/dp/B0B71W1GK2 Rabatt-Infos: 20% Rabatt Prime-Rabatt beginnt vom 21. November bis zum 28. November. 2? Liene 10x15cm Fotodrucker für Zuhause Papierstau, schlechte Bildfarbe und schwierige Wi-Fi-Verbindung waren die drei häufigsten Probleme bei der Auswahl eines Fotodruckers. Liene 10x15cm Fotodrucker für Zuhause hat alle oben genannten Probleme überwunden. Im Vergleich zu herkömmlichen Fotodruckern druckt der Liene Fotodrucker Fotos (10x15cm) sofort mit Thermosublimation, bei der die Farbstoffe tief in das Papier eindringen können und die Fotos scharf und klar werden. Die letzte Fotodruckschicht schützt Fotos besser vor Wasser, Kratzern und Verblassen. Für das Problem des Papierstaus hat der Liene 10x15cm Fotodrucker auch eine perfekte Lösung. Es kann mit dem Fotodrucker ausgerichtet und beim Drucken erfolgreich eingefädelt werden. Kein Papierstau mehr! Zuletzt hat Liene den tragbaren Fotodrucker selbst zu einem eingebauten WiFi-Hotspot gemacht, um nicht von einem komplizierten und instabilen Heimnetzwerk beeinträchtigt zu werden. Du kannst dich direkt mit dem WiFi-Fotodrucker verbinden, ohne andere Netzwerke. Klick auf den untenstehenden Link, um mehr Informationen über den Liene 4x6" Fotodrucker zu erhalten. Auf Amazon ansehen: https://www.amazon.de/dp/B09M8FR46T Rabatt-Infos: Seite Coupon €10 Medienkontakt Name des Unternehmens?Liene Kontaktperson: Trinity E-Mail: trinity@gotvoom.com Telefonnummer: +86 18665879862 Land: Deutschland Website: https://amzn.to/3tKYINu Über anatoly41 Komplettes Benutzerprofil betrachten