Neu: Schultheiß Projektentwicklung AG eröffnet zweite Musterwohnung im Krügelpark

Musterwohnung für Mietwohnungen ohne öffentliche Förderung Für 69 öffentlich geförderte Wohnungen im Steiner Krügelpark läuft der Abschluss der Mietverträge aktuell auf Hochtouren. Sehr positiv aufgenommen wurde im Rahmen der Vermietung die vor wenigen Wochen eröffnete Musterwohnung speziell für diese geförderten Wohneinheiten. Nun schlägt die Schultheiß Projektentwicklung AG das nächste Kapitel auf: Für den Eigentümer INDUSTRIA startet sie schrittweise mit der Vermietung der restlichen 185 Mietwohnungen des neuen Wohnquartiers. Diese Wohnungen sind für jedermann verfügbar und unterliegen keiner Einkommensgrenze. Um allen Interessenten eine bestmögliche Vorstellung ihres künftigen Zuhauses zu bieten, wurde nun eine weitere Musterwohnung im Krügelpark eröffnet! Die neueste Musterwohnung des Krügelparks in Stein befindet sich im Erdgeschoss von Gebäude 2 an der Knauppstraße und verfügt über eine Wohnfläche von 85 m². Die großzügige 3-Zimmer-Wohnung begeistert mit geräumigen, hellen Zimmern und einer großzügigen Terrasse mit eigenem Garten. Blickfang ist die offene, moderne Küche von Möbel Höffner Fürth. Das Einrichtungshaus wird jede der 185 Wohnungen mit einer neuen Einbauküche in Markenqualität ausstatten. Der Vorteil für die künftigen Mieter: Sie haben eine nagelneue Einbauküche im Mietpreis inkludiert und können diese ab dem Tag des Einzugs nutzen. Ein Tageslichtbad mit Wanne und Dusche, ein Gäste-WC und der praktische Abstellraum direkt neben der Küche runden den gelungenen Grundriss der Musterwohnung ab. Grün, zentral und lebenswert "Mieter achten in bei der Wahl einer neuen Wohnung in erster Linie auf eine gute ÖPNV-Anbindung, auf praktische Grundrisse und ein lebenswertes Umfeld", fasst Frank Weber, Vorstand Technik der Schultheiß Projektentwicklung AG, in seiner Eröffnungsrede zusammen. "Alle Faktoren können wir mit den Wohnungen im Krügelpark erfüllen. Dieses grüne, nachhaltige Wohnquartier im Herzen von Stein - direkt neben dem Stadtpark und dem FORUM Stein - bietet für jedermann ein attraktives Wohnumfeld. Unsere neue Musterwohnung ist ab sofort das Aushängeschild für modernes Wohnen in der Metropolregion Nürnberg." Bei der Einrichtung der Wohnung setzte Bettina Krodel, Leiterin Interior Design bei der Schultheiß Projektentwicklung AG, auf ein bewährtes Konzept: "Wir möchten, dass sich die Besucher unserer Musterwohnung gleich beim Betreten der Räume wohlfühlen. Damit das gelingt, haben wir auf warme, harmonische Farben bei der Wahl der Möbel und Bodenbeläge gesetzt." Im Rahmen einer Führung durch die Wohnung erläuterte sie den interessierten Gästen der Eröffnungsfeier das gelungene Einrichtungskonzept. Wohnungen mit 2 bis 4 Zimmern Die Wohnungen, für die ab sofort Mietverträge geschlossen werden können, verfügen über 2 bis 4 Zimmer und Wohnflächen von ca. 55 bis 107 m². Parkplätze werden in der großzügigen Tiefgarage angeboten, z.T. mit Lademöglichkeit für Elektroautos. Darüber hinaus bietet der Krügelpark seinen Mietern mit Carsharing und ausleihbaren Lastenrädern eine breite Palette an nachhaltiger Mobilität. Infanterix eröffnet zudem im kommenden Jahr eine Kita mit Platz für über 90 Kinder vom Krippen- bis zum Schulalter direkt auf dem Grundstück. Die Musterwohnung ist ab sofort immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Bitte folgen Sie der Beschilderung vor Ort. Den Zugang zur Musterwohnung finden Sie gegenüber Hausnummer 24 in der Knauppstraße. Terminvereinbarungen sind telefonisch oder auf der Webseite des Krügelparks möglich:

Tel. 0911 / 93 425 - 308

www.kruegelpark.de Über die Schultheiß Projektentwicklung AG

Die Schultheiß Projektentwicklung AG wurde 2009 gegründet und ist einer der führenden Bauträger der Metropolregion Nürnberg. Im Bereich des freien Wohnungsbaus bietet das Unternehmen ein breitgefächertes Portfolio aus Mehrfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern. Die Schultheiß Projektentwicklung AG hat sich zudem in den vergangenen Jahren auf die Realisierung von Großprojekten im freien und geförderten Wohnungsbau spezialisiert und deckt mit ihren rund 150 Mitarbeitern und zahlreichen Kooperationspartnern jeden einzelnen Bereich bei der Entwicklung von Bauprojekten ab: vom Grundstückseinkauf und der Entwicklung von Bauerwartungsland hin zu baureifen Flächen über die komplette Planung samt Statik und Haustechnik, die Ausschreibung und Vergabe der Gewerke bis hin zur schlüsselfertigen Realisierung und den Verkauf der Immobilie an ihren zukünftigen Eigentümer. Im Bereich geförderte Wohnraum hat sich die Schultheiß Projektentwicklung in Nürnberg inzwischen zum führenden Bauträger entwickelt.

Siehe hier: www.schultheiss-projekt.de Über INDUSTRIA

INDUSTRIA ist Spezialist für Investitionen in deutsche Wohnimmobilien. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main erschließt privaten und institutionellen Anlegern Investitionen in Wohnungen an wirtschaftsstarken Standorten in ganz Deutschland und bietet ein umfassendes Leistungspaket im Asset- und Property-Management.

INDUSTRIA ist Teil der Becken-Gruppe, eines inhabergeführten Hamburger Immobilien- und Investmentunternehmens, das seit 1978 in den führenden deutschen Metropolregionen tätig ist. Aktuell verwaltet INDUSTRIA rund 18.700 Wohneinheiten mit einem Volumen von 4,7 Mrd. Euro im deutschen Wohnungsmarkt und stützt sich dabei auf die Erfahrung aus rund 70 Jahren Tätigkeit am Markt. Das Ankaufsvolumen betrug 2021 rund 670 Mio. Euro, die Akquisitionsstrategie von INDUSTRIA ist sowohl auf Neubau- als auch auf Bestandsinvestitionen gerichtet.

Für das Unternehmen spielen die ESG-Kriterien eine große Rolle. Folglich liegt ein Fokus der Geschäftstätigkeit auf gefördertem Wohnen. Insgesamt verwaltet das Unternehmen rund 1.850 Wohnungen in diesem Segment.

www.industria-immobilien.de Kontakt

Schultheiß Projektentwicklung AG

Michaela Spath

Großreuther Straße 70

90425 Nürnberg

091193425150

md@schultheiss-projekt.de

