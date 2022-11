Startseite Skybad Black Week Angebote 2022 Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-11-21 09:33. Top Sanitär-Marken zum unschlagbaren Preis Auch dieses Jahr findet wieder der große Ausverkauf in der "Black Week" statt! Skybad.de hält für Sie tolle Rabatte auf Marken-Produkte bereit. Entdecken Sie zum Beispiel die hochwertigen Badaccessoires von Keuco, die energiesparende Elektroheizung von Stiebel Eltron oder das bewährte Geberit AquaClean Entkalkungsmittel zum unschlagbaren Black Deal Preis in der Black Week. Auch die beliebten Badmöbel Sets von Villeroy und Boch Finero zeigen sich zu attraktiven Preisen. Seien Sie dabei und sichern Sie sich vom 21. bis einschließlich 27. November 2022 die besten ! Hier finden Sie alle attraktiven Black Week Deals bei skybad.de (https://www.skybad.de/black-week-2022.html) Egal, ob Sie eine Dusche, Waschtischarmatur oder ein WC suchen - bei Skybad.de (https://www.skybad.de) finden Sie bestimmt das passende Produkt für Ihr Bad. Die beliebtesten Badezimmerprodukte der deutschen Marken Geberit, Hansa, hansgrohe, Ideal Standard, Kaldewei, Keuco und Villeroy & Boch sorgen dafür, dass Sie bei der Einrichtung Ihres Hauses garantiert fündig werden. Die erstklassige Qualität ist dabei garantiert und mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis verbunden. Skybad.de ist der Sanitär Onlineshop Ihres Vertrauens. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihr Traumbadezimmer benötigen: Von Badewannen, Duschwannen, Duschsystemen sowie Badarmaturen bis hin zu Badmöbeln, WCs und Spiegelschränken führt Skybad ausschließlich Sanitärprodukte von renommierten Markenherstellern.

Zusätzlich zu den Sanitärprodukten fürs Bad erhalten Sie bei uns außerdem Küchenarmaturen, Heizungen, Pumpen und Sanitärartikel zur Wasseraufbereitung - alles mit fundierter Fachberatung, geprüfter Produktqualität, Bestpreisgarantie und Käuferschutz. Kontakt

Skybad GmbH

Jens Offergeld

Schillerstraße 90

52477 Alsdorf

0241 51832632

jens.offergeld@skybad.de

