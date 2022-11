Startseite BioNxt Solutions berichtet über CPHI-Kongress in Frankfurt Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-11-21 12:27. VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / ACCESSWIRE / 21. November 2022 / BioNxt Solutions Inc. (BioNxt oder das Unternehmen) (CSE: BNXT)(OTC: XPHYF)(FWB: 4XT) freut sich, über einen erfolgreichen CPHI-Pharmakongress in Frankfurt (Deutschland) zu berichten, an dem das Team von BioNxt in diesem Monat teilgenommen hat (CPHI). CPHI ist der größte Pharmakongress der Welt und die Messe im Jahr 2022 war die erste umfassende CPHI-Präsenzveranstaltung seit Beginn der Pandemie. Die CPHI bietet Fachleuten aus der Pharmabranche die Möglichkeit, sich mit führenden Anbietern und Einkäufern zu treffen, neue Pharmatrends zu entdecken, sich über bahnbrechende Ideen und Innovationen zu informieren sowie Neuigkeiten von führenden Branchenexperten zu erfahren. Sie ist die weltweit wichtigste Zusammenkunft sowohl für Anbieter von Inhaltsstoffen, technischen Geräten und Maschinen, Technologien, Verpackungen und Vertragsdienstleistungen sowie für Händler und Einkäufer aus der Pharmabranche. BioNxt führte auf der CPHI eine Reihe von wichtigen Gesprächen mit potenziellen Vertragsherstellern, Produktlizenznehmern und Kooperationspartnern für neue Produkte. BioNxt widmet sich der Weiterentwicklung seiner wichtigsten Arzneimittelformulierung - eines transdermalen Rotigotin-Pflasters zur Behandlung von Morbus Parkinson - und setzt parallel dazu entsprechende Maßnahmen in Richtung der behördlichen Zulassung, der kommerziellen Produktion und des weltweiten Vertriebs. Die CPHI bot dem Unternehmen die Gelegenheit, mit mehreren potenziellen strategischen Partnern im Rahmen der Vermarktung neu oder wieder in Kontakt zu treten. BioNxt sondiert und prüft laufend neue Produktchancen, um seine Plattformtechnologien für transdermale und oral lösliche Arzneimittelformulierungen bestmöglich zu vermarkten. Auf der CPHI bot sich außerdem die Gelegenheit, weitere Aktivitäten in Richtung einer vielversprechenden Möglichkeit zur Entwicklung einer neuartigen oral löslichen Anwendungsform für einen bereits zugelassenen aktiven pharmazeutischen Wirkstoff zur Behandlung einer schweren neurologischen Erkrankung zu setzen und diese zu bestätigen. Wir freuen uns schon darauf, diesbezüglich über weitere Neuigkeiten berichten zu können. Über BioNxt Solutions Inc. BioNxt Solutions Inc. ist ein biowissenschaftlicher Akzelerator, der sich auf Arzneimittelformulierungen und Arzneimittelverabreichungssysteme der nächsten Generation, diagnostische Screening-Tests sowie die Herstellung und Evaluierung neuer aktiver pharmazeutischer Wirkstoffe konzentriert. Dazu zählen präzise transdermale und oral lösliche Arzneimittelformulierungen, kostengünstige Schnelltests zum Nachweis von Infektionskrankheiten und Mundgesundheit, aber auch die Standardisierung und klinische Evaluierung neuartiger aktiver Wirkstoffe für neurologische Anwendungen. Das Unternehmen betreibt Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Nordamerika und Europa, hat seinen operativen Schwerpunkt in Deutschland und konzentriert sich aktuell auf die behördliche Zulassung und Vermarktung von Medizinprodukten für die europäischen Märkte. BioNxt Solutions Inc. Hugh Rogers, CEO und Director

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf "zukunftsgerichtete" Informationen Einige der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind an der Verwendung von Wörtern wie "erwartet", "beabsichtigt", "wird erwartet", "potenziell", "deutet darauf hin" oder Abwandlungen solcher Wörter oder Phrasen zu erkennen, oder an Aussagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "sollten", "würden", " dürften" oder "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind keine historischen Fakten und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Es ist wahrscheinlich, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, und diese können erheblich abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Quelle: BioNxt Solutions Inc. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

