Startseite Knuspr macht aus Black Friday den verlängerten Green Friday Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-11-21 12:06. Mit Probierpreisen auf ausgewählte Bio-Produkte, regionale oder pflanzenbasierte Lebensmittel und Artikel mit umweltfreundlichen Verpackungslösungen lenkt Knuspr den Fokus auf nachhaltigen Konsum München, 21. November 2022 - Mit Aktionstagen zum "Green Friday" möchte der Online-Supermarkt vom 25. bis 28. November 2022 eine Gegenmaßnahme zum populären "Black Friday" ergreifen und seine Kunden für bewussten und nachhaltigen Konsum sensibilisieren. Die Aktionstage verstehen sich klar als Gegenposition zum "Black Friday", der zwar als inoffizieller Startschuss für das Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel gilt, durch vermeintliche Rabatte aber zu Spontankäufen und Massenkonsum animiert, so die öffentliche Kritik. Jan Gerlach Commercial, Director bei Knuspr: "Die Art und Weise, wie wir konsumieren, hat enorme wirtschaftliche, soziale und ökologische Auswirkungen - und das trifft in ganz besonderem Maße auch auf die Wahl unserer Lebensmittel zu. Bewusster einkaufen, regionale und nachhaltige Erzeuger unterstützen und dabei etwas für den Klimaschutz tun - das zu vermitteln ist unser Bemühen. Und nur an einem Tag ein Zeichen für nachhaltigen Konsum zu setzen, kann nicht funktionieren. Daher verlängern wir den Green Friday und wollen die Tage ganz gezielt dazu nutzen, unseren Kunden durch attraktive Probierpreise die Möglichkeit zu geben, Produkte aus ihrer Region, Bio-Lebensmittel sowie vegane Alternativprodukte oder Artikel mit nachhaltigen Verpackungslösungen für sich zu entdecken." Dazu zählen - je nach Knuspr Standort - Lebensmittel regionaler Handelspartner wie der Münchner Suppenküche vom Viktualienmarkt oder dem Gemüsehof Reinheimer, dessen Gemüse nur vier Kilometer vom Knuspr-Lager in Bischofsheim angebaut wird. Außerdem Milchprodukte, Käse, Fleisch, Obst und Gemüse aus ökologischer Produktion, pflanzenbasierte Alternativprodukte wie veganer Joghurt und Artikel mit umweltfreundlichen Verpackungen wie etwa der Juma-Tea im Mehrwegglas. Insgesamt umfasst die Aktion Produkte aus den Bereichen Obst & Gemüse, Plant Based, Vorratsschrank, Kühlregal, Getränke und Fleisch. Mit einem Preisnachlass von bis zu 30 Prozent läuft die Aktion in der Shop-Kategorie "Green Friday" über vier Tage, vom 25. bis 28. November 2022. Der deutsche Online-Supermarkt Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel innerhalb von drei Stunden direkt nach Hause. Im Zentrum des Vollsortiments stehen Frischwaren wie Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Milchprodukte und Backwaren. Dabei macht unter anderem die Herkunft und Logistik den Unterschied: Über zwei Drittel seines Vollsortiments bezieht Knuspr direkt von Herstellern und Landwirten, nicht von Groß- und/oder Zwischenhändlern.

Mehr als 30 % des Sortiments stammt von regionalen Anbietern, wie Metzgereien und Bäckereien. In München dient das Knuspr Logistikzentrum in Garching als einziger Umschlagplatz aller Bestellungen aus dem Raum München und Augsburg, gleiches gilt für den Knuspr Standort in Bischofsheim und die Metropolregion Rhein-Main. Dadurch können die Produkte in kürzester Zeit - in nur wenigen Stunden nach Ernte oder Herstellung - zu den Kunden nach Hause geliefert werden. Mit diesem innovativen Konzept aus frischen Produkten, dem breiten Vollsortiment und der schnellen Lieferung sieht sich Knuspr als revolutionärer Player im E-Food Business, der in den nächsten drei Jahren rund 30 Millionen Kunden in Deutschland erreichen will. Standorte in Hamburg, Köln und weiteren Städten sind bereits in Planung. Unter Berücksichtigung eines bestimmten Bestellwertes erfolgt die Lieferung kostenfrei. Geliefert wird von Montag bis Samstag zwischen 7:00 und 22:00 Uhr. Firmenkontakt

Großer Kern GmbH

Manuel Kalleder

Im Tal 30

80331 München

089416158696

presse@knuspr.de

https://www.knuspr.de Pressekontakt

RING OF FIRE GmbH

Lena Kubowitsch

Höchlstraße 2

81675 München

089416158696

lk@ring-of-fire.de

